Paşapoartele vor avea valabilitate 10 ani. Documentele temporare se vor elibera numai în situaţii de urgenţă 22.02.2018

Guvernul va adopta proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, conform căruia valabilitatea paşapoartelor va fi extinsă până la 10 ani, în funcţie de vârsta persoanei care cere eliberarea documentului.

