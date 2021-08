Patroana firmei de artificii care a organizat show-ul pirotehnic de la Colectiv a fost găsită decedată 16.08.2021

16.08.2021 Patroana firmei de artificii care a organizat show-ul pirotehnic de la Colectiv a fost găsită decedată În urma tragediei de la Colectiv, din octombrie 2015, 64 de tineri au murit. Daniela Niţă, administratorul firmei care a furnizat artificiile din clubul Colectiv, şi soţul acesteia, directorul firmei, Cristian Niţă, au fost trimişi […] The



Patroana firmei de artificii care a organizat show-ul pirotehnic de la Colectiv a fost găsită decedată

În urma tragediei de la Colectiv, din octombrie 2015, 64 de tineri au murit. Daniela Niţă, administratorul firmei care a furnizat artificiile din clubul Colectiv, şi soţul acesteia, directorul firmei, Cristian Niţă, au fost trimişi […] The post Patroana firmei de artificii care a organizat show-ul pirotehnic de la Colectiv a fost găsită decedată appeared first on Cancan.

Patroana firmei de artificii care a organizat show-ul pirotehnic de la Colectiv a fost găsită decedată

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vaccinul rusesc anti-COVID, aprobat înainte de parcurgerea celei mai importante etape de dezvoltare, ridică noi semne de întrebare, după publicarea studiului realizat pe baza primelor teste clinice. Mai mulți cercetători susțin, într-o scrisoare

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), dar și societățile și asociațiile agricole, își pot cumpăra în rate - regim leasing financiar - o

Fondurile de pensii private aveau la finele lunii iunie active de 68,57 miliarde de lei (14 miliarde euro), în creştere cu 6,31% faţă de decembrie 2019, iar ponderea în PIB a urcat la 6,39%, arată datele

Coronavirus România, 18 septembrie. 1.527 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, porivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 18 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate

Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă temporar, vineri, în mai multe zone din Capitală şi din judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru a asigura capacitatea reţelei de a funcţiona şi a

Marian Buica, director general la SIF Muntenia, a fost ales membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al Biofarm, urmând să fie confirmat la adunarea generală a

Doctorul Mike Ryan, director executiv al Programului OMS pentru Urgenţe Sanitare, a declarat că statistic este mai probabil ca bolnavii COVID-19 să câștige la loterie decât să scape de infecţia provocată de virus. Organizația Mondială a

Un număr de 47 de poliţişti din toate structurile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău s-au mobilizat vineri pentru a dona sânge. De asemenea, cei care au avut COVID-19 au donat plasmă

Gheorghe Anton, profesorul din Giurgiu care a fost reţinut după ce timp de trei ani a întreţinut relaţii sexuale orale cu o fată de 14 ani, a fost eliberat în secret de către procurori. Reținut în urmă cu trei luni, pentru sex cu minori și

Perechea formată din jucătoarele de tenis Raluca Olaru și Anna-Lena Friedsam s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Roma, după o victorie în trei seturi, 5-7,

Un individ a pătruns cu un vehicul, în mod neautorizat, în perimetrul de securitate al reşedinţei ambasadorului american din Rusia, John Sullivan, informează Reuters. Incidentul a avut loc vineri

S-a luat hotarârea de a se renunţa la concertul care avea loc în fiecare an, pe 15 octombrie, în faţa Palatului Culturii din Iaşi. Pe de altă parte, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi-a asumat organizarea pelerinajului de Sf. Parascheva, în

O tânără notar din judeţul Harghita şi două angajate din cadrul biroului notarial al acesteia au fost trimise în judecate de procurori sub acuzaţia de fals intelectual în formă continuată şi complicitate la

Emily Burghelea, fosta asistentă de la Acces Direct, de pe Antena 1, a avut, de curând, o mare surpriză, pe care chiar ea a divulgat-o printr-o fotografie sugestivă și o descriere la fel de reușită. CITEȘTE ȘI: EMILY BURGHELEA ÎL PUNE LA PUNCT

Poliţiştii au aplicat, în această săptămână, 6.757 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.705.471 de lei, pentru nerespectarea măsurilor de protecţie sanitară, impuse din cauza epidemiei de

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat pentru luni, 21 septembrie 2020, că au fost înregistrate 808 cazuri noi cu coronavirus în ultimele 24 de ore şi 23 de morţi, numărul total al persoanelor infectate

Retailerii polonezi de haine, îmbrăcăminte, cosmetice şi sport prezenţi pe piaţa din România au ajuns la peste 500 de magazine şi la afaceri de circa 2,3 mld. lei anul trecut, arată o analiză a

Unii funcţionari publici germani vor lansa greve de avertisment în această săptămână după ce negocierile cu guvernul privind o majorare de salarii pentru aproximativ 2,3 milioane de angajaţi au intrat în impas, notează

Evident, tot Premier League ne-a oferit prima confruntare puternică din noul sezon. Care a început cu un duel al declarațiilor între Klopp și Lampard, cu neamțul, un pic cam prea malițios în ultima vreme totuși, plângându-se că ai lui nu sunt

Liviu Dragnea pierde din nou în faţa partidului pe care l-a condus. Tribunalul Bucureşti a respins, luni, o a doua cerere a fostului preşedinte al Partidului Social Democrat de dizolvare a PSD. Decizia instanţei nu este