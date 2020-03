(P) Zen Extensii! Brandul #NR.1 in extensii din păr natural indian sau rusesc! Află secretele din spatele succesului! 03.03.2020

Ți-ai dorit mereu un păr plin de volum? S-ar putea să fi admirat și tu, măcar o dată, acele doamne și domnișoare din reviste sau de pe Instagram care au părul plin de volum de parcă în fiecare zi ar trece pe la coafor. În esență, însă, secretul din spatele unui păr voluminos, sănătos și […]

​Colegiul Pacienţilor crede că măsura contribuţiei personale propusă de ministerul Sănătăţii este una „oportună” pentru serviciile de spitalizare de zi, dar spune că trebuie analizată extinderea acestei practici către serviciile de

Al Shabab, echipa lui Marius Șumudică, și Al Ahli, formația lui Nicolae Stanciu, se duelează azi, în etapa a 26-a din Arabia Saudită. Meciul începe la 20:45 și va fi liveSCORE pe GSP.RO.

Un tir care transporta 40 de tone de bere în Mexic a provocat o adevărată isterie în rândul localnicilor. Aceștia s-au îmbulzit să ia cutii și sticle cu alcool. Accidentul a avut loc pe drumul care leagă Campeche de Merida, în Mexic.

Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara. Citește mai

Corpul de control din IGPR a demarat o anchetă după ce în spațiul public a apărut o declarație controversată a șefului IPJ Bacău. Citește mai

Senatorul Daniel Zamfir, liderul ALDE Braşov, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că liberal-democraţii vor depune săptămâna viitoare un amendament la legea de aprobare a Ordonanţei 19/2019 prin care se urmăreşte ca noul indice

Fostul preşedinte Traian Băsescu a analizat, la Digi 24, şansele de reuşită ale celor două teme propuse de Klaus Iohannis pentru referendumul din 26 mai, acestea fiind interzicerea aministiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie şi

Fostul şef al statului Traian Băsescu e evaluat, la Digi24, şansele de reuşită la alegerile prezidenţiale ale preşedinţilor de partid. Cel mai recent sondaj realizat de IMAS arată că actualul preşedinte Klaus Iohannis are toate şansele

Un pompier din cadrul Gărzii de Intervenţie Orşova a suferit arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 30 la sută, din suprafaţa corpului, în timp ce intervenea in cursul zilei de vineri, 5 aprilie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Argeş, Dan Manu, a semnat, vineri, contractul de prestări servicii privind proiectarea, asistenţa tehnică şi execuţia de lucrări pentru un proiect de conservare

PNL a depus vineri la CCR o sesizare de neconstituţionalitate cu privire la prevederea din Regulamentul Camerei referitoare la delegarea atribuţiilor preşedintelui acestui for şi cere Curţii să suspende

Dinamo a câștigat clar meciul cu Concordia Chiajna, 3-2, și este, pentru moment, lider în play-out, după 4 etape. Atacantul grec Papazoglou i-a făcut souvlakia pe ilfoveni. Două șuturi, două goluri. Și un assist pentru

Derbyul dintre FC Porto - Boavista se joacă ACUM în runda 28 din Portugalia. Partida este, liveTEXT pe GSP.RO liveTEXT acum » Porto - Boavista 1-0A marcat: Soares '40-pen. Porto - Boavista e LIVE AICI + statistici! Echipele de

Familia DJ-ului Avicii va lansa un nou album, care se va numi TIM, la un an de la moarte celebrului artist. Citește mai

În perioada 11-12 aprilie, la Chişinău, se va desfăşura un forum de afaceri moldo-american, unde companii americane vor stabili potenţiale parteneriate cu companii din Moldova din mai multe domenii. Este vorba despre infrastructură, agro-business,

În municipiul Constanţa începe luni, 8 aprilie, deratizarea. Primăria Constanţa a anunţat că în cursul săptămânii viitoare vor fi amplasate momeli

Criza de sânge a fost o problemă constantă în spitale în ultimii ani. Numărul donatorilor este foarte scăzut şi oscilează, de cele mai multe ori, în funcţie de diferite perioade ale anului. Medicii din unităţile medicale şi cei din centrele

Încerc de câteva zile bune să înţeleg, măcar în parte, sensul poveştii ale cărei personaje principale par să fie fostul disident anticomunist, dl. Iulius Filip, şi actualul procuror general al României, dl. Augustin

ALDE nu va onora invitația la consultări lansată azi de președintele Klaus Iohannis, a anunţat liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, printr-un comunicat oficial. În contextul refuzului ALDE de a merge la consultările de la Cotroceni, este

Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenţă, şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" şi a solicitat forţelor mareşalului Khalifa Haftar să pună capăt ofensivei ce vizează capitala Tripoli, avertizând