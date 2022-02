(P) Memoria noastra are nevoie de un booster 08.02.2022

08.02.2022 (P) Memoria noastra are nevoie de un booster Tot am auzit in zilele acestea vorbindu-se de booster…stati insa ca si memoria are nevoie de asa ceva? Conform studiilor stiintifice, omul ar avea la nastere aproximativ 100 de miliarde de neuroni si incepem sa pierdem o parte foarte mica din ei de la



(P) Memoria noastra are nevoie de un booster

Tot am auzit in zilele acestea vorbindu-se de booster…stati insa ca si memoria are nevoie de asa ceva? Conform studiilor stiintifice, omul ar avea la nastere aproximativ 100 de miliarde de neuroni si incepem sa pierdem o parte foarte mica din ei de la varsta de 40 de ani. Cum incep pierderile normale de memorie?

(P) Memoria noastra are nevoie de un booster

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cristina Neagu a primit acuzații incredibile. Jovanka Radicevic, extrema dreaptă a Muntenegrului, a anunțat că sportiva legitimată la CSM București i-a cerut să aranjeze partida

Cele opt echipe rămase în cursă pentru câștigarea Ligii Campionilor au fost anunțate deja că vor avea fani dacă ajung să joace cu trofeul pe masă. Biletele smart vor fi la purtător pe telefoanele mobile, se vor împărți egal între finaliste

Aproximativ 50 de oameni au protestat sâmbătă la Timişoara faţă de restricţiile impuse de guvernanţi şi au solicitat ridicarea carantinei din municipiu, care a fost introdusă pe 8 martie. Protestatarii, majoritatea fără mască de protecție

România a debutat cu victorie în preliminariile pentru Cupa Mondială din Qatar 2022. Tricolorii, antrenați de Mirel Rădoi, au învins Macedonia de Nord la București cu 3-2, după golurile marcate de Florin Tănase, Valentin Mihăilă și Ianis

Represiunea manifestaţiilor pentru democraţie din Myanmar a făcut circa 90 de morţi sâmbătă, cea mai sângeroasă zi de la lovitura de stat din 1 februarie în cursul căreia junta militară a defilat cu autovehicule blindate şi soldaţi într-o

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din Europa ar urma să aibă un 2021 bun dat fiind că bani în piaţă există, la fel şi apetit de cumpărături, arată un raport al casei internaţionale de avocatură

Naționala României a efectuat astăzi antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Germania, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022. România - Germania se joacă duminică, 28 martie, începând cu ora 21:45. Meciul va fi

După primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, iată că a venit și rândul edilului de la Sectorul 6, Ciprian Cucu, să comenteze protestul spontan de la metrou, din această dimineață. Edilul a afirmat, astfel, că i se pare "incredibil" cum "personajul

Un veteran de război din Calabria, Giuseppe Trapasso, în vârstă 85 de ani, şi-a cedat vaccinul anti-COVID-19, unei tinere dintr-un orăşel aflat la câţiva kilometri distanţă, Cicala. Fata de 23 de ani, bolnavă de cancer, a primit un cadou

Ziarul Financiar împreună cu Huawei or­ga­nizează marţi, 30 martie, începând cu ora 10,00, videoconferinţa „Conectăm România. Cum transformăm şi dezvoltăm economia Ro­mâniei prin digitalizare şi conectare?“, pri­mul eveniment

Csikszereda s-a calificat în play-off-ul Ligii a 2-a după o victorie așteptată în fața celor de la CSM Slatina, 1-0. Unicul gol al partidei a fost reușit de Toni Suciu înainte de pauză. Acesta a înscris din apropiere după o lovitură

Creștinii ortodocși din întreaga lume îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mucenic Marcu, episopul Aretuselor. El a distrus în timpul împăratului Constantin cel Mare (306-337) mai multe temple păgâne, zidind în locul lor biserici. Dar, atunci

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că angajaţii Metrorex care au făcut grevă vineri "erau îndreptăţiţi să ceară anumite drepturi", iar guvernanţii care i-au numit "terorişti"

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu din Europa, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 2,51 miliarde lei, în scădere cu 9% comparativ cu nivelul de 2,78 miliarde lei din 2019, şi un profit net de 335 milioane lei,

Optimism total pentru Adrian Mutu, selecționerul naționalei de tineret a României, înaintea celui de-al doilea duel din faza grupelor Euro

De la începutul pandemiei și până astăzi, 29 martie, 23.234 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 28.03.2021 (10:00) – 29.03.2021 (10:00) au fost raportate 120 de […] The post 120 de

„Dezbaterea Zilei" pune sub lupă azi prestația naționalei. Întrebarea este: ne putem califica la Campionatul Mondial cu stilul lui Rădoi? Ce reprezintă „Dezbaterea Zilei”? Cătălin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei Sporturilor,

Cercetarea a început luni în Italia și este despre capacitatea câinilor dresaţi de a detecta rapid, prin miros, persoane simptomatice şi asimptomatice infectate cu COVID-19, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Peste 1.000 de persoane vor

Urmează să sărbatorești ziua copilului tău și vrei să organizezi cea mai tare petrecere în aer liber? Este o idee excelentă. Dacă nu stați la curte sau este prea mică, organizarea petrecerii în parc este soluția ideală pentru a vă bucura

CANCAN.RO a aflat motivele pentru care socrul lui Adrian Mutu a fost eliberat mai devreme din închisoare. Potrivit unor documente intrate în posesia noastră, tatăl Sandrei i-a impresionat pe judecători după ce “a desfășurat în […] The