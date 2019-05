Pariuri pe europarlamentare. Cine prinde trenul de Bruxelles? 23.05.2019

23.05.2019 Pariuri pe europarlamentare. Cine prinde trenul de Bruxelles? Se spune că la fotbal şi la politică se pricep toţi. Dacă de obicei pariezi pe meciuri de fotbal, ai posibilitatea să demonstrezi că te pricepi şi la politică.



Pariuri pe europarlamentare. Cine prinde trenul de Bruxelles?

Se spune că la fotbal şi la politică se pricep toţi. Dacă de obicei pariezi pe meciuri de fotbal, ai posibilitatea să demonstrezi că te pricepi şi la politică. 😀

Pariuri pe europarlamentare. Cine prinde trenul de Bruxelles?

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţia olandeză a arestat două persoane la Amsterdam în cadrul unei anchete privind sursa armelor utilizate în atentatele comise la 13 noiembrie 2015 la Paris care s-au soldat cu 130 de morţi,

Lanţul belgiano-olandez de ma­gazine Mega Image a pre­luat reţeaua Zanfir din ju­deţul Vrancea, unul din­tre cei mai mari retaileri inde­pendenţi, cu 10 magazine şi afaceri de peste 150 mil.

PSG taie în carne vie după eliminarea din „optimile” Ligii în fața celor de lșa Manchester United. Adrien Rabiot, deja trecut la echipa secundă, pentru că refuzase prelungirea contractului, a fost suspendat până

Sky, echipa care a dominat în ultimul deceniu ciclismul profesionist, va deveni echipa Ineos, după ce va fi preluată în 2020 de cel mai bogat om din Marea Britanie, Jim Ratcliffe. Ratcliffe deține 60% din multinaționala producătoare de

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri că ar dori ca protestul "România vrea autostrăzi #şîeu" să rămână unul cetăţenesc, menţionând că "ar fi păcat să profite cineva

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în această seară, la ieşirea din Făgăraş. Citește mai

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al Grupului PPE în Parlamentul European, a afirmat vineri, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE)

Vești proaste pentru România, care a ajuns să aibă în prezent cea mai ridicată rată anuală a inflației în UE, alături de vecinii noștri din

Oribilul atentat comis de un grup de extremă-dreapta în orășelul neo-zeelandez Christchurch este știrea care a ”ocupat” agențiile de presă de pe întreg mapamondul. În relatările despre uciderea a 49 de credincioși musulmani apare și

A fost anunţată majorarea tarifului pentru metrul cub de apă livrat la robinete. Managerul Companiei de Apă, Simona Săvulescu, susţine că majorările vor fi aplicate prin impunerea unui plan tarifar, odată cu implementarea unui nou proiect cu

Uneori îmi străbate mintea un gând care îmi provoacă fiori în tot corpul... Câte feluri de a iubi există? Şi oare voi avea timp să le trăiesc pe toate?

Argentinianul Diego Simeone a fost confirmat vineri ca antrenor la Atletico Madrid, în ciuda eliminării echipei din Liga Campionilor după dubla cu Juventus Torino (2-0, 0-3), a anunţat Miguel Angel Gil,

Dacă Paris are Turnul Eiffel, Londra are Big Ben, iar New York are Empire State Building, care ar fi monumentul care ar reprezenta cel mai bine Silicon Valley? Conform BBC, această decizie va fi luată de un

Sharon, o americancă în vârstă de 65 de ani, a muncit o viaţă întreagă în industria farmaceutică. Citește mai

Timişorenii care călătoresc cu tramvaiele, autobuzele, troleibuzele sau vaporaşele vor putea plăti biletul de călătorie cu ajutorul cardului bancar, folosind automate de plată (POS-uri) ce vor fi montate în mijloacele de transport în

Tiroidita autoimună se mai numeşte şi tiroidită Hashimoto şi este o afecţiune în care sistemul imunitar al organismului atacă glanda tiroidă. Aceasta nu mai poate produce suficienţi hormoni tiroidieni, iar organismul începe să nu mai

Podul suspendat peste Dunăre, care va lega județul Brăila de Tulce,a a început deja să se construiască, urmând ca până la sfârșitul acestui ani să se execute peste 70% din pilonii de bază, potrivit președintelui Consiliului Județean

Din păcate, în ultimii ani, halterofilii români au făcut acest sport de ruşine. După ce Gabriel Sîncrăian a rămas fără bronzul de la JO 2016, acum s-a aflat că un de al său s-a dopat la Jocurile Olimpice din

Bianca Andreescu are o şansă uriaşă la Indian Wells, unde poate câştiga primul ei trofeu din carieara