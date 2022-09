Palestinienii se opun relocării ambasadei britanice în Israel 23.09.2022

23.09.2022 Palestinienii se opun relocării ambasadei britanice în Israel Palestinienii se opun oricărei decizii a Marii Britanii de a "revedea amplasamentul actual" al ambasadei în Israel, fapt pe care îl consideră a fi o "încălcare flagrantă a dreptului



Palestinienii se opun relocării ambasadei britanice în Israel

Palestinienii se opun oricărei decizii a Marii Britanii de a "revedea amplasamentul actual" al ambasadei în Israel, fapt pe care îl consideră a fi o "încălcare flagrantă a dreptului internaţional".

Palestinienii se opun relocării ambasadei britanice în Israel

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Regina Elisabeta a ajuns la spital din cauza oboselii! Se pare că de la moartea Prințului Philip, suverana încearcă să facă orice pentru a-și ocupa timpul, iar din acest motive a a ajuns să se […] The post Regina Elisabeta a II-a a ajuns la

Ca să câștige la Ploiești, cu Chindia (1-0), CS Universitatea Craiova coborât la „munca de jos”. În precedentele două ediții de campionat, din postura de candidată la titlu, Universitatea a întâlnit-o de patru ori pe Chindia. A câștigat

Preşedintele Klaus Iohannis i-a convocat pe Nicolae Ciucă (premier desemnat) şi Florin Cîţu (premier demis), în această seară, la o discuţie despre viitorul guvernării, în condiţiile în care negocierile cu PSD şi USR sunt în impas, susţin

Săptămâna trecută, exact aici, vorbeam despre „Null” Gunnar Solskjaer, despre timpul pe care l-a petrecut el pe banca lui United fără să producă nimic. Astăzi, fără să insist prea tare, căci ceea ce am scris atunci despre jocul lui

Moderna Inc a anunţat, luni, că vaccinul său anti-COVID-19 a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani. Moderna a […] The post Moderna anunţă că

Schimbarea de sezon aduce cu ea condiţii meteorologice instabile, cu schimbări bruşte ale temperaturii şi chiar ale stării de spirit. Acestea pot avea un impact negativ şi asupra organismului

Cosmin și Eliza formează un cuplu încă din 2009, iar actorul a povestit de nenumărate ori despre felul în care cei doi s-au cunoscut. Cei doi sunt cunoscuți pentru experiența lor din cadrul emisiunii Asia […] The post Eliza Natanticu,

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a discutat, luni, prin videoconferinţă, cu reprezentanţii CNCAV şi cei ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ocazie cu care a subliniat necesitatea accelerării campaniei de

România a înregistrat recorduri ale vaccinării anti-COVID, peste 111.000 de români au ales să se imunizeze cu prima doză, în ultimele 24 de ore, iar mai mult de jumătate dintre aceştia au ales serul de la Johnson & Johnson, în doză unică.

Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta are mai multe secrete și duce un mod de viață sănătos. La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o talie de viespe. Internauții se miră cum femeia […] The post Secretul Ancăi Ţurcaşiu: cum de

PSD a adus în plenul Camerei Deputaţilor mai multe cutii cu semnături strânse de la cetăţeni pentru a solicita plafonarea preţurilor la energie şi gaze naturale. Potrivit liderului deputaţilor PSD, Alfred Simonis, 500.000 de semnături au fost

Pe 24 octombrie, Anda Călugăreanu ar fi împlinit vârsta de 75 de ani. Au trecut 30 de ani de când și-a pierdut mama, însă… Ioana Tufaru suferă și acum. Ioana Tufaru nu a trecut peste […] The post Ce a făcut Ioana Tufaru în ziua

Astăzi, vremea va fi relativ rece, cu temperaturi maxime ce se vor situa între 9 şi 16

Onix Asigurări este liderul seg­mentului asigurărilor de garanţii la finalul primului semestru (S1) din 2021, înregistrând o scădere uşoară de 3,4%, faţă de perioada similară a anu­lui trecut, până la un volum al pri­me­lor subscrise de

Actorul Papil Panduru, soţul regretatei regizoare Cătălina Buzoianu, s-a stins din viaţă, a anunţat Teatrul

Fosta soacră a lui Tzancă Uraganu iese la atac și dă cărțile pe față. Mama Lambadei se teme pentru viața fiicei sale și îi cere manelistului să o lase să vină acasă. Videoclipul în care […] The post Fosta soacră a lui Tzancă

Ronald Koeman, 58 de ani, a fost demis de Barcelona după eșecul cu Rayo Vallecano, scor 0-1, iar locul pe banca tehnică ar urma să fie luat de Xavi Hernandez (41 de ani), una dintre legendele clubului. Potrivit spaniolilor de la Mundo Deportivo, este

Părinţii lui Vili Viorel Păun, tănărul român ucis în atentatul rasist de la Hanau, din 19 februarie 2020, nu renunţă la lupta cu autorităţile

Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo. Faimosul jucător de fotbal și partenera sa de viață, Georgina Rodrigurez, vor deveni din nou părinți. Vestea cea mare a fost dată de cei doi pe reţelele de socializare. Cristiano […] The post Bucurie

Uniunea Europeană şi Moldova au desfăşurat joi, 28 octombrie, cea de-a şasea şedinţă a Consiliului de Asociere în temeiul Acordului de Asociere