Pariurile zilei » Încheiem săptămâna en-fanfare! Am pregătit 12 ponturi din fotbal pentru ziua de duminică 04.02.2018

04.02.2018 Pariurile zilei » Încheiem săptămâna en-fanfare! Am pregătit 12 ponturi din fotbal pentru ziua de duminică Continuăm să acumulăm profit! Ieri am bifat alte 7 pronosticuri câştigătoare, mizând pe confruntările programate în cele mai tari întreceri ale Europei, dar şi Liga 1. Ne-au adus pe plus în special golurile, marcate la foc automat în



Pariurile zilei » Încheiem săptămâna en-fanfare! Am pregătit 12 ponturi din fotbal pentru ziua de duminică

Continuăm să acumulăm profit! Ieri am bifat alte 7 pronosticuri câştigătoare, mizând pe confruntările programate în cele mai tari întreceri ale Europei, dar şi Liga 1. Ne-au adus pe plus în special golurile, marcate la foc automat în meciurile de la Genoa, Lille, Sevilla sau Mediaş. De asemenea, am ieşit pe plus pariind logic pe jocurile Amiens - Lille, PSV - Zwolle sau Arsenal - Everton.

Pariurile zilei » Încheiem săptămâna en-fanfare! Am pregătit 12 ponturi din fotbal pentru ziua de duminică

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanţială, inclusiv o reconversie parţială a utilizării actuale. Prin urmare, începând cu data de 15 ianuarie, şi hipermarketul Carrefour situat în centrul comercial se

Legea insolvenţei persoanelor fizice, amânată deja de trei ori, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar nu poate fi aplicată din cauza unor blocaje

Covorul roşu al galei Globurile de Aur 2018 a fost dominat de celebrităţi care au purtat ţinute negre, în semn de protest faţă de abuzurile sexuale şi inegalitatea de gen de la Hollywood. Nu toate femeile au aderat însă la acest manifest, una

În câteva luni, vâlcenii vor învăţa să călărească fără să mai fie nevoie să plece din judeţ ori să meargă la pensiunile montane. Autorităţile mai au în plan şi amenajarea unui

Înfiinţarea unui abator în comuna Dobroteşti este un proiect mai vechi al autorităţilor judeţene din Teleorman, care s-ar putea concretiza în 2018. În prezent, în judeţ, nu există niciun

Un incendiu a izbucnit, luni dimineaţă, în jurul orei locale 7.00, pe acoperişul clădirii Trump Tower din New York, relatează

Femeile din Arabia Saudită vor fi lăsate în această lună să asiste pentru prima dată la meciuri de fotbal în acest regat conservator, au informat luni autorităţile. Microbistele

Sistemul bancar românesc începe anul cu 35 de bănci, însă alte cinci instituţii bancare sunt în diferite stadii ale unor procese de vânzare. Ne vom despărţi în acest an de cel

Lara Fabian revine în România în primăvara acestui an, la Cluj şi Bucureşti, unde va susţine la finalul lunii martie două concerte. Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din

Accidentat sâmbătă, în Cagliari - Juventus 0-1, când a părăsit terenul în lacrimi, Paulo Dybala are o leziune la mușchii flexori ai coapsei drepte și poate lipsi până la 40 de zile. Turul din

Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Gică Hagi e convins că vânzările nu au secat Viitorul, anunță că vor apărea încontinuu nume noi importante în echipa lui - Domnule Hagi, de ce jucătorii plecați de la Viitorul

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre decizia celor de la CFR Cluj, de a-l transfera pe George Țucudean, de la Viitorul. În plus, acesta a vorbit și despre Omrani, vârful formației clujenilor. "Ce mare transferuri a făcut CFR

Misiune inedită pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, care au intervenit, luni, pentru a salva un câine blocat cu capul în protecţia motorului unei maşini. (VEZI ŞI: Bătrânul şi-a legat intenţionat

Liviu Dragnea a ajuns la sediu PSD, unde are loc şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CEX), în jurul ore 13:40. Întrebat dacă îi este teamă că va fi demis în cadrul Congresului PSD, acesta a răspuns

Moartea unei românce i-a îngrozit pe românii din Spania, care au făcut un apel disperat pe internet ca să găsească rudele femeii. Cei cinci copii ai ei au rămas singuri pe lume, iar preluarea lor de către rude este

Foarte multe diete care îţi promit că vei scăpa de kilogramele în plus te lipsesc de substanţele nutritive esenţiale, ceea ce înseamnă că în timpul regimului te vei simţi slăbită, obosită şi fără vlagă. A venit timpul să spui

Sfârşitul de săptămână a luat prin surprindere autorităţile din comuna vâlceană Bărbăteşti, dar şi comunitatea monahală de la Mănăstirea Pătrunsa şi localnicii din zonele învecinate. George Becali a venit la schit la invitaţia unui

Migranţii ilegali care au ajuns în Italia în ultimii ani sunt infractori, din moment ce „nu au nicio posibilitate“ de a obţine un loc de muncă normal, a sugerat fostul premier italian Silvio Berlusconi într-un interviu ce a fost publicat

Poliţiştii de la Rutieră au identificat cinci persoane care consumaseră băuturi alcoolice peste limita legală înainte de a se urca la volan. Aceştia aveau alcoolemii între 0,50 mg/l şi 0,91

Ameninţată de ratarea play-off-ului, Dinamo continuă să se joace cu focul! Clubul i-a vândut pe Anton şi pe Costache şi riscă să-l piardă şi pe