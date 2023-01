Partidul cancelarului Scholz pledează pentru oprirea războiului din Ucraina prin negocieri 13.01.2023

Grupul Partidului Social-Democrat (SPD) din Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului german, propune, într-un document care urmează să fie aprobat, menţinerea opţiunilor iniţiativelor diplomatice pentru oprirea războiului dintre Rusia şi



Partidul cancelarului Scholz pledează pentru oprirea războiului din Ucraina prin negocieri

Grupul Partidului Social-Democrat (SPD) din Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului german, propune, într-un document care urmează să fie aprobat, menţinerea opţiunilor iniţiativelor diplomatice pentru oprirea războiului dintre Rusia şi Ucraina, conform unor surse citate de presa germană.

