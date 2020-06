Papa Francisc a lansat un proiect de susţinere a celor afectaţi de criza economică provocată de pandemie 09.06.2020

09.06.2020 Papa Francisc a lansat un proiect de susţinere a celor afectaţi de criza economică provocată de pandemie Epidemia de coronavirus a afectat întreaga lume și a condus la o criză financiară. În această perioadă grea mulți oameni și-au pierdut locul de muncă și le este greu să se întoarcă la viața pe care o aveau înainte. În acest context



Papa Francisc a lansat un proiect de susţinere a celor afectaţi de criza economică provocată de pandemie

Epidemia de coronavirus a afectat întreaga lume și a condus la o criză financiară. În această perioadă grea mulți oameni și-au pierdut locul de muncă și le este greu să se întoarcă la viața pe care o aveau înainte. În acest context sumbru, Papa Francis a lansat un proiect de susținere pentru cei afectați de […] The post Papa Francisc a lansat un proiect de susţinere a celor afectaţi de criza economică provocată de pandemie appeared first on Cancan.ro.

Papa Francisc a lansat un proiect de susţinere a celor afectaţi de criza economică provocată de pandemie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tottenham şi Liverpool se vor întâlni, sâmbătă, de la ora 22:00 (ora României), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, în a doua finală între două formaţii engleze din istoria Ligii Campionilor

Cel puţin 15 persoane au fost rănite în urma unei deflagraţii care a avut loc sâmbătă la o fabrică de explozibili în localitatea Dzerzhinsk din Rusia, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sănătăţii, relatează Tass şi The Moscow

Postul Sf Petru şi Pavel 2019. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sampetrului. Citește mai

Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei. Bruneta a mărturisit care este motivul divergențelor dintre ea și Robert. Fiul lui Brigitte, Robert, a ajuns la vârsta adolescenței și a început să nu mai țină cont de părerile mamei. De aici și

Liberalul Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu, solicită demisia imediată a lui Ludovic Orban, după ce acesta a spus că IT-iştii nu ar trebui să fie scutiţi de plata impozitului pe

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a cerut prefecţilor să fie în teren, în comunităţile unde au fost înregistrate probleme din cauza fenomenelor meteorologice, potrivit unui comunicat transmis

O femeie din Rusia a fost condamnată la 14 ani de închisoare după ce a provocat moartea unui copil de doar doi ani, pe care l-a obligat să mănânce 50 de grame de sare. Yana Deinesh este o femeie în vârstă de 25 de ani din regiunea Arkhangelsk

UPDATE Suveranul Pontif a ajuns cu avionul la Sibiu, duminică, în ultima zi a vizitei sale în România. De la Sibiu, Papa Francisc se va îndrepta spre Câmpia Libertăţii de la Blaj, unde va

Vara 2019 va aduce fenomene meteo extreme în mare parte din Europa, astfel că scenariul de vara trecută pare că se repetă. În vestul și sudul Europei, vor fi multe zile de caniculă greu de suportat și secetă, iar în sud-est, inclusiv în

Rezultatul spectaculos al alegerilor europarlamentare produce cutremur pe scena politică. Opoziţia PNL şi USR, care a reuşit un scor istoric, de peste 50%, împreună, poate schimba majoritatea în Legislativ, prin coagularea tuturor forţelor,

Valoarea tranzacţiilor realizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a crescut de aproape trei ori în perioada 27 - 31 mai 2019, faţă de săptămâna precedentă, totalizând 466,051

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele 4 luni cu un deficit de 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), 1,1% din Produsul Intern Brut (PIB),

Florin Călinescu s-a decis să rupă tăcerea. Vedeta celor de la ProTV a spus adevărul despre intrarea în politică. Actorul vorbește despre înscrierea în PSD, dar și despre scandalul momentului. Călin Popescu Tăriceanu tocmai a fost salvat de

Publicaţia Forbes a dezvăluit cine este artistul care a devenit primul rapper miliardar, oficial. Este vorba despre un cântăreţ care are şi afaceri cu băuturi alcoolice şi în domeniul

Washingtonul a dat asigurări luni că cetăţenii chinezii care doresc să facă studii "legitime" în SUA sunt "bineveniţi", recunoscând în acelaşi timp că au fost înăsprite controalele la acordarea

Mihai Butean, 22 de ani, va veni miercuri la GSP LIVE. Emisiunea începe la ora 09:01. Mihai Butean și jurnalistul Costin Ștucan vor vorbi la GSP LIVE despre situația de la Astra, unde jucători sunt neplătiți de luni bune, despre naționala

Stephanie Mansour, antrenor de fitness pentru femei, explică metoda prin care doar 5 minute de antrenament pot începe tonifierea braţelor cu

Simona Halep, legenda tenisului românesc, ar putea pleca acasă cu o sumă amețitoare, cifrele fiind colosale, de ordinul milioanelor de

Codurile emise de meteorologi şi hidrologi pentru judeţul Olt nu au rămas simple avertismente, sute de gospodării fiind inundate, iar peste 1.300 abonaţi casnici suferind din cauza reţelei de curent electric

Gigi Becali a anunțat astăzi că Bogdan Andone (44 de ani) îl vrea secund la FCSB pe Geraldo Alves (38 de ani), dar portughezul nu e încântat de această propunere. Persoane apropiate fostului fotbalist au dezvăluit pentru GSP.ro