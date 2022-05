Parlamentul de la Chişinău urmează să constituie două comisii. Una vizează inflaţia, iar alta combustibilul 27.05.2022

27.05.2022 Parlamentul de la Chişinău urmează să constituie două comisii. Una vizează inflaţia, iar alta combustibilul Pe platforma parlamentară va fi constituită o comisie care va examina procesul decizional privind controlul inflaţiei şi politica monetară pe parcursul ultimelor 18 luni. O altă comisie parlamentară va fi constituită pentru examinarea eficienţei



Parlamentul de la Chişinău urmează să constituie două comisii. Una vizează inflaţia, iar alta combustibilul

Pe platforma parlamentară va fi constituită o comisie care va examina procesul decizional privind controlul inflaţiei şi politica monetară pe parcursul ultimelor 18 luni. O altă comisie parlamentară va fi constituită pentru examinarea eficienţei aplicării reglementărilor din sectorul combustibililor lichizi.

Parlamentul de la Chişinău urmează să constituie două comisii. Una vizează inflaţia, iar alta combustibilul

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Vă mai aduceţi aminte de „Bombardiera” lui Victor Slav? Dacă nu, CANCAN.RO are cele mai noi imagini cu Raluca Silea, în ipostaze amețitoare! Bruneta a făcut un show incendiar cu prietena ei, la o piscină […] The post

Semnal de alarmă tras de Agenția Americană a Medicamentului (FDA). Instituția avertizează cu privire la existența unui "risc mare" al apariției sindromului Guillain-Barre, o maladie neurologică rară, în urmă vaccinării cu serul

O specie invazivă de pește pune în pericol Delta Dunării, iar faptul că s-a ajuns la această situație este consecința unei serii foarte lungi de restricții și prohibiții care ar fi trebuit să aibă ca

Gianluigi Donnarumma (22 de ani), cel mai bun fotbalist de la Euro 2020, a fost prezentat oficial la PSG. Gianluigi Donnarumma, omul care a dus titlul mondial în Italia, a fost prezentat la PSG. Portarul venit liber de contract de la AC Milan a

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Anul trecut, România a avut printre cele mai mari rate a tinerilor care nu se află într-o formă de învăţământ sau în câmpul muncii din rândul ţărilor membre ale Uniunii Europeană 2020, rata tinerilor români cu vârste curprinse între 15

Fostul ministrul al Justiţiei Cătălin Predoiu dezminte categoric afirmaţiile făcute de fostul lider al PSD Liviu Dragnea conform cărora el ar fi declarat că în cazul său a fost vorba despre "o comandă de sus" şi că "totul vine de la

Florin Tănase (26 de ani), căpitanul FCSB-ului, insistă să fie transferat în vara aceasta. Becali le-a oferit lui și reprezentanților lui un document în baza căruia Florin poate merge la oricare club care oferă 5 milioane. FCSB și-a păstrat

Un avion de linie Antonov An-28 a dispărut de pe radare, vineri, în regiunea Tomsk, în Siberia Occidentală. Toate cele 18 persoane aflate la bord au fost găsite în

Munca de acasă din ultimul an şi sistemul hibrid în care vor lucra mul­te dintre companiile multina­ţio­nale pre­zente pe piaţă au majorat inte­resul oamenilor pentru locuinţe spa­ţioase şi pentru

Un studiu de proporții derulat la Universitatea Mainz din Germania arată câte infecții cu SARS-CoV-2 rămân nedepistate, unde există cel mai mare risc de infectare și ce rol joacă copiii în răspândirea virusului. Redacția emisiunii de

Veniturile gospodăriilor din România au cres­cut în primul trimestru din 2021 cu peste 20% faţă de primul trimes­tru din 2019, când economia era în creş­tere, şi au ajuns la o medie de 5.476 de lei, arată datele publicate de Institutul

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat că a izbucnit în lacrimi cînd a aflat că fostul lider PSD va fi pus în libertate. Magistratul afirmase încă dinainte de propunțare că, din punct de vedere legal, clientul său

Juriul competiţiei „Destinaţia Anului 2021 în România”, alcătuit din trei antreprenori, începe sâmbătă notarea celor şase finaliste - Banatul Montan, Brăila, Delta Dunării, Iaşi, Ţara Maramureşului şi Oradea. Publicul poate vota

Sajid Javid, actualul ministrul britanic al sănătăţii, a anunţat sâmbătă pe Twitter că a fost confirmat cu SARS-CoV-2, însă simptomele pe care le prezintă sunt uşoare, potrivit News. „În această dimineaţă am primit un rezultat

Agricultura, un sector eco­­nomic pe care băn­­cile comerciale şi Uniu­nea Europeană au pus accent în ulti­mii ani prin intensificarea progra­me­lor de creditare sectorială, con­tinuă să în­registreze un nivel ridicat al dina­micii, de

După ce în finalul sezonului trecut a lipsit, acum, Florinel Coman este foarte aproape de a juca din nu pentru

În ultimele 24 de ore, 8.063 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arată datele transmise duminică de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie 2021 până astăzi. Atunci au fost imunizate 354 de

În octombrie împlinește 47 de ani, însă arată de mult mai puțin și nu se sfiește să apară în public îmbrăcată super-sexy, de câte ori are ocazia. Vorbim despre Beatrice Comăniceanu, una dintre cele mai […] The post Cum a mers

Dacă vrei să obţii sugestii mai bune pentru seriale si filme pe Netflix poţi folosi câteva coduri pentru a filtra prin miile de titluri. Pentru a-şi ajuta abonaţii să aleagă din miile de opţiuni, Netflix foloseşte recomandări pe bază de