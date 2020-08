Panică înainte de Final 8-ul Champions League: o superputere a raportat două cazuri de COVID-19 10.08.2020

Chiar înainte cu 4 zile de startul Final 8-ului din Liga Campionilor, Atletico Madrid, calificată în „sferturi”, a raportat două cazuri de coronavirus. Vezi AICI toate rezultatele din Liga Campionilor! Madrilenii au informat deja UEFA și așteaptă o decizie oficială a forului european. Echipa lui Diego Simeone trebuia să ajungă luni la Lisabona, însă zborul se află acum sub semnul întrebării. ...

