Pariurile zilei» Facem profit, cu semifinalele UEFA Europa League în prim-plan! Set de opt ponturi pentru ziua de joi 09.05.2019

09.05.2019 Pariurile zilei» Facem profit, cu semifinalele UEFA Europa League în prim-plan! Set de opt ponturi pentru ziua de joi Suntem setați să obținem profit pe manșa retur a semifinalelor UEFA Europa League. După duelurile spectaculoase de cinci stele de zilele trecute, din semifinalele UCL, ne focusăm pe cele două super-meciuri ale serii, care vor consemna finalistele



Pariurile zilei» Facem profit, cu semifinalele UEFA Europa League în prim-plan! Set de opt ponturi pentru ziua de joi

Suntem setați să obținem profit pe manșa retur a semifinalelor UEFA Europa League. După duelurile spectaculoase de cinci stele de zilele trecute, din semifinalele UCL, ne focusăm pe cele două super-meciuri ale serii, care vor consemna finalistele acestui sezon de UEL. Așadar, am pregătit câte trei pronosticuri variate pentru fiecare dintre cele două dispute. La […] The post Pariurile zilei» Facem profit, cu semifinalele UEFA Europa League în prim-plan! Set de opt ponturi pentru ziua de joi appeared first on Cancan.ro.

Pariurile zilei» Facem profit, cu semifinalele UEFA Europa League în prim-plan! Set de opt ponturi pentru ziua de joi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Paul Surugiu-Fuego a dovedit încă o dată că este cel mai iubit artist român din Basarabia, asta după ce marți, 12 martie, a susținut un concert grandios la Chișinău, pe scena Palatului Național – „IUBIREA ÎNFLOREȘTE PRIMĂVARA”.

Mega Image a anunțat o mișcare importantă. Celebrul lanț de supermarketuri a preluat un important jucător din industria de retail de pe piața locală din zona

Vești proaste pentru fiul lui Liviu Dragnea. Parchetul a luat o decizie în ceea ce privește plângerea penală depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în septembrie 2018, de către Valentin Dragnea și soția sa. Aceștia l-au

Anchetatori de la Poliţia spaniolă şi de la Centrul Naţional de Informaţii (CNI) descoperit legături între atacul de la ambasada Coreei de Nord din Madrid, de pe 22 februarie şi Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA), potrivit El

Premierul ungar Viktor Orban a prezentat scuze - în scris - partenerilor săi din cadrul Partidului Popular European (PPE), cu scopul de a evita expulzarea partidului său, Fidesz, din grupul conservator în Parlamentul European (PE), relatează

Aţi apucat să aflaţi despre aceste declaraţii ale lui Liviu Dragnea şi Sebastian Ghiţă? Nu sunt derapaje, nu sunt rătăciri. Sunt declaraţii pline de ură şi răzbunare. Amândouă emană o duhoare

Lucrurile, însă, sunt departe de a fi ideale. Constructorul italian Astaldi - care, alături de o firmă japoneză, a câştigat contractul pentru lucrările de proiectare şi construire ale podului - a făcut nu mai puţin de 16 revendicări către

Beto O'Rourke, o stea în ascensiune a opoziţiei democrate americane, şi-a anunţat joi candidatura, cu scopul de a-l înfrânge pe preşedintele republican Donald Trump, în alegerile prezidenţiale din 2020, relatează

Naţionala de fotbal a României va debuta pe 23 martie în preliminariile Campionatului European din 2020, care se va desfăşura şi la

Sucursala din România a băncii olandeze ING Bank a înregistrat anul trecut un avans de 27% al veniturilor, faţă de anul anterior, până la 1,82 miliarde lei (391 milioane euro), în condiţiile în care profitul net a crescut cu 39%, iar

În perioada 7-9 martie 2019, brandul AQUA Carpatica a prezentat gustul purităţii segmentului business din întreaga lume, în cadrul Natural Products Expo West din Anaheim, Los Angeles, California, cel mai mare târg B2B dedicat industriei produselor

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE. Cali, 53 de ani, a fost împuşcat de şase ori

Aproape două treimi (61%) dintre români folosesc o aplicaţie de mobil "aproape întotdeauna" sau "uneori" pentru a rezerva zboruri sau cazare, iar principalele motive pentru care turiştii aleg să descarce

Trei preoţi, acuzaţi în cursul anului 2017 că l-au şantajat pe fostul episcop Corneliu Bârlădeanu, au fost condamnaţi joi, de către magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi, la închisoare cu

Alexandru Paleologu, eseist, critic literar, diplomat şi politician, s-a născut la 14 martie 1919 la Bucureşti, în familia lui Mihail Paleologu şi a Elenei (născută Vidraşcu). Tatăl său i-a transmis de

Corpul unui bărbat cu semne de moarte violentă a fost descoperit joi dimineaţă la Kiev, iar la scurt timp presa ucraineană a anunţat că trupul aparţine lui Buhtati Olexander, consultant principal

Preşedintele delegaţiei române la Comitetul Regiunilor (CoR), Robert Negoiţă, a declarat joi, la o conferinţă de presă susţinută în marja celui de-al VIII-lea Summit European al Regiunilor şi Oraşelor,

Între 15 și 24 martie are loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania, în șase locații din centrul Bucureștiului. Ca în fiecare an, pe lângă proiecțiile de filme

În 2019 expiră acordul dintre compania ucraineană NAFTOGAZ și GAZPROM pentru tranzitul gazelor din Rusia spre Europa. Prin rețeaua de conducte din Ucraina se poate asigura tranzitul unei treimi

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci 304 milioane de lei, la o dobândă de 4,47% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat benchmark cu o maturitate reziduală de 63 de luni, potrivit