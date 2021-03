Papa Francisc a oficiat slujba de Florii în Bazilica Sfântul Petru aproape goală, pentru al doilea an consecutiv 28.03.2021

Dacă înaintea epidemiei de COVID-19 zeci de mii de oameni umpleau Piața Sfântul Petru din Vatican într-o ceremonie desfășurată în aer liber, anul acesta, pentru a doua oară consecutiv, Papa Francisc a oficiat slujba din Duminica Floriilor catolice în Bazilica Sfântul Petru aproape goală, din cauza restricţiilor pentru combaterea COVID-19 și a spus că diavolul […]

Numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 în judeţul Sibiu, majoritatea fiind de la secţia de Gastroenterologie din Spitalul Judeţean, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Andreea Ştefan. Purtătorul de cuvânt al

Românii care pleacă în aceste zile la muncă în Germania au semnat contracte în care apar mai multe clauze ilegale și umilitoare pentru aceștia. În afară de faptul că aceștia au semnat documentele

Marcel Vela a anunțat noaptea trecută, 9 aprilie, în urma Ordonanței Militare nr. 8 că se vor suplimenta numerele patrulelor de poliție în toată țara. Astfel, în această noapte, oamenii legii au început o verificare riguroasă pe străzile

Poliţiştii din cadrul Serviciului Resurse Umane şi cei ai Postului de Poliţie Vintileasca au hotărât să facă ceva în plus pentru bătrânii din comuna Vintileasca, satul Poiana

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava anunţă că s-a vindecat de coronavirus şi că şi-a reluat activitatea. „În cursul zilei de ieri am fost informat de DSP Suceava că rezultatele ultimelor două teste sunt negative și că îmi pot

Emily O’Hara Ratajkowski s-a născut pe data de 7 iunie 1991 și este actriță & fotomodel american de mare succes, originară din Marea Britanie. De o frumusețe și o senzualitate incontestabile, Emily Ratajkowski și-a câștigat, de-a

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, informează că Primăria a stopat toate licitaţiile care urmau să aibă loc în viitorul apropiat. Oficialul spune că Primăria a elaborat mai multe scenarii care prevăd şi stoparea definitivă a mai multor

Gigi Becali anunțase un plan pentru a restarta antrenamentele celor de la FCSB acum: toți jucătorii, conducerea tehnică și restul personalului ar fi fost izolați în baza din Berceni, pentru a nu exista riscul de contaminare cu coronavirus. Clubul

Guvernul Italiei a anunţat, vineri seară, prelungirea restricţiilor antiepidemice până pe 3 mai, informează cotidianul La Repubblica. "Prelungim măsurile restrictive până pe 3 mai, o decizie dificilă

Frédéric Lamy, francezul care se află în fruntea operaţiunilor locale ale retailerului din Hexagon Leroy Merlin, a venit în România pentru prima dată în 2012. Câţiva ani mai târziu avea să revină pentru business, fără să ştie că

FCSB va avea de suportat procese din cauza suspendării contractelor unora dintre jucători. Gigi Becali a acționat ilegal în privința fotbaliștilor care au intrat în șomaj tehnic. Gazeta Sporturilor a scris vineri că Adi Popa e pregătit să se

130 de persoane au fost evacuate aseară din case, ameninţate de o alunecare de teren produsă la Azuga. Unii au fost trimişi la o pensiune, alţii au rămas în sala de sport a oraşului. Strada Umbroasa, unde s-a produs alunecarea de teren, este

Apple Computer 1, lansat iniţial sub numele de Apple Computer, cunoscut mai târziu sub denumirea de Apple I sau Apple-1, este un computer desktop lansat de Apple Computer Company, în prezent Apple Inc, pe 11 aprilie

Trei suceveni au plecat din zona de carantină și au fost prinși, sâmbătă, pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca, de unde intenționau să plece în Germania la muncă sezonieră. Pe numele lor a

Raed Arafat a vorbit despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus. Dacă pacienții nu suferă de afecțiuni grave, atunci aceștia trebuie să aștepte pentru intervenții. ”Dacă poţi aştepta tratamentul este

Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter a avut loc duminică dimineața în Marea Neagră, la 189 de kilometri de Constanța, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru

10.000 de lei! Atât a plătit un bărbat din Tulcea pentru o tunsoare, în plină pandemie de coronavirus. Colac pespe pupăză, individul a fost apoi plasat în carantină pentru 14 zile. Un bărbat din Tulcea, aflat în izolare la domiciliu, a

20 de cadre medicale de la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, sunt infectate cu COVID-19. Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf Kórház”

Un val de aer rece loveşte România în următoarele zile. Meteorologii anunţă răcire accentuată începând de marţi, 14 aprilie, mai întâi în nordul ţării. În masive va fi vreme rece, urâtă, cu lapoviţă şi ninsoare. În noaptea de

Izolarea la domiciliu din cauza coronavirusului a afectat-o pe Monica Anghel. După ce a reușit să slăbească spectaculos, acum, artista nu mai are un regim de viață la fel de sănătos precum îl avea înainte de a sta în casă atât de mult timp.