Otniela l-a flituit la un party din lumea bună pe ex-iubitul celebru al Andreei Raicu! 11.12.2019

11.12.2019 Otniela l-a flituit la un party din lumea bună pe ex-iubitul celebru al Andreei Raicu! În urmă cu aproximativ o lună, vă dezvăluiam în exclusivitate, AICI, că playboy-ul Horia Tecău a „divorţat” de manechina Natalia Borges, unele dintre motive fiind gelozia şi distanţa. Tenismenul este foarte discret când vine vorba



Otniela l-a flituit la un party din lumea bună pe ex-iubitul celebru al Andreei Raicu!

În urmă cu aproximativ o lună, vă dezvăluiam în exclusivitate, AICI, că playboy-ul Horia Tecău a „divorţat” de manechina Natalia Borges, unele dintre motive fiind gelozia şi distanţa. Tenismenul este foarte discret când vine vorba de viaţa personală. După relaţia pe care a avut-o cu Andreea Raicu, nu s-a mai afişat în public cu nicio […] The post Otniela l-a flituit la un party din lumea bună pe ex-iubitul celebru al Andreei Raicu! appeared first on Cancan.ro.

Otniela l-a flituit la un party din lumea bună pe ex-iubitul celebru al Andreei Raicu!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Orange România le oferă un bonus de internet clienţilor care au fost afectaţi, miercuri, de o avarie la reţeaua de fibră optică a

Preşedintele Donald Trump a ameninţat vineri că va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, săptămâna viitoare, transmite Reuters. Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de vineri, iar valoarea tranzacţiilor a ajuns la 27,69 milioane de lei (5,81 milioane de euro). Cea mai mare parte

Dezbaterile din Germania în favoarea unui singur loc european în cadrul Consiliului de Securitate al ONU nu sunt justificate, a declarat vineri şeful diplomaţiei franceze, Jean-Yves Le Drian, apreciind că ideea de

Gigi Becali sare la gâtul lui Mihai Rotaru după ce Craiova a sesizat FRF în cazul meciului dintre Astra Giurgiu și creditorul ei, FCSB. Steaua a învins la Giurgiu cu 2-0, în condițiile în care gazdele îi

Florentin Pandele pregătește un referendum pentru locuitorii din Voluntari. Primarul ilfovean îi va întreba pe 26 mai, când au loc și alegerile parlamentare, dar și referendumul pe justiție la nivel național, pe locuitorii din

Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, a ratat șansa de a reveni pe primul loc în clasamentul WTA, fiind învinsă în semifinalele de la Miami de Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6.

''Atât România, cât şi Statele Unite trebuie să facă faţă aceloraşi provocări, unele noi, altele mai vechi, una dintre ele fiind cea rusească'', a afimat joi ambasadorul României în SUA, George

Alergia la polen poate fi tratată natural. Experții recomandă sexul pentru a reduce din simptomele supărătoare. Citește mai

O sportivă portugheză în vârstă de 26 de ani, aflată în moarte cerebrală din luna decembrie, a născut joi un băieţel, prin cezariană şi apoi a murit, fiind înmormântată vineri. Citește mai

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au ajuns, vineri seară, la Vaslui. Citește mai

Relaţia dintre România şi Republica Moldova este dominată de schizofrenie, fiecare are o impresie falsă despre cealaltă, a afirmat sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu, în emisiunea România 2019,

În ultima duminică a lunii martie românii îşi vor da ceasurile înainte pentru a trece la ora de vară. Schimbarea afectează mai multe categorii de persoane, în special pe cele cu afecţiuni psihice şi

Odată cu trecerea timpului şi înaintarea în vârstă, absorbţia anumitor substanţe nutritive în organism este încetinită. Persoanele în vârstă au deficit în speciale de vitamina D şi vitamina B12, care ajuta la reglarea metabolismului şi

Într-un interviu acordat pentru un post de radio din Argentina, Lionel Messi şi-a vărsat năduful şi a explicat ce i se întâmplă în ţara

Jandarmeria Ialomiţa marchează momentul aniversar, 3 aprilie, printr-o activitate care îi are în prim-plan pe oamenii de

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti a transmis, la solicitarea Mediafax, o reacţie după ce Laura Codruţa Kovesi a fost pusă sub control judiciar, având interdicţia de a părăsi ţara şi de a vorbi cu presa despre

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a fost sâmbătă, 30 martie, în control inopinat, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Pintea a luat o decizie radicală în ceea ce priveşte managementul unităţii

Dinamo Bucureşti a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (2-0), vineri, pe teren propriu, în cea de-a treia etapă a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Dinamo s-a impus prin golurile marcate de

Analiza rezultatelor înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 11 - 13 martie, relevă o rată cumulată