Papa Francisc a recunoscut că nu-i place să călătorească, la câteva zile după ce a vizitat România 16.06.2019

Papa Francisc spune că nu-i place să călătorească, în ciuda faptului că a mers prin lume într-un ritm mai rapid decât oricare dintre predecesorii săi. "Ei bine, vă spun un secret: Nu-mi place să călătoresc. Este adevărat! Este adevărat!", a spus suveranul pontif cu ocazia primirii în audienţă, la Vatican, a 400 de copii din […] Post-ul Papa Francisc a recunoscut că nu-i place să călătorească, la câteva zile după ce a vizitat România apare prima dată în Libertatea.ro.

Stare de aleră teroristă în oraşul olandez Utrecht, după ce un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-un tramvai. Potrivit primelor date publicate de presa olandeză, trei persoane au fost ucise şi

Nicolae Bacalbașa a susținut o declarație cu privire la starea de sănătate a liderului PSD în care a afirmat că medicii recomandă ca președintele social-democraților să fie operat. Dubla hernie de disc,

Inainte de a pleca in concedii, turistii privesc cu atentie fotografiile de pe site-urile hotelurilor sau ale pensiunilor, pentru a fi siguri ca alegerile lor sunt bune. In plus, citesc cu atentie recenziile date

PMP se va prezenta la alegerile europarlamentare cu o listă formată doar din lideri ai partidului şi aşteaptă ca Traian Băsescu să ia o decizie în privinţa candidaturii sale la acest scrutin, a declarat

Augustin Lazăr anunță, printr-un comunicat de presă, că-și va depune candidatura din nou pentru funcția de procuror general al României. Mandatul lui Lazăr se încheie la sfârșitul lunii aprilie.

Luis Suarez, fotbalistul echipei FC Barcelona, va fi indisponibil între 10 şi 15 zile după ce s-a accidentat în meciul de campionat cu Betis Sevilla şi va rata cele două amicale pe care naţionala Uruguayului

Guvernul britanic nu va putea supune încă o dată la vot în parlament acordul privitor la Brexit fără a-i aduce modificări substanţiale, a anunţat luni preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow,

„Pe viitor mă aştept la o volatilitate mai mare a cursului de schimb valutar şi mă aştept ca această volatilitate să continue cu trend de depreciere a leului. În contextul actual, BNR ar trebui să crească

Bianca Andreescu, 18 ani și campioană la Indian Wells, are în spate un istoric de performanțe la junioare. Dar și de modelări ale jocului pentru a-i pune în valoare talentul și a fi diferită. "A fost o călătorie nebunească. O

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea nu îşi va putea îndeplini atribuţiile, din cauza afecţiunii de care suferă, la spate, el fiind spitalizat, în acest moment. Liderul PSD a decis să îşi delege, astfel, atribuţiile,

Charlotte Drake, 34 de ani, din Oxfordshire, Marea Britanie, a fost diagnosticată cu cancer după ce a descoperit un chist la sân. Tânăra a primit vestea cumplită cu o săptămână înainte de nuntă și a decis să nu spună nimănui despre

Un bărbat a deschis focul asupra persoanelor care circulau cu un tramvai din orașul olandez Utrecht. În urma atacului, trei oameni și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite grav. Autoritățile sunt în căutarea suspectului, un bărbat de

Alte trei persoane au murit din cauza gripei, informează Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), care mai precizează că toate aveau condiții medicale preexistente. Numărul deceselor a ajuns la 177. Un bărbat

Chinezii au hobby-uri trăsnite. Un porumbel voiajor s-a vândut cu 1,25 milioane de euro în Belgia. Vorbim de un record pentru o pasăre din această specie, notează Realitatea TV. Citește mai

Senatul României a respins propunerea legislativă prin care partenerii de același sex să aibă drepturi egale cu cele ale cuplurilor heterosexuale. Citește mai

Directorul Companiei de Apă din Buzău, Simona Săvulescu, le cere tuturor angajaţilor ca în timpul serviciului să consume numai apă de la robinet. Astfel, spune Săvulescu, compania garantează calitatea serviciilor faţă de

Atracţiile rare ale staţiunii Geoagiu Băi, ale cărei ape termale au fost o destinaţie populară încă din Antichitate, sunt lăsate în grija nimănui, dintr-un motiv

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase

Preşedintele Klaus Iohannis intenţionează să considere deficitul balanţei comerciale a României drept o problemă naţională, a declarat, luni seară, preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale

Ca să se menţină competitive în contextul demografic în schimbare, companiile din industria de media şi divertisment trebuie să privească dincolo de Generaţia Z, să adopte o strategie multi-generaţie şi să-şi schimbe percepţiile despre