Otto Broker: Piaţa asigurărilor de credit comercial, care pornesc de la 3.000 euro pe an, ar putea creşte cu 15% în 2019 09.05.2019

09.05.2019 Otto Broker: Piaţa asigurărilor de credit comercial, care pornesc de la 3.000 euro pe an, ar putea creşte cu 15% în 2019 Piaţa asigurărilor de credit comercial s-a situat la 25 mil. euro în 2018, iar în acest an ar putea ajunge la 29-30 mil. euro, după o creştere de 15%, estimează Otto Broker, unul dintre cei mai mari interme­diari locali de astfel de poliţe.



Otto Broker: Piaţa asigurărilor de credit comercial, care pornesc de la 3.000 euro pe an, ar putea creşte cu 15% în 2019

Piaţa asigurărilor de credit comercial s-a situat la 25 mil. euro în 2018, iar în acest an ar putea ajunge la 29-30 mil. euro, după o creştere de 15%, estimează Otto Broker, unul dintre cei mai mari interme­diari locali de astfel de poliţe. Asigurările de credit comercial se adresează companiilor şi oferă protecţie în cazul insolvenţei unui client sau partener de business.

Otto Broker: Piaţa asigurărilor de credit comercial, care pornesc de la 3.000 euro pe an, ar putea creşte cu 15% în 2019

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

West Brom și Swansea s-au întâlnit într-un meci din etapa a 37-a din Championship, scor 3-0. Oaspeții puteau marca golul de onoare, dar Celina (22 de ani) a ratat un penalty într-un mod incredibil. Atacantul originar din Kosovo

Dieta Rina, cunoscuta si ca dieta de 90 de zile, este considerata una dintre cele mai eficiente metode de slabire. Este, de fapt, un regim disociat cu ajutorul caruia se poate slabi pana la 10-20 de kilograme. Nu este o cura de slabire rapida, ci se

Paul Surugiu-Fuego a dovedit încă o dată că este cel mai iubit artist român din Basarabia, asta după ce marți, 12 martie, a susținut un concert grandios la Chișinău, pe scena Palatului Național – „IUBIREA ÎNFLOREȘTE PRIMĂVARA”.

Joi dimineaţă, două camioane s-au izbit violent, pe DN 73, în comuna Stâlpeni. Unul dintre şoferii implicaţi a rămas încarcerat în cabină. Citește mai

Lucrurile, însă, sunt departe de a fi ideale. Constructorul italian Astaldi - care, alături de o firmă japoneză, a câştigat contractul pentru lucrările de proiectare şi construire ale podului - a făcut nu mai puţin de 16 revendicări către

În luna decembrie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 167, în creştere cu 16 copii faţă de luna noiembrie 2018, iar faţă de luna decembrie din anul 2017, în scădere cu 24 de copii, arată Direcţia Judeţeană de Statistică

Falsul medic reţinut la sfârşitul lunii februarie în sectorul 3, pentru că profesa ca homeopat, medic de familie şi specialist în imagistică fără a deţine vreo diplomă în domeniu, se va mai alege cu un mandat de arestare. Bărbatul în

Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea a descoperit o armă de foc, tip revolver, ascunsă în torpedoul unui autoturism tractat pe o platformă de un bărbat cu dubă

Fundaşul brazilian Eder Militao va părăsi clubul FC Porto pentru a se alătura din această vară echipei de fotbal Real Madrid, în schimbul sumei de 50 milioane de euro, au anunţat, joi, cele două

Verificările efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă la partidele politice privind subvenţiile primite de la bugetul statului în anii 2017 şi 2018 au fost suspendate din cauza nerespectării

Cineastul Emir Kusturica a fost numit consilier al lui Milorad Dodik, reprezentantul sârbilor în preşedinţia tripartită a Bosniei-Herţegovina, informează AFP. Numele regizorului laureat de două ori cu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, că tendinţa de scădere a numărului deţinuţilor nu se datorează atât adoptării legii recursului compensatoriu, ci în primul rând modului în

Omul de afaceri slovac Marian Kocner a fost inclupat pentru că a ordonat asasinarea jurnalistului de investigaţii Jan Kuciak, a anunţat joi un procuror, informează AFP. "La 8 martie, Parchetul l-a inculpat

Generalul american Ben Hodges, cel care a condus forțele terestre americane până acum doi ani, a transmis un avertisment grav la Praga. Acesta a fost prezent la o conferință dedicată împlinirii a 20 de ani

Între 15 și 24 martie are loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania, în șase locații din centrul Bucureștiului. Ca în fiecare an, pe lângă proiecțiile de filme

KPMG lansează o nouă campanie de brand de angajator, cu mesajul „Open for Talent”, prin care compania vrea să atragă noi angajaţi pe zona de audit, consultanţă fiscală, consultanţă juridică, consultanţă în afaceri, tehnologia

Reţeaua de cafenele 5 to go, franciză dezvoltată de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, a deschis cea mai mare unitate a grupului, în centrul Bucureştiului, pe strada Doamnei sub conceptul Coffee Studio by 5 to go, dezvoltat la începutul

Jurgen Klopp ştie cum e să triumfi pe terenul lui Bayern, de pe vremea derbyurilor Bundesligii cu Dortmund, şi acum repetă lovitura în Liga Campionilor, scor 3-1. A cincea oară când se impune la Munchen. „Am impresionat o echipă

Lionel Messi, căpitanul Barcelonei, a dat recital cu Lyon, două goluri şi două assisturi, devenind cel mai prolific în fazele eliminatorii ale competiţiei, cu 25 de reuşite, două peste Ronaldo, golgheterul absolut al Ligii Campionilor.

Unde au ajuns și cu ce se ocupă azi jucătorii României și Suediei care s-au înfruntat în celebrul sfert de finală de la Mondialul american, pierdut de ”tricolori” la penalty-uri, 4-5, după 2-2 în timpul