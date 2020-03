Pandemia COVID-19. Previziuni sumbre ale Institutului german Robert-Koch: va dura doi ani până vom scăpa de coronavirus 17.03.2020

Omenirea va avea nevoie de aproximativ doi ani pentru a scăpa de pandemia de coronavirus, a declarat marţi preşedintele Institutului Robert-Koch, autoritatea federală de sănătate a Germaniei, subliniind că durata acestei crize sanitare va depinde în mare parte de rapiditatea găsirii unui vaccin, transmite Reuters.

