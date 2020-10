Pâinea restaurantului “Subway” nu poate fi definită drept “pâine”, a stabilit Curtea Supremă din Irlanda 02.10.2020

Sandviciurile vândute de lanțul de american de restaurante fast-food au foarte mult zahăr, deci nu pot fi definite drept aliment de bază, conform legii irlandeze, a stabilit instanța supremă, într-o dispută legală privind exceptarea produselor Subway de la plata TVA, potrivit ziarului Irish Independent. Curtea Supremă a Irlandei a decis că pâinea servită la Subway […]

