Parlamentul a adoptat înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea directorului SPP 20.02.2018

20.02.2018 Parlamentul a adoptat înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea directorului SPP Plenul reunit al celor două Camere a adoptat, marţi, cu 225 de voturi „pentru" şi 106 voturi „împotrivă”, proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă referitoare la verificarea activităţii directorului



Parlamentul a adoptat înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea directorului SPP

Plenul reunit al celor două Camere a adoptat, marţi, cu 225 de voturi „pentru" şi 106 voturi „împotrivă”, proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă referitoare la verificarea activităţii directorului SPP.

Parlamentul a adoptat înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea directorului SPP

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Nadir şi-a schimbat look-ul radical! Tânărul artist seamănă acum foarte mult cu d'Artagnan, eroul din "Cei trei muschetari". Mai mult, transformarea a fost filmată, iar la final, el a provocat alţi trei bărbaţi din showbiz-ul mioritic să îşi

Nativii din zodiac reactioneaza in mod diferit atunci cand se imbolnavesc. Mai mult decat atat, exista persoane predispuse la anumite afectiuni, in functie de zodia in care s-au nascut. Citește mai

Grupul rusesc Gazprom a primit autorizaţie din partea Turciei pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi funcţionale până la finele anului următor, a declarat directorul general Alexei

În sfârşit poliţia a rezolvat cazul unuia dintre cei mai mari criminali în serie din istorie, Robert Pickton, un fermier în vârstă de 68 de ani, de lângă Vancouver, care a ucis 49 de femei, majoritatea prostituate. Finalizarea cazului a fost

Medicul sportiv american Larry Nassar a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de la 40 la 175 de ani pentru agresiune sexuală asupra mai multor fete şi femei, printre care s-au aflat şi reprezentantele lotului olimpic de gimanstică al SUA,

Fosta mare jucătoare Martina Navratilova a oferit o serie de declaraţii superbe la adresa Simonei Halep după victoria impresionantă reuşită azi în faţa Karolinei Pliskova, scor 6-3, 6-2. Partida dintre Simona Halep şi

Larry Nassar (54 de ani), fostul medic al naţionalei de gimnastică a Statelor Unite, acuzat că a agresat sexual peste 150 de persoane, a aflat astăzi că-şi va petrece tot restul zilelor în închisoare. Tribunalul din America l-a

Angelique Kerber, adversara Simonei Halep din semifinalele Australian Open, va înregistra un salt spectaculos în clasamentul WTA după finalul turneului de la Antipozi. Indiferent de rezultatul meciului cu Simona Halep, Kerber va urca

După ce goalkeeper-ul Kepa Arrizabalaga şi-a prelungit înţelegerea cu Athletic Bilbao, iar bascii i-au setat o clauză de reziliere de 80 de milioane de euro, Real Madrid caută să se orienteze spre un nou portar, iar favorit ar fi David De

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Primarul Lucian Morar şi interpreta de muzică populară Ioana Pricop au făcut o nuntă istorică în România, cu 7.000 de invitaţi, în şapte sate, iar povestea lor de dragoste continuă cel puţin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din

Avocatul Daniel Ionaşcu i-a spus Oanei Lis în emisiunea "Xtra Night Show" că nu crede că ea îl iubeşte pe Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei s-a baricadat în casă după ce Oana Lis a vrut să îi vândă hainele. În cele din urmă,

Daca tanjesti dupa o manichiura perfecta, durabila, insa te impiedica unghiille care se tot rup, atunci trebuie sa stii ca organismului tau ii lipseste manganul. Citește mai

Serviţi ca atare sau ca garnitură la diverse mâncăruri cu carne, cartofii la cuptor cu rozmarin vor fi extrem de apreciaţi la masă. Citește mai

Un bărbat de 43 de ani din satul Poiana, raionul Şoldăneşti, din Republica Moldova, a ajuns în stare gravă la spital cu degetele de la mâini şi picioare degerate. Acesta a fost găsit inconştient în curtea sa.

♦ Diverta, lanţul de librării deţinut de omul de afaceri Radu Octavian, a finalizat anul trecut cu afaceri de 12,5 milioane de euro, iar pentru acest an a bugetat o creştere cu două

E jale mare în familia tinerei ucisă de militarul Florin Oprea, într-un coafor din Titu. Părinţii sperau să o vadă la casa ei, să crească nepoţi dar o vor conduce pe Alexandra pe ultimul drum. Tatăl fetei şi-a văzut fiica chiar înainte să

Motorina s-a scumpit cu aproape 1 leu în ultimele 5

Fizicianul german Max Planck a declanşat o adevărată revoluţie în fizică prin elaborarea teoriei cuantice a

Pe 30 iunie se vor împlini 110 ani de la uriaşa explozie care a distrus, în 1908, aproape toţi copacii din taigaua siberiană, pe o suprafaţă de 2.150 de kilometri, în regiunea Krasnoiarsk din