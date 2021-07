"Patru zile în Paradis", o carte poliţistă plină de suspans şi acţiune, de azi cu Jurnalul 01.07.2021

01.07.2021 "Patru zile în Paradis", o carte poliţistă plină de suspans şi acţiune, de azi cu Jurnalul Sărbătorim împlinirea unei frumoase vârste a scriitoarei Eliza Roha printr-un volum, apărut la Editura Hoffman, plin de acțiune, suspans, dar și cu încrengături sociale și psihologice. "Patru zile



"Patru zile în Paradis", o carte poliţistă plină de suspans şi acţiune, de azi cu Jurnalul

Sărbătorim împlinirea unei frumoase vârste a scriitoarei Eliza Roha printr-un volum, apărut la Editura Hoffman, plin de acțiune, suspans, dar și cu încrengături sociale și psihologice. "Patru zile în...

"Patru zile în Paradis", o carte poliţistă plină de suspans şi acţiune, de azi cu Jurnalul

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul de finanțe, Florin Cîțu, a declarat că majorarea alocațiilor pentru copii se va face cu un procent în jur de 15%, urmând ca la 1 ianuarie să urmeze o altă creștere, notează Hotnews, care citează Mediafax. “Legea o vom aplica

Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului COVID din Timișoara, spune că impunerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile deschise aglomerate ar putea fi o măsură necesară. El a avertizat, într-o intervenție la B1

La începutul acestei săptămâni, aurul a atins noi preţuri record ca urmare a faptului că îngrijorările legate de statisticile referitoare la pandemie precum şi tensiunile dintre SUA şi China au pus presiune asupra sentimentului investitorilor,

Ionuț Radu (23 de ani) nu a fost inclus în lotul de 19 jucători al Parmei pentru meciul de astăzi, cu Atalanta. Tare neinspirat a fost Ionuţ Radu când a ales să se transfere la Parma! Portarul de 23 de ani credea că va fi prima variantă a

Riot Coreea va face un un reality show ca să descopere viitoarele staruri din League of Legends. LoL THE NEXT este show-ul organizat de cei de la Riot Coreea, care va rula pe canalul de Twitch LCK. Emisiunea va avea toate componentele unui reality show,

1,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Atât a indicat etilotestul în cazul unui şofer inconştient din Argeş care miercuri seara s-a urcat la volan şi beat, şi fără

Acneea este cea mai frecvent întâlnită afecțiune a pielii. Statisticile arată că 85% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 de ani prezintă o formă de acnee. Acneea vulgară, forma cea mai

CARO CULTURA este un proiect independent conceput să găzduiască spectacole de teatru, film, dans contemporan, expoziții, care valorifică inteligent spațiile generoase din complexul Hotelului CARO. Caro Hotel,

România se află pe locul doi în topul celor mai mari crescători de albine din Uniunea Europeană, după Spania, cu un efectiv de aproape 2 milioane de stupi, întregul sector apicol, unul important pentru agricultură, însemnând circa 18,5 milioane

Liderii PNL şi USR, Ludovic Orban şi Dan Barna urmează să discute, miercuri, pentru finalizarea negocierilor privind candidaturi comune la primăriile de sector din Capitală. În ultimele zile au avut mai multe discuţii, iar surse liberale spun că

Nici prin gând nu i-a trecut că o programată ieșire în parc, la o ”bicicletă”, alături de cei doi copii, se va transforma în momente de panică! Andreea Bănică este personajul principal, de pe o alee din Herăstrău, care a atras privirile

Renault Commercial Roumanie te invita sa descoperi cel mai nou si accesibil serviciu de vanzare online. Platforma E-commerce lansata de Grupul Renault iti permite sa achizitionezi masina preferata direct de pe site, iar prin intermediul acesteia poti

Aplicaţia TikTok, specializată în formatul video scurt, este anchetată oficial de Comisia pentru Investiţii Străine în SUA (CFIUS), a anunţat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informează Agerpres. Secretarul de stat

Importatorul şi distribuitorul de plăci ceramice Pazo Group a încheiat primul semestru din 2020 cu vânzări mai mari cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în ciu­da contextului eco­nomic zbu­ciumat, din cauza pandemiei de

Societatea Regal (simbol bursier REGL), care administrează mai multe restaurante în oraşul Galaţi, a încheiat primul semestru al acestui an cu afaceri de 135.175 de lei, în scădere cu 33% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, şi o

Adunarea Generală a Ligi Profesioniste de Fotbal (LPF) solicită Federaţiei Române de Fotbal (FRF) prelungirea sezonului Ligii I până la 18 august, pentru a putea fi disputate meciurile amânate din

Loredana Groza are 50 de ani, dar timpul a stat în loc pentru ea. Postările, din ultima vreme, pe rețelele de socializare o dovedesc. Ultima, artista într-o rochie fină, subțire, doar că vântul i-a răvășit-o, iar vedeta a fost la un pas de

Producătorii din industria alimentară vor fi obligați să limiteze drastic acizii grași trans-nesaturați (AGT) din produsele alimentare destinate consumului uman, potrivit unui proiect de lege, care a trecut

Spania a înregistrat un declin economic de 18,5% în al doilea trimestru din 2020, anulând toată redresarea de după criza financiară din 2008, scrie Agerpres. Contracţia, mai accentuată decât se aşteptau analiştii – 16,6% – vine

Magazinele cu produse de panificaţie Casa Brutarilor, deţinute Dragoş Şerb, au pus lacătul pe uşă începând de ieri, după ce vânzările au scăzut cu 80% din martie încoace, în contextul restricţiilor impuse de pandemia de