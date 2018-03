Panică într-un avion cu 78 de pasageri! Un bărbat a încercat să-i atace pe piloţi în timpul zborului 06.03.2018

06.03.2018 Panică într-un avion cu 78 de pasageri! Un bărbat a încercat să-i atace pe piloţi în timpul zborului Alertă maximă într-o aeronavă Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un bărbat a încercat să pătrundă în cabina piloţilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacând membrii echipajului, a anunţat compania aeriană.



Panică într-un avion cu 78 de pasageri! Un bărbat a încercat să-i atace pe piloţi în timpul zborului

Alertă maximă într-o aeronavă Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un bărbat a încercat să pătrundă în cabina piloţilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacând membrii echipajului, a anunţat compania aeriană. Atacatorul, un cetăţean egiptean, nu era înarmat şi a fost imobilizat în cele din urmă de către însoţitorii de […] The post Panică într-un avion cu 78 de pasageri! Un bărbat a încercat să-i atace pe piloţi în timpul zborului appeared first on Cancan.ro.

Panică într-un avion cu 78 de pasageri! Un bărbat a încercat să-i atace pe piloţi în timpul zborului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Marţi seară, Simona Halep a ajuns la Cluj pentru meciul de Fed Cup cu Canada şi a oferit declaraţii despre partidă. Citește mai

Petronel, unul dintre membri clanului Corduneanu a primit o veste bună, care a făcut întrega familie să jubileze. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel într-un dosar de crimă organizată, cu toate că, în primă instanţă, primise 14

Specialiştii Coface consideră că economia românească este mai sensibilă la dobânzi mari decât la un leu mai slab, iar BNR se află în mijlocul unei

Comisarul european Corina Creţu a declarat, miercuri, faptul că se va lupta pentru ca bugetul UE post 2020 să asigure fonduri europene nediminuate pentru anumite ţări, aşa cum ar vrea mai mulţi lideri

Persoanele care au stomacul sensibil trebuie să urmeze un regim alimentar, recomandat de obicei de medic, pentru a evita complicaţiile. Stomacul sensibil este foarte pretenţios, reacţionând imediat dacă a primit ceva ce nu i-a plăcut. Dacă şi tu

Traficul rutier va fid at peste cap în trei judeţe până pe 9 februarie din cauza unui transport agabaritic. Convoiul, care are destinaţie finală Constanţa Poarta 7 a plecat din Buzău şi va traversa judeţul Ialomiţa pentru a ajunge pe malul

Navigaţia pe Dunăre este oprită în judeţul Caraş-Severin, între localităţile Coronini şi Baziaş, din cauza vântului puternic. Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt pot depăşi 85

IG Metall, cel mai puternic sindicat din industria Germaniei, a obţinut o majorare cu 4,3% a salariilor şi dreptul la o săptămână de lucru de 28 de ore în cadrul unui acord major care va fi considerat

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri că angajatorii din mediul privat care au scăzut salariile au vrut să îşi crească profitul, deci ''l-au furat'' pe angajat, pentru

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat între 19 şi 24 februarie, cu premii totale de 733.900

Tinand cont de situatia actuala, Serbia si Muntenegru nu ar trebui incurajate sa adere la Uniunea Europeana in 2015. Dar Balcanii de Vest au o greutate geostrategica atat de importanta, incat ele trebuie incluse in

Uniunea Europeană şi-a dezvăluit miercuri arsenalul de sancţiuni pentru a obliga Londra să respecte regulile comune ale UE pe durata perioadei de tranziţie după separare, suscitând

Ignoranţa ne face să privim cu superficialiate efectele schimbărilor climatice. Aceste modificări sunt însă deja resimțite și la noi: din cauza caniculei, an de an, zeci de localităţi şi sute de mii

Hyundai va prezenta la finalul acestei luni primele informaţii despre noul Kona Electric, versiunea „pe baterii” a SUV-ului din portofoliul mărcii

Lanţul de restaurante de tip fast food KFC îşi continuă planurile de extindere şi inaugurează în Bucureşti o unitate de tip drive-thru în urma unei investiţii de un milion de euro, reţeaua KFC ajungând astfel la 70 de restaurante la nivel

Mijlocașul central al lui Hoffenheim, Kerem Demirbay, ar putea evolua din vară în Premier League. Potrivit publicației germane Bild, Demirbay este dorit de Liverpool și Arsenal Londra. Aceeași sursă susține că ambele formații au

Marius Copil și Florin Mergea joacă azi împreună la dublu, la ATP 250 de la Sofia. Arădeanul, meci cu Haase, la simplu. Turneul este dotat cu premii totale de 561,345 de euro. ATP 250 SOFIA Simplu – miercuri, primul tur Robin Haase (5)

Anul acesta, de Dragobete, va avea loc o slujbă specială de pomenire a regretatei cântăreţe Mădălina Manole. La eveniment şi-au anunţat prezenţa mai mulţi artişti din showbiz, dar şi rudele „Fetei cu părul de foc”. După aceea, pe 3

Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision, unde a cântat o melodie compusă în memoria Regelui Mihai I, trecut în nefiinţă anul trecut, în decembrie. La scurt timp, Familia Regală i-a transmis un mesaj artistului, iar Majestatea Sa