Ouă cu Salmonella în supermarketuri. Produsele au fost retrase de la vânzare 06.07.2020

06.07.2020 Ouă cu Salmonella în supermarketuri. Produsele au fost retrase de la vânzare Alertă alimentară după ce s-au descoperit ouă cu Salmonella, într-un lanț de supermarketuri din Vaslui. Produsele au fost retrase deja de la vânzare, iar clienții sunt rugați să returneze ouăle cumpărate, potrivit Ziarul de Vaslui. În aceste



Alertă alimentară după ce s-au descoperit ouă cu Salmonella, într-un lanț de supermarketuri din Vaslui. Produsele au fost retrase deja de la vânzare, iar clienții sunt rugați să returneze ouăle cumpărate, potrivit Ziarul de Vaslui. În aceste ouă specialiștii au găsit, conform analizelor, Salmonella, bacterie ce poate provoca afecțiuni grave digestive. Supermarketurile au retras deja […]

