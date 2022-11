(P) Aquatique, cea mai bună apă minerală plată pentru copii 24.11.2022

24.11.2022 (P) Aquatique, cea mai bună apă minerală plată pentru copii Apa Aquatique a fost desemnată pentru a patra oară “Cea mai bună apă minerală plată pentru copii”, în cadrul studiului Forbes Brands for Kids Pentru alcătuirea topului celor mai bune produse pentru copii, revistele Forbes […] The post



(P) Aquatique, cea mai bună apă minerală plată pentru copii

Apa Aquatique a fost desemnată pentru a patra oară “Cea mai bună apă minerală plată pentru copii”, în cadrul studiului Forbes Brands for Kids Pentru alcătuirea topului celor mai bune produse pentru copii, revistele Forbes […] The post (P) Aquatique, cea mai bună apă minerală plată pentru copii appeared first on Cancan.

(P) Aquatique, cea mai bună apă minerală plată pentru copii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

BETANO.com, operator european de top al industriei de pariuri sportive și cazinou online, a fost onorat cu două noi premii acordate de IAB și Casino Magazine pentru implicarea în proiecte ample care vizează responsabilitatea socială și susținerea

Marius Csampar și Cristian Cioacă au fost colegi de celulă în închisoare, dar “concubinajul” dintre ei au durat o zi și o noapte. Fostul deținut nu-l suporta, sub nicio formă, pe cel condamnat că a […] The post Marius Csampar, scandal

Dieta cu lapte. Vă prezentăm o dietă simplă, care vă ajută să slăbiți 6

Deși în mod normal este sintetizată de corpul uman în mod natural, suplimentarea cu l-carnitină este deseori necesară. Cu atât mai utilizată este aceasta în rândul sportivilor, îndeplinind roluri importante în procesul de remodelare

Creditul privat s-a revigorat în 2021, ritmul mediu fiind de 10%, du­blu faţă de 2020. Au continuat pro­gra­mele guvernamentale pentru sti­mu­larea creditării - IMM Invest pen­tru creditarea corporate şi Noua casă pen­tru ipotecare şi au

Peste 2 tone de articole pirotehnice periculoase, deţinute ilegal, au fost ridicate, miercuri, de poliţiştii Capitalei. Oamenii legii au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară la mai multe adrese din judeţul

Eugen Păturan, antreprenorul care dezvolta pe plan local brandul de în­­călţăminte Bata în franciză, a închis ultimele trei unităţi sub această marcă. Motivele care au stat în spa­tele acestei decizii au fost pandemia şi relaţia cu

Potrivit cotidianului Mundo Deportivo, mai multe cluburi din Premier League sunt interesate de aducerea lui Philippe Coutinho (29 de ani) de la Barcelona, iar un nume surpriză se luptă pentru semnarea mijlocașului. Coutinho a intrat pe lista

71,6% dintre noi îmbolnăviri cu Covid-19 din săptămâna 13-19 decembrie au fost confirmate au fost la persoane nevaccinate, potrivit unei analize publicate joi de INSP. În scimb, în rândul deceselor înregistrate în aceeași perioadă, 86,1% au

Stela Popescu a încetat din viaţă pe 23 noiembrie 2017. Cei care au cunoscut-o au avut un mare regret în ceea ce priveşte dispariţia celebrei actriţe care a bucurat generaţii întregi cu talentul său. Pe […] The post Adriana Trandafir,

Ministerul Apărării Naţionale a primit aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie pentru pachetul de 32 de avioane de la Guvernul Norvegiei şi a bunurilor şi serviciilor pentru modernizare de la

Ediţia specială în care îi veţi putea vedea pe Dan Negru şi Florin Piersic va fi difuzată în seara de Ajun la Antena 3, începând cu ora

FIBA 3x3 World Tour Final, ultimul act al circuitului mondial profesionist masculin de baschet 3x3, s-a încheiat cu victoria sârbilor de la Liman, care au învins în finala echipa rusă Gagarin, scor 21-14. Cele mai bune 12 echipe de baschet 3x3 din

Povestea de viaţă a unui cuplu a făcut înconjurul reţelelor de socializare. Este vorba despre cazul unui bărbat prins de soţie în pat c-o altă femeie, un caz care s-a încheiat surprinzător. Partenera bărbatului despre […] The post A

Kelemen Hunor, preşedinte UDMR, a declarat la RFI că liderii coaliţiei de guvernare au hotărât căutarea unei alte soluţii juridice în ceea ce priveşte proiectul ce introduce obligativitatea Certificatului Verde la locul de muncă, argumentând

Mai multe persoane au tăiat și pârlit porcul chiar în parcarea blocului. Întregul incident a fost surprins de un

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță cod portocaliu de ploi abundente în prima zi de Crăciun, la munte. Însă, la București, vremea va continua să se încălzească. În intervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 28 […] The

Companiile aeriene au fost nevoite să anuleze peste 2.000 de zboruri interne şi internaţionale, în întreaga lume, din cauza restricţiilor impuse ca urmare a răspândirii tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV-2, informează cotidianul Le

În ziua de Ajun, pe 24 decembrie, toate pregătirile pe care le fac gospodinele de la sate au un scop magic: ele vor să stimuleze belşugul

FAN Courier, liderul pieţei de curierat, o companie fondată în 1998 de Felix Pătrăşcanu, Adrian Mihai şi Neculai Mihai, estimează că închide anul acesta cu o cifră de afaceri de 1,06 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de anul