Pârtiile de schi, închise în Europa de Crăciun? Propunerea făcută de Italia, pentru a limita răspândirea COVID-19 26.11.2020

Italia face presiuni la nivel european pentru a asigura o închidere de comun acord a tuturor stațiunilor de schi în perioada Crăciunului, transmite Rainews, citată de G4Media.ro. „Am avut un schimb excelent de opinii cu Von der Leyen cu privire la coordonarea europeană a măsurilor de sănătate privind COVID-19 în perioada Crăciunului”, a scris pe […]

