Pariuri Juventus - Lyon » Pont surprinzător oferit de tipsterii GSP 07.08.2020

07.08.2020 Pariuri Juventus - Lyon » Pont surprinzător oferit de tipsterii GSP Juventus - Lyon, returul optimilor de finală din Liga Campionilor, este programat azi, la ora 22:00. În tur, francezii s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Lucas Tousart, fotbalist care, între timp, a plecat la Hertha Berlin. Campionatul



Pariuri Juventus - Lyon » Pont surprinzător oferit de tipsterii GSP

Juventus - Lyon, returul optimilor de finală din Liga Campionilor, este programat azi, la ora 22:00. În tur, francezii s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Lucas Tousart, fotbalist care, între timp, a plecat la Hertha Berlin. Campionatul francez s-a oprit pe 8 martie și nu a mai fost reluat, Lyon având un singur meci oficial de atunci, 0-0 în finala Cupei Ligii Franței cu PSG, partidă disputată în urmă cu exact o săptămână și pierdută la loviturile de departajare. ...

Pariuri Juventus - Lyon » Pont surprinzător oferit de tipsterii GSP

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Sergiu Hanca (27 de ani) a înscris în această seară primul său gol din acest campionat, marcând pentru Cracovia în înfrângerea cu LKS Lodz, 1-2. Fostul jucător al lui Dinamo a început meciul pe banca de

Banca online fondată de Jack Ma, fondatorul Alibaba, conduce pas cu pas o revoluţie în creditarea businessurilor mici din China, şi ţinteşte să rezolve o problemă care a ţinut cea mai mare economie din Asia pe loc în ultimele decenii, potrivit

Alex Chipciu, 30 de ani, va pleca în această vară de la Anderlecht și ar putea reveni la FCSB. FCSB este în căutarea unui fundaș dreapta, post pe care ar putea evolua Chipciu. Jucătorul nu este pe placul antrenorului Vincent Kompany,

Poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit, în ultima săptămână, 8.247 articole textile, încălţăminte, marochinărie şi parfumuri susceptibile a fi contrafăcute, pe

Peste 80 de candidaţi au fost admişi cu media 10 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, cei mai mulţi dintre ei, 33, au intrat la Informatică în limba engleză, transmite corespondentul

Grupul suedez Medicover, prezent în România cu divizia medicală Medicover şi cu cea de laboratoare Synevo, a raportat afaceri de 59,3 milioane de euro în primele şase luni din 2019, echivalentul unei creşteri 40,5% comparativ cu perioada similară

Oficialii turci au transmis bancherilor că guvernul îşi va depăşi ţintele privind împrumuturile noi şi deficitul bugetar, potrivit unor surse familiare cu situaţia, citate de

Şeful diplomaţiei americane Mike Pompeo, considerat un aliat loial al lui Donald Trump, nu a exclus luni să candideze, într-o bună zi, la preşedinţia Statelor Unite, relatează

Rompetrol Rafinare (simbol bursier RRC), companie membră a KMG International (41,8%), va moderniza în perioada următoare centrala termică a rafinăriei Vega din Ploieşti, singurul producător intern de bitum şi hexan, pentru creşterea eficienţei

Antreprenorii români devin tot mai vizibili pe piaţa românească de birouri, atât prin dezvoltări, cât şi prin

Transferul lui Kevin-Prince Boateng de la Sassuolo la Eintracht Frankfurt e la mâna Melissei Satta. Superba soție a mijlocașului germano-ghanez nu l-a urmat la Barcelona, unde el a jucat sezonul trecut, preferând să rămână la

Update. Preşedintele Klaus Iohannis a ţinut o declaraţie de presă dup şedinţa CSAT, convocată în contextul crimelor din Caracal. ”Această dramă arată unde este dus statul cu instituțiile

Capul unei reţele de contrabandă cu ţigări condamnat în lipsă în România a fost capturat recent la Galaţi. Bărbatul a vrut să reintre în ţară crezând în mod eronat că pedeapsa privativă cu libertatea i s-a

Andreas Treichl, preşedintele Erste, spune că este foarte mulţumit de rezultatele operaţionale ale BCR şi de managementul băncii, deşi rezultatul final a fost afectat de un provizion de 150 milioane euro în urma pierderii unui proces în

Slavko Perovic, atacantul sârb de 30 de ani al lui Dinamo, va face un set nou de analize. Vârful este așteptat de dinamoviști înapoi la București, însă nu se va antrena cu echipa până când nu va efectua un

Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, a efectuat, miercuri, o vizită la Opera Naţională din Bucureşti, prilej cu care au fost căutate soluţii pentru problemele stringente cu care se confruntă

Starul irlandez Ronan Keating (42 de ani) va cânta pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, în Piaţa Sfatului din Braşov, piese renumite precum „When You Say Nothing at All“ şi „If Tomorrow Never

Acţiunile companiei Endava, una dintre cele mai importante companii de software, prezentă pe piaţa locală cu şapte centre de livrare, a înregistrat în luna iulie o scădere de 12%, de la 42 de dolari pe unitate la 37 de dolari pe unitate, conform

♦ Echipa NTT Data numără în prezent 1.800 de persoane în cele 6 centre din România şi unul din Serbia şi continuă să se extindă ♦ Compania are 150 de poziţii deschise

Mama şi bunicul Luizei Melencu, una dintre fetele dispărute în Caracal şi despre care se prespune că ar fi victima lui Gheorghe Dincă, au transmis anchetatorilor un mesaj prin care cer extinderea cercetărilor sub două