OTP Bank plăteşte o dobândă de 3,7% pe an pentru depozitele în lei constituite online pe 13 luni, în schimb dacă mergi la sucursală dobânda este de 3,5% pe an 23.07.2019

OTP Bank, sucursala locală a grupului ungar cu acelaşi nume, plăteşte o bonificaţie de 3,7% pe an pentru depozitele în lei deschise online pe o perioadă de 13 luni. În cazul în care clienţii aleg să deschidă depozitul într-o sucursala a băncii, dobândă plătită scade la 3,5% pe an.

„Este o premieră ca un oficial român să se exprime astfel, împotriva politicii României față de Republica Moldova, iar Președintele Klaus Iohannis trebuie să dea explicații tuturor

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor vrea să deruleze un program de tip „stock option plan” şi să ofere acţiuni gratuite angajaţilor şi membrilor conducerii, pentru recompensarea şi fidelizarea acestora, propunerea urmând

Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, trebuia să joace în noaptea de miercuri spre joi, cu Irina Begu, locul 70 WTA, în turul I al turneului de la Miami, dar meciul a fost amânat din cauza vremii.

România debutează, azi, contra Franţei în Golden League, o competiţie amicală la care mai participă Norvegia şi Danemarca. La trei luni de la Campionatele Europene, unde România a ocupat poziția a patra, Ambros Martin şi fetele

România U19 și România U17 s-au făcut de râs la debutul în Turul de Elită, încasând în total 10 goluri de la adversari mediocri. Juniorii mari, antrenați de Daniel Oprescu, au fost striviți de Irlanda

Mihai Trăitariu și-a rupt mână, însă abia acum a vorbit despre incidental dureros. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj, în care dezvăluie că încă are dureri, după ce a căzut pe gheață și a avut nevoie de intervenția

Altex are mereu oferte interesante, iar noua promotie din ultima luna de iarna pare sa atraga atentia tuturor cumparatorilor. Am facut si noi o selectie a celor mai interesante categorii de produse. Citește mai

Compania Tarom si-a schimbat conducerea miercuri seara, la ordinul ministrului Transporturilor, pentru a evita retragerea certificatului de operator aerian. Noul director general, numit joi de către noul Consiliu de Administraţie, este Florin Susanu,

Arabia Saudită depune eforturi intense pentru a-şi spăla imaginea după uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, fiind ajutată în acest demers de o firmă de relaţii publice din New

Întâlnirea dintre Irina Begu şi Bianca Andreescu, în primul tur de la Miami, va începe de la ora 20:00 şi va putea fi urmărit[ în direct pe Digi Sport

Liberalul Florin Cîţu îl acuză de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, de „trădarea intereselor României şi ale aliaţilor strategici”, susţinând că înainte de a da „ordonanţa comunistă 114” ar fi făcut „o escală” la

Un agent de Poliţie din judeţul Iaşi şi-a cerut iubita în căsătorie după ce a păcălit-o că ar fi chemată la o intervenţie specifică serviciului. La „faţa locului”, tânăra, la rândul ei poliţistă, a fost întâmpinată cu un mesaj

Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuţi interlopi din România, a murit în dimineaţa zilei de 21 martie după ce mai bine de un an s-a luptat cu cancerul. Nicolae Molea, cunoscut în lumea interlopă

Vremea se schimbă din nou. Un strat de zăpadă s-a așezat la munte. Peste noapte a nins viscolit la Sinaia la cota 2.000. Meteorologii vin însă, cu vești bune pentru finalul de

Reprezentanța Comisiei Europene la București a reacționat la recentele declarații ale oficialilor români pe tema posibilei legalizări a canabisului în scopuri medicinale. "Cannabis sativa (canabisul)

Berbec Începi săptămâna cu dorinţa de a petrece cât mai mult timp singur, în speranţa că o să poţi să te ocupi mai mult de lucrurile care îţi plac. Spre sfârşitul săptămânii reuşeşti să

Horoscop Berbec. Doar indiferenţa te-ar putea scăpa azi de o situaţie neplăcută pe care ai putea-o considera generatoare de haos. Nu te băga aşadar în nicio acţiune cu factor de risc oricât de mic,

Pe site-ul Ministerului Educatiei au fost publicate subiectele care s-au dat la proba de Logică a Simulării Bacalaureatului 2019. Simularea examenului de bacalaureat se va încheia joi cu proba la alegere a

Un bărbat de 69 de ani, din judeţul Călăraşi, este cercetat de poliţiştii braşoveni pentru agresiune sexuală, după ce ar fi abordat, pe o stradă din municipiul Făgăraş, o minoră de 16 ani, în timp

Facebook a dat explicații cu privire la neputința rețelei de socializare de a identifica și bloca transmisiunea live a atacatorului din Christchurch, în timpul unui măcel soldat cu 50 de morți și zeci de răniți. Citește mai