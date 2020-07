OSMTH: Catedrala Sfânta Sofia, un simbol al creştinismului, nu poate să dispară printr-un decret. Asistăm la un triumf al vanităţii 12.07.2020

Decizia statului turc de a transforma Catedrala Sfânta Sofia în moschee e criticată şi de OSMTH, reprezentanţii acestuia subliniind că un simbol al creştinismului nu poate să dispară printr-un decret, întreaga lume asistând la un „triumf al vanităţii şi al ambiţiilor primitive”.

