Pădurarii vor fi înarmaţi şi vor putea ieşi la pensie cu 5 salarii compensatorii. Parlamentul a aprobat legea, după cazurile de agresiune din ultima vreme 27.11.2019

27.11.2019 Pădurarii vor fi înarmaţi şi vor putea ieşi la pensie cu 5 salarii compensatorii. Parlamentul a aprobat legea, după cazurile de agresiune din ultima vreme Parlamentul a adoptat, miercuri, prin votul final de la Camera Deputaţilor, proiectul care prevede ca personalul silvic cu atribuţii de pază să fie dotat cu armament de serviciu. Modificarea legislativă vine în urma cazurilor de agresiuni la adresa



Pădurarii vor fi înarmaţi şi vor putea ieşi la pensie cu 5 salarii compensatorii. Parlamentul a aprobat legea, după cazurile de agresiune din ultima vreme

Parlamentul a adoptat, miercuri, prin votul final de la Camera Deputaţilor, proiectul care prevede ca personalul silvic cu atribuţii de pază să fie dotat cu armament de serviciu. Modificarea legislativă vine în urma cazurilor de agresiuni la adresa pădurarilor. Proiect de lege modifică statutul personalului silvic şi a fost adoptată cu 232 voturi pentru. "În […]

Pădurarii vor fi înarmaţi şi vor putea ieşi la pensie cu 5 salarii compensatorii. Parlamentul a aprobat legea, după cazurile de agresiune din ultima vreme

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

♦ Gheorghe Dobra, 60 de ani, poate fi catalogat ca fiind unul dintre cel mai bine plătiţi executivi ai unei companii private din România ♦ Alro Slatina a derulat un plasament privat accelerat în decembrie 2018, iar din martie 2019 acţiunile sale

Meteo. Vremea se schimbă în bine. Specialiștii ANM au anunțat că de vineri începe să se încălzească din nou, temperaturile urcând

Talida Grunzac, profesoară de arte plastice şi soţie de preot din Botoşani, a devenit un brand în zona Moldovei în mediul pictorilor care realizează lucrări originale

Simona Halep a început bine meciul cu Pliskova, a fost agresivă şi a jucat cu mingi lungi şi pe marginile terenului şi nimic nu prevestea dezastrul care avea să

Adrian Mutu a luat atitudine după primele meciuri ale echipei naţionale din preliminariile de calificare la Euro

Multe din terapiile care se fac la clinica lui Becali nu sunt validate ştiinţific şi nu sunt recomandate de comunitatea oncologilor serioşi. În medie, zi de zi, trei bolnavi de cancer fac hipertermie totală la clinica Imunomedica. O spun chiar

Joia trecută a fost, în opinia mea, una dintre cele mai îngrijorătoare zile pentru viitorul României din ianuarie 2017

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat controale în toată ţara privind transportul, ambalarea, depozitarea şi comercializarea ouălor provenite din comerţul intracomunitar, a anunţat

Guvernul a adoptat în şedinţa de Guvern de vineri o ordonanţă care ar putea duce la limitatea activităţii pe piaţa din România a Uber şi Bolt

Directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT, Igor Boţan, consideră că cea mai „naturală” coaliţie în următorul Parlament este cea formată de Partidul Socialiştilor cu Partidul Democrat. Potrivit lui, acest

Şase persoane, printre care doi poliţişti de frontieră, au fost reţinute joi, 28 martie, pentru implicarea într-o schemă de contrabandă cu cafea şi alte mărfuri industriale în

După ce şeful Senatului a cerut demisia preşedintelui Curţii Supreme, doamna judecător Cristina Tarcea, aceasta din urmă a acuzat o ipocrizie, având în vedere măsurile propuse de actuala clasă politică. „În secolul 21 aud declaraţii că ar

Premierul Viorica Dăncilă l-a primit vineri, la Palatul Victoria, pe omologul său grec, Alexis Tsipras. La finalul întâlnirii, cei doi premieri vor susţine o declaraţie de presă comună. Tot vineri,

Taxa pe activele financiare nete ale băncilor va fi o taxă anuală plătită semestrial, iar în 2019 primul termen de plată este 25 august, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la

Real Madrid s-a impus dramatic în fața lui Panathinaikos, scor 74-73, în penultima etapă din faza grupelor Euroligii de baschet masculin. Coșul câștigător a venit în ultima secundă de la Rudy Fernandez (33 de ani). Meciul

Scandal la Antena 3. Totul s-a petrecut în timpul emisiunii ”Sinteza Zilei”, în urma unui schimb de replici contradictorii între Mihai Gâdea și unul dintre invitați, Ionel Dancă. Ionel Dancă este purtător de cuvânt al PNL și l-a

Rezultate simulare BACALAUREAT 2019. Emoțiile au luat sfârșit: notele la simulare BAC 2019 urmează să fie anunțate! Citește mai

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins plângerea lui Lucian Onea împotriva controlului judiciar impus de procurori. Citește mai

Zina Dumitrescu. Trupul neînsuflețit al celebrei creatoare de modă va fi incinerat. În ultima perioadă a vieții sale, aceasta a fost internată la un azil de