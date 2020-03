Papa Francisc a fost testat pentru coronavirus 04.03.2020

04.03.2020 Papa Francisc a fost testat pentru coronavirus Papa Francisc, care şi-a anulat vizita la un eveniment religios în afara Romei din cauza unei răceli care îl făcea să tuşească, a fost testat negativ pentru coronavirus, potrivit cotidianului italian Il



Papa Francisc a fost testat pentru coronavirus

Papa Francisc, care şi-a anulat vizita la un eveniment religios în afara Romei din cauza unei răceli care îl făcea să tuşească, a fost testat negativ pentru coronavirus, potrivit cotidianului italian Il Messagero.

Papa Francisc a fost testat pentru coronavirus

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara. Citește mai

Întrebat dacă ALDE îi va acorda sprijinul politic ministrului Tudorel Toader, Varujan Vosganian a spus că "răspunsul oficial este cel care ţine de aritmetica, mecanica întregii coaliţii". Citește mai

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, vineri după-masă, că nu va participa la consultările inițiate de Klaus Iohannis cu privire la referendumul din 26 mai. Citește mai

Un cetăţean care participa la acţiuni de igienizare în zona unui drum dintr-o localitate olteană a sunat la 112, anunţând că a descoperit un obiect ce pare a fi

Fostul preşedinte Traian Băsescu a analizat, la Digi 24, şansele de reuşită ale celor două teme propuse de Klaus Iohannis pentru referendumul din 26 mai, acestea fiind interzicerea aministiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie şi

Sunt foarte triste ştirile de astăzi despre unul dintre fii lui Andrei Pleşu, arestat pentru trafic de droguri. Dar este la fel de trist că am văzut azi în presă anumiţi critici „de serviciu” aruncând săgeţi după săgeţi după povestea

Fostul şef al statului Traian Băsescu e evaluat, la Digi24, şansele de reuşită la alegerile prezidenţiale ale preşedinţilor de partid. Cel mai recent sondaj realizat de IMAS arată că actualul preşedinte Klaus Iohannis are toate şansele

Primăria Iaşi vrea să interzică, treptat, utilizarea maşinilor poluante în municipiu, până la 1 ianuarie 2023, când nu va mai circula pe străzile din oraş niciun autovehicul înregistrat sub categoria Euro 5

Bucharest Running Club anunţă că aproximativ 7.000 de participanţi iau startul la cea de-a patra ediţie a UNIQA Asigurări Bucharest 10k&FAMILY RUN care se desfăşoară duminică, 7 aprilie, începând de la ora 09.00 în Parcul

CSM Bucureşti a fost învinsă de echipa franceză Metz Handball, cu scorul de 31-26 (14-11), vineri seara, în Sala Dinamo, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la

Din Marea Britanie sunt importate în România atât mărci precum Bentley, MINI, Rolls-Royce, Aston Martin, Land Rover şi Jaguar, cât şi modele ale Nissan, Honda sau

Americanul David Malpass, în vârstă de 63 de ani, a fost numit oficial preşedinte al Băncii Mondiale şi îşi va începe marţi mandatul de cinci ani, a anunţat vineri instituţia într-un comunicat. David Malpass un fidel susţinător al

Citește horoscopul zilnic 6 aprilie, cu previziuni pentru toate semnele zodiacale, realizat de astrologul Click!, Lorina. Iată ce ți-au pregătit astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 aprilie! Citește mai

Horoscop de weekend, 6-7 aprilie! Radu Şefănescu spune ce au pregătit zodiile pentru sfârşitul

Constanţa Parking este noul sistem de plată a parcării prin SMS ce va fi implementat începând cu data de 15

Inspectoratul Naţional de Patrulare a dat startul unei campanii de atenţionare a şoferilor cu privire la oprirea, staţionarea sau parcarea în locurile nepermise. Din 22 aprilie, şoferii care se vor face vinovaţi de aceste încălcări vor fi

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că există riscul ca referendumul pe justiţie să nu întrunească cvorumul de validare şi atunci PSD va spune că are dreptate şi că poporul nu susţine ce a întrebat Klaus Iohannis şi va trece la tot ce

Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, reglează glicemia şi este recomandată diabeticilor în cure de lungă durată. Consumată în salate şi

Lunile călduroase aduc la spital anual câteva sute de pacienţi muşcaţi de căpuşe. În sezonul cald, cu precădere la începutul acestuia, căpuşele sunt în perioada de înmulţire şi devin mai agresive, spun

Siguranţa locuinţei dar şi a bunurilor din casă depinde de fiecare dintre noi. Pentru a evita să fiţi ţinta hoţilor, trebuie să vă luaţi câteva măsuri minime de