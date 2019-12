Papa Francisc a fost operat în mare secret 02.12.2019

02.12.2019 Papa Francisc a fost operat în mare secret Papa Francisc a fost operat de cataractă în mare secret, informează cotidianul italian Il Messaggero. Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu câteva luni, potrivit Il Messaggero. Suveranul Pontif a fost operat la clinica Pio XI din Roma.



Papa Francisc a fost operat de cataractă în mare secret, informează cotidianul italian Il Messaggero. Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu câteva luni, potrivit Il Messaggero. Suveranul Pontif a fost operat la clinica Pio XI din Roma. Intervenția chirurgicală a fost una ușoară, nefiind nevoie ca papa Francisc să rămână internat. Papa Francisc […]

