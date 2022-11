Pasagerul unui vas de croazieră a fost salvat după 15 ore petrecute în mare | VIDEO 27.11.2022

27.11.2022 Pasagerul unui vas de croazieră a fost salvat după 15 ore petrecute în mare | VIDEO Un bărbat, în vârstă de 28 de ani, a fost dat dispărut de către echipajul Carnival Valor, după ce sora sa a anunțat că nu s-a întors în cabină după ce a ieșit pe punte. Pasagerul a fost găsit după mai bine de 15 ore de căutări la 30 de



Pasagerul unui vas de croazieră a fost salvat după 15 ore petrecute în mare | VIDEO

Un bărbat, în vârstă de 28 de ani, a fost dat dispărut de către echipajul Carnival Valor, după ce sora sa a anunțat că nu s-a întors în cabină după ce a ieșit pe punte. Pasagerul a fost găsit după mai bine de 15 ore de căutări la 30 de kilometri de Southwest Pass, Louisiana, […]

Pasagerul unui vas de croazieră a fost salvat după 15 ore petrecute în mare | VIDEO

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

În ziua de Ajun, pe 24 decembrie, toate pregătirile pe care le fac gospodinele de la sate au un scop magic: ele vor să stimuleze belşugul

FAN Courier, liderul pieţei de curierat, o companie fondată în 1998 de Felix Pătrăşcanu, Adrian Mihai şi Neculai Mihai, estimează că închide anul acesta cu o cifră de afaceri de 1,06 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de anul

O femeie în vârstă de 74 de ani a murit într-un accident rutier petrecut duminică pe DN1, la Potigrafu. Traficul în zona producerii evenimentului rutier este parţial

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York

Meciurile din Premier League de Boxing Day, a doua zi de Crăciun, au fost cu adevărat spectaculoase. Nu mai puțin de 28 de goluri s-au înscris în cele 6 partide de duminică, scorul-fluviu al zilei fiind înregistrat pe Etihad: Manchester City -

Anda Adam ar fi fost implicată într-un scandal de proporții cu o femeie aflată în același complex turistic în care este cazată și artista, în stațiunea Poiana Brașov. Iar, acum, a apărut și prima reacție […] The post Anda Adam, prima

Pe 27 decembrie 2020 a fost debutul campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Prima persoană vaccinată din România a fost o asistentă de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş din Capitală. Astăzi, după un an, rata de

Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a refuzat, luni, să promulge un articol de lege controversat în domeniul funcţionării companiilor mass-media, pe fondul criticilor privind o tentativă de limitare a activităţilor unui post de televiziune

Florin Cîțu, "rockerul" PNL, are concurență puternică din partea liderului PNL București, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. În ajunul Crăciunului, acesta a postat pe Facebook o imagine cu un tablou al legendarului Lemmy Kilmister, liderul

Buzoienii au fost mai cumpătaţi în zilele de Crăciun, faţă de alţi ani. Un număr de 189 de buzoieni s-au prezentat la urgenţele Spitalului Judeţean, în prima şi a doua zi de

Florin Tănase (26 de ani) se pregătește să facă pasul de la FCSB spre Al-Nasr Dubai, acolo unde va câștiga un salariu regesc. FCSB va trebui să se descurce în partea a doua a sezonului fără fotbalistul cel mai bun. Florin Tănase va pleca la

România a importat 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep) , în primele zece luni din 2021, cu 68,4% (927.500 tep) mai mare faţă de aceeași perioadă din 2020, arată

Oamenii de ştiinţă au declarat sâmbătă că erupţia de vulcanului din La Palma din Spania s-a încheiat, permiţând insulei să respire uşurată la aproape 100 de zile după ce vulcanul Cumbre Vieja a început să arunce lavă, roci şi cenuşă

Modul în care funcţionează companiile şi în care angajaţii lucrează s-a schimbat în ultimii doi ani şi va continua să se transforme pe măsură ce acesta va deveni mai

În anul 2022 vor fi 15 zile libere legale prevăzute în Codului Muncii, însă dintre acestea doar 9 vor fi în timpul

Un laborator din Sydney a anunțat sute de oameni că nu au Covid când, de fapt, au fost testați pozitiv. Eroarea, care a avut loc de Crăciun în vârful unei perioade de noi infectări în regiune, s-a datorat unei „erori de prelucrare a

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Trei nebuni făceau gălăgie într-un avion. Pilotul îi spune […] The post BANC | Trei

Până la data de 26 decembrie 2021 au fost confirmate 5504 cazuri cu varianta Delta, din care 87 în săptămâna 51 (20/12/2021-26/12/2021). Cât privește numărul deceselor cauzated e varianta Delta, cunoscută și ca varianta indiană a COVID-19,

Administratorul special al World Trade Center Bucureşti a fost reţinut de procurori pentru 24 de ore, fiind acuzat de delapidare în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, el fiind acuzat că şi-a însuşit bani şi

Titlurile de stat cu scadenţa la 10 ani au fost cotate miercuri la o rată de referinţă de 5,30% pe piaţa secundară, nivel la care a stagnat în ultimele şapte