Palpitaţii cu crampoane 29.03.2021

Palpitaţii cu crampoane

Am ajuns la fibrilaţii, d-alea de aleargă inima în galop, mai ales că zeci de minute cordul fredona calm „fotoliul din odaie”, aveam tabela de scor liniştită când, deodată, am strigat: „inimă, nu fi...

Palpitaţii cu crampoane

Guvernul Italiei a anunţat, vineri seară, prelungirea restricţiilor antiepidemice până pe 3 mai, informează cotidianul La Repubblica. "Prelungim măsurile restrictive până pe 3 mai, o decizie dificilă

Sir Kenny Dalglish, 69 de ani, legendarul fotbalist de la FC Liverpool, are coronavirus. Vestea a fost anunțată, vineri seară, de clubul la care fostul fotbalist scoțian a înregistrat cele mai importante succese. Conform comunicatului, Kenny

Un luptător francez de box thailandez a postat un filmuleț cu atacantul Karim Benzema la o ședință de antrenament. La 32 de ani, 11 petrecuți la Real Madrid, Karim Benzema este încă unul dintre așii lui Real Madrid. Dar puțini știau că în

Selly, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de la noi le-a făcut fanilor săi o surpriză de proporții! În plină pandemie, artistul a deschis cufărul cu amintiri și a publicat două fotografii pe care probabil le ținea numai pentru el. Pe

Apple Computer 1, lansat iniţial sub numele de Apple Computer, cunoscut mai târziu sub denumirea de Apple I sau Apple-1, este un computer desktop lansat de Apple Computer Company, în prezent Apple Inc, pe 11 aprilie

Campiontul din Belarus, unicul din Europa care n-a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, a continuat astăzi, cu remiza dintre Slutsk și Vitebsk, 1-1. Oaspeții de la Vitebsk au deschis scorul în minutul 31, prin Ion Nicolăescu, un

Când toţi „tremurăm“ în faţa coronavirusului, ştiind că sistemul medical românesc e la pământ, sunt oameni care semnalează nişte probleme care, în acest moment, par

Sir Bobby Moore a jucat pentru West Ham United mai bine de un deceniu, însă va rămane în istoria fotbalului mondial ca fiind căpitanul care a condus naționala Angliei către singurul ei titlu mondial, în 1966. Moore face parte din Echipa Secolului

Ionuț Negoiță a făcut vineri un apel disperat, declarând, și în Gazeta Sporturilor, că Dinamo are nevoie urgentă de bani, 180.000 de euro, pentru a lua licența sportivă. Cristi Borcea avea planul făcut pentru o revenire surpriză, însă a

O percheziţie realizată în vara anului trecut, într-o celulă din Penitenciarul Aiud a avut drept finalitate descoperirea a două pliculeţe de substanţe

Circa 17.800 persoane, cetăţeni români şi străini, şi peste 12.100 mijloace de transport au trecut în ultimele 24 de ore prin punctele de frontieră, informează IGPF. Pe sensul de intrare au fost

Simona Halep, Nadia Comăneci și Ianis Hagi sunt cei trei sportivi români care interprează versurile melodiei cântate de Smiley, din videoclipul MAI, și transmit un mesaj clar "pentru cei din linia întâi cu dragoste, admirație și

La puțin timp după ce a fost votat de fani drept cel mai bun fundaș al sezonului, Lucian Goian a fost inclus în echipa ideală a sezonului 2019-2020 al Super Ligii indiene de fotbal. De notat ar fi că echipa sezonului a fost alcătuită de

Izolarea la domiciliu din cauza coronavirusului a afectat-o pe Monica Anghel. După ce a reușit să slăbească spectaculos, acum, artista nu mai are un regim de viață la fel de sănătos precum îl avea înainte de a sta în casă atât de mult timp.

Amplasamentul compus din mai multe containere şi construit din donaţii la iniţiativa Asociaţiei BAVA este destinat salvării Institutlui Clinic Fundeni de Covid-19. Pacienţii urmează să fie triaţi în acest amplasament compus din şapte

Antreprenorii care au deschis farmacii şi în mediul rural spun că au păstrat în continuare unităţile deschise, fără a modifica programul de funcţionare, în contextul restricţionării circulaţiei populaţiei din cazua răspândirii

Tomas Bach, președintele Comitetului Internațional Olimpic, a spus într-un interviu pentru cotidianul ”Die Welt” că o altă amânare nu este posibilă Interviurile cu președintele Tomas Bach sunt rare, acesta preferând să-și spună punctul de

Germanul Jan-Lennard Struff, 34 ATP, a primit o derogare din partea asociației regionale sportive din landul său pentru a se putea pregăti Jucătorii de tenis caută soluții pentru a se putea întoarce încet-încet la rutina lor. Jan-Lennard Struff

Olive Veronesi, o femeie în vârstă de 93 de ani, din Pennsylvania, SUA, a șocat o lumă întreagă cu mesajul pe care l-a scris pe o hârtie și l-a arătat din spatele geamului casei sale. „Am nevoie de mai multă bere”, a scris femeia

În medie, peste jumătate din morțile provocate de coronavirus sunt ale unor pacienți care au contact cu căminele de îngrijire. Fenomenul ar fi fost observat în mai multe țări de pe glob. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, cea mai mare