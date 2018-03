Pariurile zilei: Ieri, super PROFIT! Astăzi vă propunem 12 ponturi »» 17.03.2018

17.03.2018 Pariurile zilei: Ieri, super PROFIT! Astăzi vă propunem 12 ponturi »» După câteva zile în care am înregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost câștigătoare! Indiferent că am analizat



Pariurile zilei: Ieri, super PROFIT! Astăzi vă propunem 12 ponturi »»

După câteva zile în care am înregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost câștigătoare! Indiferent că am analizat meciurile din Liga 1, Bundesliga, Ligue 1, La Liga sau alte fronturi secundare ale Europei, mizând pe variante complexe, […] The post Pariurile zilei: Ieri, super PROFIT! Astăzi vă propunem 12 ponturi »» appeared first on Cancan.ro.

Pariurile zilei: Ieri, super PROFIT! Astăzi vă propunem 12 ponturi »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La cumpărarea unei maşini, unul dintre criteriile cele mai importante este motorizarea. Chiar dacă viitorul este al maşinilor electrice, piaţa încă este dominată de maşini pe benzină, motorină sau

Creatorul Ethereum, Vitalik Buterin a postat sâmbătă pe Twitter un mesaj de avertizare pentru investitorii în criptomonede, prin care a spus că monedele virtuale sunt active noi, extrem de volatile şi ar putea ajunge oricând la

Un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman sprijină dezvoltarea antreprenoriatului şi creşterea ocupării pe cont propriu în mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin înfiinţarea a 73 de

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat 81 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni

Pugilistul Ronald Gavril a fost învins din nou de americanul David Benavidez, într-un meci pentru centura WBC la categoria supermijlocie disputat la Las

Săptămâna aceasta au început probele de evaluare a competenţelor din cadrul examenului naţional de bacalaureat 2018. În Dâmboviţa, la finalizarea înscrierilor, din cele 29 unităţi liceale care şcolarizează elevi în clasa a XII-a, urmează

Aproape 60 de milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierelor româneşti, în 2017, în creştere cu 6 la sută faţă de anul precedent, sea rată în bilanţul Poliţiei de frontieră. La graniţa cu Bulgaria s-a înregistrat o

Un avion care transporta 60 de persoane s-a prăbuşit în centrul Iranului, potrivit agenţiei iraniene de ştiri

Antreprenorul ieşean controlează Iulius Group, unul dintre cei mai puternici jucători locali din piaţa românească de centre comerciale şi

După 0-1 cu Alaves, atacantul lui Depor, Florin Andone, a primit linie în As și nota 3 în La Voz de Galicia: ”Egoist, fără a crea pericol”. Vezi aici video de la meci! Ce puțin a trecut de la cuvintele frumoase ale

Te trezești greu dimineața pentru a merge la serviciu? Iată explicația. Citește mai

Lăsata Secului 2018. Postul Paştelui 2018. Tradiția creștină spune că Lăsată Secului pentru Postul Paștelui are două etape care conduc treptat către Postul Sfintelor Paști: Duminica Înfricoșatei Judecăți - când

Gafă de proporţii a mascaţilor de la Poliţia Prahova. Doi pensionari din Bucureşti au fost trântiţi la pământ şi loviţi, după ce poliţiştii de la trupele speciale au năvălit în apartamentul în care se aflau. Mascaţii, care căutau o

În timpul Conferinţei de securitate de la München, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a avut sâmbătă, la Munchen, o întâlnire cu preşedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, în cadrul căreia s-a discutat

Un protest al mamelor a avut loc duminică la prânz în Piaţă Victoriei din Bucureşti, în faţa sediului Guvernului: câteva zeci de femei, mame şi viitoare mame au protestat faţă de posibila scădere a indemnizaţiei de creştere a copilului, ca

Peste 60% din localităţile Republicii Moldova vor vota Unirea cu România până la finele lui 2018. S-a început cu o localitate pe zi şi s-a ajuns şi la patru-cinci. Dar acesta este doar vârful aisbergului: multe aşteaptă 27 martie 2018 sau 1

Sarmizegetusa Regia se va redeschide pentru public de luni, 19 februarie. În ultimele săptămâni, accesul turiştilor a fost interzis în incinta cetăţii dacice din Munţii

Ionela, elevă în clasa a IX-a la Grupul Şcolar Lungani, judeţul Iaşi, are 17 şi doi copii. Tânăra mamă din satul Crucea, comuna Lungani, are împreună cu Alin, un tânăr în vârstă de 18 ani cu care trăieşte în concubinaj, doi

Dacă am considera şi Rusia o ţară eminamente europeană, ceea ce nu e cazul, s-ar putea numi Berlina Bătrânului Continent. Asta mai ales în perioada în care se petrece tulburătorul film: Dovlatov, destinul unui mare scriitor nefericit,

Un avion de pasageri cu 66 de oameni la bord s-a prăbuşit, duminică, în Iran în timp ce efectua un zbor între Teheran şi Yasuj, relatează site-ul Al