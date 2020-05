Pariorii pe goluri sunt în delir. A treia ligă germană revine cu etapa a 28-a. Toate echipele au o medie a golurilor de minimum 2,5 30.05.2020

30.05.2020 Pariorii pe goluri sunt în delir. A treia ligă germană revine cu etapa a 28-a. Toate echipele au o medie a golurilor de minimum 2,5 Campionatele de top au darul de a-i magnetiza pe iubitorii fotbalului, dar pariorii profesioniști știu să sape și dincolo de această pojghiță. Sâmbătă, 30 mai, un campionat de ligă inferioară foarte apreciat revine cu meciuri spectaculoase.



Pariorii pe goluri sunt în delir. A treia ligă germană revine cu etapa a 28-a. Toate echipele au o medie a golurilor de minimum 2,5

Campionatele de top au darul de a-i magnetiza pe iubitorii fotbalului, dar pariorii profesioniști știu să sape și dincolo de această pojghiță. Sâmbătă, 30 mai, un campionat de ligă inferioară foarte apreciat revine cu meciuri spectaculoase. ...

Pariorii pe goluri sunt în delir. A treia ligă germană revine cu etapa a 28-a. Toate echipele au o medie a golurilor de minimum 2,5

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţia Prezidenţială a cerut Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) să emită decizia privind normele şi regulile de reflectare a campaniei pentru referendumul naţional din 26 mai, dar şi o recomandare de difuzare a unui spot

La aproape patru ani de la începerea cercetărilor, procurorii DIICOT Sălaj au trimis pe masa judecătorilor Tribunalului Sălaj dosarele a 45 de inculpaţi acuzaţi că au constituit şi au aderat la un grup infracţional organizat

Deputatul fracţiunii parlamentare ACUM, Platforma DA, Iurie Reniţă, critică intervenţia oamenilor legii la acţiunea de protest şi la contramanifestaţia organizată joi, 24 mai, în faţa

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Maria Magdalena Grigore, a co-prezidat, în perioada 23- 24 mai 2019, cu ocazia deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, cel de-al 44-lea

Când lumea este dezamăgită, frustrată, furioasă pe ce se întâmplă în jur, de la lipsa drumurilor până la educaţia angajaţilor, îşi îndreaptă privirea, mânia şi vorba către noi, presa: Voi, presa, promovaţi numai lucrurile negative,

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, are o frumoasă relație cu Mario Fresh, tânărul cântăreț care a devenit un idol pentru generația sa. Chiar dacă are doar 19 ani, Mario își permite să-și cumpere lucruri care valorează o adevărată

Ziggy Gordon, 26 de ani, ultima oară la Hamilton, în prima ligă din Scoția, a semnat astăzi cu Dinamo, clubul cu care se afla în tatonări încă de iarna trecută. Cesare Marchetti, impresarul fotbalistului, a confirmat pentru

Horoscop 19 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 mai 2019 - Berbec: Este o zi deosebit de intensă și de aceea nici nu se recomandă să îți propui să o transformi într-o zi de odihnă ci într-una de bunăvoință și

Românii îi desemnează duminică, 26 mai, pe cei 32 de reprezentanţi în Parlamentul European. În acelaşi timp, alegătorii pot răspunde la cele două întrebări din cadrul referendumului iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis. „Adevărul“

Chiara Mastroianni a câştigat vineri premiul pentru interpretare al secţiunii Un Certain Regard, parte a Festivalului de Film de la Cannes, în cadrul unei ceremonii care a acordat cea mai importantă

Inițial, Nicholas Brent Gibson din SUA a fost arestat în legătură cu moartea fostului lui coleg de apartament, Erik Stocker, 77 de ani. Apoi, autoritățile au descoperit că tânărul care lucra ca artist tatuator este, cel mai probabil, un criminal

Grupul Alexandrion, producător şi dis­tri­buitor de vinuri şi băuturi al­coolice, a reunit businessul din in­dus­tria vinului sub brandul The Iconic Estate, decizia venind după ce anul trecut grupul a preluat Halewood Wines and Spirits

Simona Halep a votat duminică la alegerile europarlamentare şi şi-a exprimat părerea la referendum la Ambasada României de la Paris. Numărul 3 WTA a votat alături de o altă jucătoare de tenis din România, Irina

Un arbitru a murit pe 19 mai, în timp ce conducea meciul din prima ligă boliviană Always Ready - Oriente Petrolero, scor 5-0. Víctor Hugo Hurtado era numele arbitrului desemnat să conducă meciul care s-a disputat la o înălțime de 4.000 de

În această noapte s-a înregistrat al cincilea cutremur, produs în ultimele 24 de ore în România. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au anunțat cât de mare a fost magnitudinea

Rezultate parţiale la alegerile europarlamentare, în judeţul Hunedoara: PNL a obţinut cel mai bun scor în Deva, însă a pierdut în faţa PSD în Valea

Ladislau Boloni (66 de ani) ar putea ajunge la Genk, campioana Belgiei. Chiar dacă a calificat-o pe Antwerp în Europa League, după 3-2 la baraj cu Charleroi, la doar doi ani de la promovare, Bölöni ar putea părăsi echipa

Elena Gheorghe este una dintre cele mai sexy artiste de la noi. Întotdeauna în formă maximă atunci când urcă pe scenă, vedeta a dezvăluit micul ei secret, după ce toată lumea a întrebat-o cum reușește să își mențină silueta perfectă.

Lovitură de senzaţie aplicată lui Liviu Dragnea şi oamenilor săi, imediat ce liderul PSD a fost condus la penitenciarul Rahova după condamnarea primită luni, 27 mai, la 3 ani şi şase luni de închisoare. Astfel, se pare că în cadrul şedinţei

A fi ipocrit pare destul de ușor – singurul lucru necesar este să fii om. Avem idealuri și pe măsură ce dăm greș, uităm ce funcționează pentru noi și încercăm din nou să atingem idealul, iar