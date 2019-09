Patru companii lucrează la un PUZ al sectorului 1 din Bucureşti. Cele patru firme şi-au propus să finalizeze proiectul până în vara anului 2020. 27.09.2019

Patru companii lucrează la un PUZ al sectorului 1 din Bucureşti. Cele patru firme şi-au propus să finalizeze proiectul până în vara anului 2020.

Aglomeraţia din zona de nord a Capitalei, apropierea dintre clădiri şi regimul de înălţime al acestora, spa­ţiile verzi insuficiente sunt câteva din­tre aspectele pe care îşi propun să le rezolve cele patru companii selectate pentru a elabora planul urbanistic zonal (PUZ) al sectorului 1 din Bu­cu­reşti.

Dacă sunteţi începător în tranzacţionare sigur v-aţi întrebat ce stil de tranzacţionare vi s-ar potrivi. Scalping, day tranding, swing trading, tranzacţionare pe termen lung? Diverse variante, dar care ar fi cea mai potrivită pentru

România va întâlni Franţa, în deplasare, la Rouen, în semifinalele FED Cup, partidă programată pe 20 şi 21

Administraţia Prezidenţială precizează că vizita pe care Regele Abdullah al II-lea al Regatului Haşemit al Iordaniei urma să o efectueze în România a fost anulată luni de partea

Universitatea Politehnica Bucureşti ar putea derula, începând din anul universitar viitor, cursuri de pilotaj, a declarat luni, pentru AGERPRES, rectorul instituţiei de învăţământ superior, Mihnea

Comisia Europeană a încheiat pregătirile pentru situaţia 'din ce în ce mai probabilă' a unui Brexit fără acord, la 12 aprilie, a anunţat luni Bruxellesul într-un comunicat, transmite AFP. Acest anunţ survine

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a confirmat, luni, pentru AGERPRES, că a sesizat Curtea Constituţională privind un conflict între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe

Partida Simonei Halep cu Venus Williams, din oprimile turneului de la Miami se dispută în acestă seară, cu începere de la ora 22. DAT FIIND INTERESUL pentru această dispută, cu mare probabilitate, jocul va

Metrorex va achiziționa trenuri noi de metrou care vor opera pe Magistrala 5, anunță compania într-un comunicat de presă. După verificarea și validarea de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că Ministerul Dezvoltării nu trebuie să fie o "puşculiţă care alocă bani şi care decontează situaţii de lucrări", subliniind că autonomia locală este

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul Inspecţiei Judiciare şi a decis că fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi nu a săvârşit

Comitetul Executiv al PSD s-a reunit luni pentru a valida lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare. Aceasta urmează să fie făcută publică în scurt timp. Cea care deschide lista este

Comitetul Executiv al PSD s-a reunit luni pentru a valida lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare. Aceasta a fost făcută publică de către preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Cea care deschide

Peste 30.000 de locuri de muncă vacante sunt disponibile la nivel naţional, potrivit informaţiilor publicate luni de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), care ia în calcul

Bogdan Ion, country managing partner la EY România, COO Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia: „Două din cinci firme intenţionează ca până în 2020 să angajeze mai mulţi contractori. Dacă e să mă refer la acele firme care

Mauricio Pochettino a plâns duminică, la primul meci văzut pe noul White Hart Lane. Managerul lui Tottenham o ameninţă pe Manchester City cu infernul pregătit de fanii londonezi pe 9 aprilie. După 11 ani de la lansarea proiectului,

Readus pe banca celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane a început să lucreze la transferurile din vară, iar France Football anunță că atacantul Kylian Mbappe, 20 de ani, este principala țintă. Revista France Football anunță că Zinedine

România a fost anul trecut cel mai mare cumpărător de produse de ciocolată din Ucraina, 4.900 tone de ciocolată şi produse din cacao, urmată de Ungaria, cu 2.600 tone şi Bulgaria - cu 2.500 tone, scrie Agerpres.ro, care citează Unian.

In cazul in care urmeaza sa ajungi in Bucuresti, fie in scop de serviciu, fie pentru a vizita orasul pentru cateva zile, conteaza mult alegerea locului in care vei sta. Iar cazarea in regim hotelier Bucuresti reprezinta o alegere avantajoasa din multiple

Andreea Marin anunța în urmă cu câteva zile că se află la dieta de post. Acum vedeta a explicat în detaliu care este meniul ei. Vedeta de televiziune a fost întrebată de internauți care este meniul ei, astfel că aceasta a decis să le explice

Social-democraţii au validat, luni, lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, cu câteva zile înainte de finalizarea procedurii de înregistrare a listelor la Biroul Electoral Central. Lista este deschisă de Rovana Plub, urmată de jurnalista