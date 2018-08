Ozana Barabancea a pozat ca un adevărat fotomodel la piscină. Ce a sfătuit-o medicul 26.08.2018

26.08.2018 Ozana Barabancea a pozat ca un adevărat fotomodel la piscină. Ce a sfătuit-o medicul Ozana Barabancea continuă să împărtășească fanilor ei din experiențele sănătoase de care ține cont de când și-a tăiat stomacul. În acest weekend, ea a mers la un eveniment, care a vut loc într-un cadru de poveste și a pozat sexy pe malul



Ozana Barabancea a pozat ca un adevărat fotomodel la piscină. Ce a sfătuit-o medicul

Ozana Barabancea continuă să împărtășească fanilor ei din experiențele sănătoase de care ține cont de când și-a tăiat stomacul. În acest weekend, ea a mers la un eveniment, care a vut loc într-un cadru de poveste și a pozat sexy pe malul unei piscine. Ozana Barabancea, fotografiată la piscină la piscină ca un adevărat model […] The post Ozana Barabancea a pozat ca un adevărat fotomodel la piscină. Ce a sfătuit-o medicul appeared first on Cancan.ro.

Ozana Barabancea a pozat ca un adevărat fotomodel la piscină. Ce a sfătuit-o medicul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bucharest International Air Show& General Aviation Exhibition, cel mai mare show aerian din România, se va desfăşura pe 28 iulie 2018, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Aurel Vlaicu și

Bucureşti, 27 iul /Agerpres/ - Ministerul Justiţiei anunţă vineri începerea procedurii unei noi selecţii pentru propunerea de şef al DNA. Potrivit MJ, noua procedură se va desfăşura în perioada 6 august

Pakistanul s-a trezit ieri în plin haos electoral, partidul aflat în prezent la guvernare denunţând „fraude grave” şi respingând primele rezultate oficiale ale alegerilor legislative desfăşurate în

Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea, a declarat, vineri,că ministrul Justiţiei a respins candidaţii pentru conducerea DNA deoarece aceştia nu au prezentat în programul

Familia lui Novak Djokovic (31 de ani/10 ATP) trece prin momente critice. Bunicul Jelenei Ristic, soția jucătorului de tenis, a fost răpit, jefuit și legat de un stâlp, informează presa internațională. Bătrânul de 85 de ani a fost

TAROM ar putea avea în flotă o aeronavă nouă, destinată segmentului ultra-premium, au declarat vineri ai companiei. Mai precis, compania intenționează să cumpere un avion de lux tocmai pentru a-l închiria oamenilor de afaceri sau Guvernului.

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a participat, vineri, la ceremonia de acordare a gradului de ofițer a promoției „Centenarului Marii Uniri” din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Cântăreţul canadian Michael Bublé a devenit tată pentru a treia oară, soţia sa, actriţa argentiniană Luisana Lopilato, născând o fetiţă, informează purepeople.com Citește mai

O societate de transport public deosebit de importantă este în centrul unui scandal uriaş, după ce consiliul de administraţie controlat de PNL a decis schimbarea din funcţie a directorului general, numit pe funcţie în urmă cu două luni, tot cu

Scăderea considerabilă a tensiunii arteriale a redus în mod semnificativ riscul de declin cognitiv şi demenţă în rândul pacienţilor hipertensivi, potrivit unui studiu american, citat de

Simpatizanţii regali i-au văzut deja, în multe ocazii, pe Ducii de Cambridge ori Ducii de Sussex făcând reverenţă în faţa Reginei Elisabeta a II-a. George şi Charlotte, însă, n-au făcut asta până acum şi există şi o

Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, după ce a fost surprins în trafic de o patrulă de poliţie, care a constatat în urma testării alcoolscopice că avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur

Sancţiuni în valoare de peste 31.000 de lei au fost aplicate de poliţişti în urma unor controale efectuate în judeţul Călăraşi. Pe 26 iulie, oamenii legii au descins la mai multe societăţi

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în legătură cu afirmaţiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, despre „porcii incineraţi ca la Auschwitz“, o audiere în acest sens având loc după 10 august, a

În seara zilei de vineri, 27 iulie 2018, are loc cel mai important eveniment astronomic al anului vizibil din România. Este vorba de cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul 21. Durata acesteia va fi de

Preşedintele USR, Dan Barna, afirmă cu privire la respingerea candidaturilor pentru şefia DNA că PSD îşi doreşte o "marionetă perfectă" la conducerea acestei instituţii. "E complicat, într-un termen atât

Actriţa Michelle Williams, cunoscută pentru rolurile din "Venom" sau "Brokeback Mountain", a declarat pentru Vanity Fair că s-a căsătorit, în cadrul unei mici ceremonii, cu cantautorul Phil Elverum,

Două persoane bănuite de falsificare de monede străine au fost plasate în arest la domiciliu, după ce, în urma unor percheziţii, de la domiciliile acestora au fost ridicate 15 telefoane mobile, bani

Eugenio Astorino, directorul tehnic al Școlii de Fotbal Sisport Juventus Torino, și colegii săi Antonio Leo și Carlo Buonopane, antrenori internaționali Juventus, au numai cuvinte de laudă despre copiii din România.

Aleksander Golovin (22 de ani) a semnat cu AS Monaco în schimbul sumei de 30 de milioane de euro și a devenit cel mai scump fotbalist rus din istorie. Mijlocașul lui ȚSKA Moscova a făcut un turneu final excelent, marcând un gol fiind