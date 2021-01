Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii 04.01.2021

04.01.2021 Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii şi a spus că oamenii ar fi trebuit să demonstreze mai multă sensibilitate faţă de suferinţa



Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii

Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii şi a spus că oamenii ar fi trebuit să demonstreze mai multă sensibilitate faţă de suferinţa altora.

Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Lungimea totală a obiectivului este de 23,413 kilometri şi cuprinde două secţiuni: drumul principal Brăila - Jijila, cu o lungime 19,095 kilometri şi drumul de legatură cu DN22 Smârdan - Măcin, în lungime de 4,328

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la

Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un bărbat de 34 de ani cu privire la faptul că, în cursul acestei zilei, soţia sa, Popescu Maria Cerasela, de 24 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun din Craiova, împreună cu

Un model din Japonia şi-a părăsit soţul la doar o săptămână de la căsătorie pe motiv că acesta a rugat-o să-şi diminueze cheltuielile, asta după ce i-a risipit aproape întreaga

Gheorghe Dincă a fost transferat ieri din arestul Capitalei, în arestul din Slatina și ies la iveală detalii șocante despre cel acuzat că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Crimele care au îngrozit o țară întreagă continuă

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Galaţi au descins la locuinţa unui bărbat dintr-o comună gălăţeană, în baza unui mandat de percheziţie domiciliară, având suspciuni privind nerespectarea regimului armelor

După un an 2019 marcat de lupta companiilor pentru atragerea talentelor, specialiştii în recrutare se aşteaptă la un 2020 condus de dorinţele angajaţilor. Anul acesta, candidaţii vor flexibilitate şi individualitate, iar angajatorii vor o

Cele mai bune 24 de echipe din lume se vor înfrunta pentru marele premiu de 100.000 de dolari la FIFA eClub World Club. FIFA eClub World Cup se va disputa între 7 și 9 februarie, iar Milano a fost ales drept oraș gazdă al competiției.

Misterioasa pneumonie virală apărută în China, al cărei virus face parte din aceeaşi familie ca şi SARS, a făcut o doua victimă, au anunţat joi autorităţile sanitare, relatează AFP, citată de Agerpres. Un bărbat de 69 de ani a murit

Medicul nigerian condamnat în 2018 după ce a introdus în România o substanţă extrem de toxică, letală la atingere, rămâne în închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a respins contestaţia la executare declarată de dr. Oviarobo Osagie

De ceva timp, spre surprinderea multora sau spre satisfacția altora, Loredana Groza abordează un stil nonconformist în urma căruia apar în mediul online fotografii ”cu cârlig” la public. Nu înseamnă, neapărat, că vedeta dorește să se

Liderul Pro România, Victor Ponta, şi-a exprimat vineri, la Reşiţa, speranţa că Sorin Grindeanu va reuşi să oblige PSD să se reformeze, acesta fiind motivul pentru care nu a încercat atragerea sa în partidul

Filosofia incepe cu natura realitatii si cu modul in care ar trebui sa traim. Acestea au fost preocuparile lui Socrate, care si-a trait viata intr-o piata din Atena adresand intrebari ciudate si punand pe ganduri oamenii pe care ii intalnea aratandu-le

A fost stare de alertă la metrou, după ce un bărbat de 40 de ani a încercat să-și încheie socotelile cu viața! Acesta a fost prins sub tren. Clipe de panică au avut loc astăzi la metrou, în Capitală. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se

Discursul lui Vladimir Putin de pe data de 15 ianuarie în care a anunţat modificări constituţionale, fără a le prezenta concret, nu a fost o surpriză. De mai multă vreme liderul de la Kremlin căuta o modalitate pentru a rămâne la putere şi

A doua zi după ce Luiza Melencu a fost răpită, bunicul fetei a fost sunat de un bărbat care i-a spus că fata „nu mai vrea sa vina acasă”. Gheorghe Dincă susţine că a aruncat telefonul Luizei la câteva minute după ce a răpit-o şi

În acest sfârşit de săptămână, în urma misiunilor desfăşurate în zona de competenţă - punctele de trecere şi „frontiera verde” - poliţiştii de frontieră au constatat 74 de fapte ilegale, din care 34 infracţiuni şi 40

La finalul anului 2019, cei patru tineri au dezvoltat o altă platformă, zborcadou.ro, prin care oamenii au posibilitatea să ofere cadou o experienţă de zbor unui prieten, prin intermediul unui

Costel Alexe, ministrul Mediului, anunţă că este posibil ca taxa auto să nu fie implementată anul acesta, având în vedere eşecul din ani anteriori. Guvernul doreşte înnoirea parcului auto prin continuarea programului Rabla şi majorarea

Turneul Final 4 al Cupei României la baschet masculin se va desfăşura pe 9 şi 10 februarie la Cluj-Napoca, a anunţat Federaţia Română de Baschet. În semifinalele din 9 februarie, echipa