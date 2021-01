Participă la o emisiune Tv, dar ea nu are televizor acasă. Cum explică Oana Roman acest lucru 15.01.2021

15.01.2021 Participă la o emisiune Tv, dar ea nu are televizor acasă. Cum explică Oana Roman acest lucru Oana Roman este adepta aparițiilor Tv, însă nu-și dorește ca televizorul să „intre” prea mult în viața ei și a fetiței sale. Fiica lui Petre Roman a mărturisit de ce nu obișnuiește stea în fața […] The post Participă la o



Participă la o emisiune Tv, dar ea nu are televizor acasă. Cum explică Oana Roman acest lucru

Oana Roman este adepta aparițiilor Tv, însă nu-și dorește ca televizorul să „intre” prea mult în viața ei și a fetiței sale. Fiica lui Petre Roman a mărturisit de ce nu obișnuiește stea în fața […] The post Participă la o emisiune Tv, dar ea nu are televizor acasă. Cum explică Oana Roman acest lucru appeared first on Cancan.ro.

Participă la o emisiune Tv, dar ea nu are televizor acasă. Cum explică Oana Roman acest lucru

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

FC Voluntari a câștigat derby-ul local cu Academica Clinceni, scor 2-1. Vezi AICI programul etapei #23!Vezi AICI clasamentul actualizat! Gazdele au început în forță partida. Adrian Șut a deschis scorul în minutul 8, cu o lovitură de cap

Gibraltarul a coborât drapelul Uniunii Europene "cu solemnitate, cu tristeţe şi cu inima grea", a declarat vineri seară liderul executivului din teritoriul britanic de peste mări, relatează

Vânzările de articole vestimentare, încălţăminte şi accesorii fashion din România au înregistrat anul trecut o creştere de 50% în mediul online, potrivit estimărilor ANSWEAR.ro, subsidiara locală a grupului polonez de modă cu acelaşi nume

CFR CLUJ - FCSB 1-0 // După derby-ul etapei disputat în Gruia, a existat și sentimentul de relaxare în interiorul arenei „Dr. Constantin Rădulescu”. Mario Camora, căpitanul clujenilor, i-a cerut la sfârșitul meciului tricoul lui Dennis Man,

Odată cu declanșarea epidemiei de gripă, măștile medicale au devenit un accesoriu necesar, în special în spațiile aglomerate. Iată cum se poartă corect masca medicală: Dr. Vasi Rădulescu face lumină în multitudinea de sfaturi privind modul

Biblioteca nu este doar un spaţiu de depozitat cărţi. Fie că iubeşti cititul sau atmosfera specifică bibliotecilor, vacanţa poate fi un bun prilej pentntru a vizita câteva din cele mai frumoase astfel de

Cluburile din Top 5 Europa au investit cu 45% mai mult ca în iarna trecută. Doar Bundesliga a plătit cu peste 100 de milioane faţă de 2019, cu Hertha cea mai activă. Anul 2020 a început în forţă pe piaţa transferurilor, care s-a înviorat

Proiectul de buget al Pri­măriei Municipiului Bucureşti (PMB) publicat pe site-ul instituţiei arată că Primăria Capitalei ar rea­liza venituri la bugetul local în 2020 în valoare de 7,2 mld. lei. Primăria mizează pe venituri fiscale de peste

Georgian Pop, fost parlamentar PSD plecat la Pro România în 2019, revine în grupul social-democrat. Acesta a confirmat, pentru Libertatea, decizia de a reveni în partid. UPDATE ora 14.00 Deputaţii Corina Bogaciu şi Georgian Pop vor să întoarcă

Formația lui Gică Hagi, Viitorul Constanța a revenit pe loc de play-off în Liga 1 după victoria pe care a obținut-o la limită, scor 2-1 (1-0) în Copou cu Poli Iași. Biletul Zilei » Atacăm al patrulea „verde” consecutiv al lunii cu

Autorităţile din domeniul sănătăţii din lumea întreagă depun eforturi uriaşe pentru a preveni o pandemie, după ce peste 2.700 de persoane au fost infectate în China şi 81 au murit după ce au contractat

Senatul a adoptat luni, în calitate de for decizional, cu 75 de voturi pentru şi 24 împotrivă proiectul de “Lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii

Huawei Consumer Business Group, divizia responsabilă de comercializarea gadgeturilor Huawei în România, are un nou country manager: Whisky Wangwei, care îl înlocuieşte pe Zachary Jianglinchao, cel care a ocupat acest post începând cu februarie

Alertă, după ce o stewardesă din România a intrat în contact cu două persoane care au fost infectate cu noul coronavirus. Avionul în care se afla femeia a aterizat pe aeroportul din Cluj, informează Realitatea PLUS. Aeronava se deplasa pe

Preşedintele Parlamentului, deputatul democrat Andrian Candu, a confirmat că fostul lider democrat Vlad Plahotniuc şi familia acestuia se află pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în pofida deciziei Departamentului de Stat de la Washington

O femeie din Vaslui a dat în judecată societatea de transport public, după ce şoferul autobuzului a frânat brusc şi i-a cauzat un accident în urma căruia a devenit dependentă de picăturile nazale. Instanţa a decis ca vasluianca să primească

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri la Digi24 dezbaterea de azi din Parlament privind moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban. Gazetarul a comparat evenimentul cu un meci de wresling, şi e de părere că astăzi la Parlament

Leul a continuat să se aprecieze uşor în raport cu moneda europeană, care a fost cotată de Banca Naţională a României la 4,7768 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,02%) faţă de valoarea de marţi,

Potrivit unui nou studiu realizat de către o echipă de cercetători americani din Connecticut, uscătoarele de mâini nu asigură o igienă corespunzătoare a mâinilor din cauză că acestea împrăştie în aer

Dacă până zilele trecute ne bucuram de soare și de o vreme mai potrivită pentru toamnă, acum lucrurile s-au schimbat drastic. Iarna pare că vrea să pună stăpânire pe țară. Vrema rea și vântul din ultimele zile au făcut primele pagube,