Parlamentul European va vota miercuri mai multe rezoluţii referitoare la cazul otrăvirii lui Navalnîi, situaţia din Belarus şi pericolul Turciei în Estul Mediteranei 16.09.2020

16.09.2020 Parlamentul European va vota miercuri mai multe rezoluţii referitoare la cazul otrăvirii lui Navalnîi, situaţia din Belarus şi pericolul Turciei în Estul Mediteranei Parlamentul European va vota miercuri o Rezoluţie referitoare la cazul otrăvirii Alexei Navalnîi, potrivit agendei PE afişate pe site-ul instituţiei. În acelaşi plen va fi adoptată o Rezoluţie privind situaţia din Belarus şi o altă legată de



Parlamentul European va vota miercuri mai multe rezoluţii referitoare la cazul otrăvirii lui Navalnîi, situaţia din Belarus şi pericolul Turciei în Estul Mediteranei

Parlamentul European va vota miercuri o Rezoluţie referitoare la cazul otrăvirii Alexei Navalnîi, potrivit agendei PE afişate pe site-ul instituţiei. În acelaşi plen va fi adoptată o Rezoluţie privind situaţia din Belarus şi o altă legată de situaţia din Liba. O altă rezoluţie a PE va viza pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 24-25 septembrie, punctul central fiind pericolul escaladării rolului Turciei în Estul Mediteranei.

Parlamentul European va vota miercuri mai multe rezoluţii referitoare la cazul otrăvirii lui Navalnîi, situaţia din Belarus şi pericolul Turciei în Estul Mediteranei

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Lenjeria de mătase a Evei Braun, brodată cu iniţialele acesteia, a fost vândută la o licitaţie organizată de „Humbert and Ellis“, în oraşul englez Towcester, pentru suma de 4.188 de euro, scrie

Lazio a pierdut la debutul în Europa League, 1-2 cu CFR Cluj, și ar putea rămâne fără Simone Inzaghi. Antrenorul s-a certat cu Ciro Immobile, care voia să joace şi în Europa League, şi de aceea l-a lăsat la Roma, stricând atmosfera din

După ce Likud, partidul condus de Bibi Netanyahu, a obținut doar 32 de voturi, premierul în exercițiu a reclamat comisiei electorale fraude în alegeri în zona arabă. Netanyahu a dorit o întâlnire

Peste 943.000 de români lucrează cu contracte de muncă cu salarii de peste 1.000 de euro (4.725 de lei) brut pe lună, potrivit informaţiilor furnizate de Inspecţia Muncii la solicitarea ZF. Acest nivel salarial brut se traduce într-un salariu net

Portarul Riccardo Piscitelli putea fi eliminat în minutul 14, atunci când a prins mingea la limita careului de 16 metri. Astra - Dinamo e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI clasamentul din

Ecuadorul se confruntă cu o problemă informatică uriaşă, în contextul în care datele personale a peste 20 de milioane de oameni, printre care se numără şi şapte milioane de copii, au ajuns în mediul online printr-un server nesecurizat al unei

Din cauza conflictului comercial de lungă durată pe care China îl poartă împotriva SUA, economia naţiunii asiatice a avut de suferit. Pentru a rezolva această problemă Guvernul de la Beijing încurajează bussinessurile şi districtele locale să

Sarcina ei este să repare în continuare reputaţia pătată a RBS şi să readucă banca pe mâinile privaţilor - la peste 10 ani după ce un ajutor de stat de 45 de miliarde de lire sterline i-a salvat în criza

Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, a câștigat meciul cu Cercle Bruges, 3-1. Lamkel Zé a fost decisiv în a cincea victorie în şapte etape pentru Antwerp, camerunezul capricios reuşind „dubla”, Gazdele au ratat şi un penalty şi echipa lui

Asociaţia Şoapta Florilor lansează pe 23 septembrie campania “La coafor cu psihologul”, având drept scop informarea a peste 600 de femei din trei judeţe, printre care şi Ialomiţa, despre violenţa domestică, sănătate psihică şi fizică,

Colesterolul este o grăsime. Una specială pentru noi, oamenii. Din această cauză, natura a creat mecanisme să o producem, în cazul în care nu o găsim în alimentație. Colesterolul intră în

Peste 220.000 de oameni au „dispă­rut“ din sectorul construcţiilor în ultimii zece ani, lăsând şantierele şi fabricile de materiale de con­strucţii cu numai 339.000 de an­gajaţi în

FC U Craiova se pregătește pentru meciul cu U Cluj din șaisprezecimile Cupei României, partidă ce se va disputa marți, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oficialii echipei au pus în vânzare bilete pentru meci în mai multe

Un bărbat de 35 de ani a coborât într-o fântână din comuna Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, ca să o cureţe. La un moment dat, un mal de pământ, amestecat cu piatră şi nisip, s-a prăbuşit peste el. Tânărul a rămas blocat în fântână

Senatorii PNL vor vota la vedere şi în favoarea cererii DNA de încuviinţare a urmăririi penale în cazul fostului ministru al Sănătăţii, Florian Bodog. "La vedere, în favoarea acestei cereri", a declarat,

Şi indicele energetic BET-NG se află la maxim istoric ♦ Accelerare pe final de şedinţă cu acţiunile Fondul Proprietatea: plus

Nou înfiinţata competiţie europeană la nivel de cluburi, care va debuta din sezonul 2021-2022, naşte polemici aprinse în fotbalul

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) se pregăteşte să organizeze, la jumătatea lunii octombrie, un nou protest în Piaţa Victoriei din Capitală, cu participarea transportatorilor din

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, operatorul pie­ţei de capital locale, spune că a fost re­zolvată partea de finanţare pentru reali­zarea Contrapărţii Centrale (CCP), o investiţie de minimum 16 milioane de euro