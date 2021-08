Pandemia l-a afectat grav! Pepe se confruntă cu probleme financiare, după ce a încheiat contractul cu Antena 1 05.08.2021

05.08.2021 Pandemia l-a afectat grav! Pepe se confruntă cu probleme financiare, după ce a încheiat contractul cu Antena 1 Pandemia l-a afectat grav și pe Pepe! Artistul se confruntă cu probleme financiare, deși a făcut eforturi uriașe să se redreseze cu emisiunea online pe care o avea pe Youtube. Anul 2020 nu a fost […] The post Pandemia l-a afectat grav! Pepe



Pandemia l-a afectat grav! Pepe se confruntă cu probleme financiare, după ce a încheiat contractul cu Antena 1

Pandemia l-a afectat grav și pe Pepe! Artistul se confruntă cu probleme financiare, deși a făcut eforturi uriașe să se redreseze cu emisiunea online pe care o avea pe Youtube. Anul 2020 nu a fost […] The post Pandemia l-a afectat grav! Pepe se confruntă cu probleme financiare, după ce a încheiat contractul cu Antena 1 appeared first on Cancan.

Pandemia l-a afectat grav! Pepe se confruntă cu probleme financiare, după ce a încheiat contractul cu Antena 1

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Leo Messi (33 de ani) nu mai este sigur de plecarea de la Barcelona, anunțată de presa internațională la mijlocul lunii august, când superstarul argentinian a trimis „burofaxul” despărțirii de catalani. Astăzi, Messi s-a întâlnit cu tatăl

Profesorul Ovidiu Băjenaru, șeful Clinicii de Neurologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) și unul dintre cei mai apreciați neurologi din România, a murit joi, la Institutul

România este cotată ca favorită în partida programată în această seară, la ora 21:45, contra Irlandei de Nord. Casele de pariuri consideră că ”tricolorii” au prima șansă la victorie și că întâlnirea ar putea fi una cu puține

În prima săptămână de campanie electorală forțele de ordine au dat 39 de amenzi, în valoare de peste 28.000 lei, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef

Giuseppe Meazza a fost unul dintre primele staruri majore ale fotbalului mondial, fiind considerat de mulți drept cel mai mare jucător din istoria Italiei. Născut pe 23 august 1910, Peppino, cum era alintat, a devenit un veritabil simbol al orașului

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că regretă incidentul rutier de duminică și a precizat că în acel moment se odihnea, fără a fi atent la felul în care conducea șoferul său. "Niciodată

Turismul românesc are un po­tenţial semnificativ de a se dezvolta, ţara noastră fiind ajutată atât de cadrul natural pe care îl poate oferi, cât şi de satul tradiţional

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a anunțat vineri că fermierii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la 15 septembrie, iar banii vor începe să le intre în conturi trei zile mai târziu. ”Primul

Filmările la cea mai recentă producție a Antenei 1, o emisiune al cărei amfitrion este nea Marin, au fost sistate pe timp nelimitat după ce vedeta de televiziune a fost depistată cu COVID-19. Nea Marin a fost testat pozitiv pe când se afla la

Spania - Ucraina, partidă din grupa a patra a Diviziei A din Liga Națiunilor, se dispută în această seară, de la ora 21:45. Din aceeași grupă mai fac parte Elveția și Germania. În remiza cu Germania, Luis Enrique, selecționerul Spaniei,

Economia circulară a României reprezenta circa 12 miliarde de euro din PIB-ul României în 2018 și până în 380 de miliarde de euro din PIB-ul Europei, arată un studiu realizat de către Fundația Enel

Lăcomia - nu trădarea - l-a determinat pe Donald Trump să-i ceară ajutor preşedintelui rus Vladimir Putin în scrutinul prezidenţial din 2016, scrie într-o nouă carte, calificată de dpa drept "bombă", Michael Cohen, fostul avocat personal al

Ilie Badea Dumitrescu, fiul în vârstă de 22 de ani al fotbalistului Ilie Dumitrescu, a fost oprit de către poliție și depistat pozitiv pentru consumul a două substanțe interzise, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Tânărul s-a

Mai multe persoane au fost victimele unor atacuri din centrul orașului britanic Birmingham. O persoană a decedat, iar alte șapte sunt rănite, acestea fiind înjunghiate. Doi dintre răniți sunt în

Goran Karanovic (32 de ani), atacant cu 13 goluri marcate în România, pentru Sepsi Sf. Gheorghe, s-a înțeles cu Hermannstadt. Hermannstadt continuă mutările importante, prin care speră să prindă o poziție de play-off la finalului

Horoscop 7 septembrie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi Horoscop Berbec – 7 septembrie 2020:

Daniel Popa (26 de ani) a fost cedat de Dinamo la Chindia Târgoviște sub formă de împrumut. Atacantul va evolua la formația dâmbovițeană timp de un sezon, fiind doar împrumutat de Dinamo. Popa nu se afla în planurile antrenorului Cosmin Contra

La alegerile locale din 17 septembrie, 34% dintre români vor să voteze cu PNL, 27% preferă PSD, 17% sunt pentru USR-PLUS, 5% pentru UDMR și Pro România, 4% se declară în favoarea PMP și PPU, iar 3%

Leşinurile, lipotimiile - cum le numesc medicii, se explică simplu prin insuficienta irigare cu sânge a creierului. Uneori, chiar și ridicările bruşte din poziţia de a-ţi lega şireturile, ridicarea rapidă

Senatul a respins marţi, în cailtate de prim for sesizat, proiectul de lege al senatorului USR Florina Presadă care prevede desfăşurarea alegerilor locale timp de două zile, pe 26 şi 27