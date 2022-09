Paris Hilton a defilat pentru Versace la Săptămâna Modei de la Milano. Rochia mult prea decoltată i-a creat probleme pe podium 27.09.2022

Versace și-a prezentat colecția de primăvară-vară la Săptămâna Modei de la Milano 2022. Gigi și Bella Hadid, Emily Ratajkovski și Irina Shayk au defilat pe podium. Prezentarea de modă a încheiat-o Paris Hilton, care a purtat roz din cap până în picioare. Colecția Versace a surprins prin croiurile sale, prin materialele alese, prin volane

În noaptea de după eșecul cu Rayo, Barcelona l-a dat afară pe Ronald Koeman, măsură ce-ar fi trebuit luată, părere majoritară a comentatorilor, încă din vară. Demis, antrenorul olandez lasă echipa într-o situație neverosimilă: pe

Raluka, jurata de la Superstar se află de ieri, în Turcia. Vedeta Pro Tv a plecat în Istanbul însoțită de mama sa și Ensar Duman, consilier medical. Din câte se pare, mama artistei întâmpină unele

România a pierdut în ultimii zece ani circa 15.000 de jucători de tenis din evidenţele Federaţiei Române de Tenis (FRT), conform informaţiilor furnizate de către Ministerul Tinere­tului şi Sportului în urma unei solici­tări trimise de Ziarul

Procurorii DIICOT au reținut 4 membrii unei ai unei rețele de trafic de droguri, care s-au dovedit a fi și cei care au furat 22 de biciclete aparținând lotului de ciclism al Italiei. Prejudiciul cauzat cicliștilor depășește 600.000 de euro,

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 1.709 şi în judeţele Sibiu (638), Prahova (638), Cluj (617), Bihor (565), Ilfov (555),

Un antidepresiv ieftin, disponibil în rândul populației generale din Statele Unite, poate reduce riscul de îmbolnăvire severă cu COVID-19 la aproape o treime din persoanele persoanele cu risc crescut, susțin cercetătorii în urma unui studiu

Unele dintre cele mai frumoase locuri din Grecia pot fi acum admirate la rezoluţie 8K, graţie unei filmări postate recent pe un canal de You

Cancelarul german Angela Merkel, va efectua o ultimă vizită în Franţa, miercuri, pentru a se întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron la Beaune, a anunţat vineri guvernul de la Berlin,

Trecerea la ora de iarnă 2021 are loc în această noapte, în ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar odată cu această schimbarea, ziua va deveni cea mai lungă din an. 2021 ar putea fi ultimul an în care

Moşii de toamnă 2021. De această sărbătoare sunt legate numeroase credinţe populare, tradiţii şi superstiţii. Iată ce nu este bine să faci în această zi. Sâmbăta, 30 octombrie 2021, Biserica Ortodoxă face pomenirea celor trecuți

Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au hotărât ca audierea miniştrilor din Cabinetul Ciucă să aibă loc marţi, urmând ca miercuri Guvernul PNL-UDMR să fie supus votului în plenul reunit al

Până la final de martie anul viitor, Dubai e miezul lumii, căci găzduieşte – pe o suprafaţă de 4,38 de kilometri pătraţi, construită în timp-record în mijlocul deşertului – o expoziţie mondială menită să rupă gura târgului. Cel mai

UPDATE:Lista miniștrilor și programul de guvernare au fost depuse sâmbătă la Parlament. Premierul desemnat Nicolae Ciucă crede că Guvernul propus va întruni numărul necesar de voturi. „Am depus la

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, vor semna un acord pentru transferul pacienţilor cu forme severe şi grave de COVID-19 în Republica Federală Germania, potrivit unei decizii

Creşterea economiei zonei euro a accelerat în trimestrul trei după suspendarea majorităţii restricţiilor anti-coronavirus, în timp ce inflaţia a atins cel mai ridicat nivel din 2008, relatează

La 31 octombrie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 39.843 milioane euro, faţă de 41.216 milioane euro la 30 septembrie 2021, a informat luni

Preşedintele Klaus Iohannis participă la Summitul liderilor mondiali din cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP26) care are loc la Glasgow, în Scoţia. La conferinţă este prezent şi preşedintele Statelor Unite

PNL a acționat ca un partid responsabil în această criză politică, declară la RFI vicepreședintele liberal Florin Roman. El speră că în următoarele două zile, „negocierile vor triumfa în

Thomas Adam, cofondator al Grovy, o platformă care îşi propune să livreze în doar zece minute produse ce se găsesc în mod normal într-un supermarket, spune că are în plan să deschidă 15 dark-store-uri în

Monica Gabor s-a distrat pe cinste la petrecerea de Halloween din America. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a mers alături de câţiva prieteni într-un club exclusivist din Los Angeles