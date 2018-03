OSCAR 2018. PREMIILE OSCAR 2018. Cine pleacă acasă cu statuetele de aur 05.03.2018

OSCAR 2018 PREMIILE OSCAR 2018. Regalul cinematografiei mondiale se întâmplă, în noaptea de duminică spre luni, în Dolby Theatre din Holywood. Decernarea premiilor Oscar pe acest an are loc, la fel ca întotdeauna, în decor festiv, iar în centrul atenției este covorul roșu unde pășesc celebritățile.

Inclusă iniţial în echipa de Fed Cup a României, Simona Halep nu va putea evolua totuşi în meciurile de la Cluj, din cauza stării medicale precare. Numărul 2 WTA s-a întors de la Australian Open cu o

Guverunl Viorica Dăncilă continuă moda cooptării unor oameni de televiziune, de regulă din domeniul ştirilor, în rolul de purtător de cuvânt. Citește mai

Valentine's Day se apropie, iar presiunea de a petrece o zi a îndrăgostiţilor perfectă şi aşteptările nerealiste ale partenerilor pot transforma sărbătoarea dragostei într-o inepuizabilă sursă de

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 că Legea vaccinării trebuie să fie o prioritate în prezent şi a susţinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, având

Simona Halep a vorbit despre cele mai importante 3 momente din carieră și a glumit în legătură cu indicațiile primite de la bunica ei. ...despre momentele în familie: "Cel mai dor îmi este de mâncarea mamei mele.

Dumitru Stângaciu (53 de ani) este noul antrenor cu portarii de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Fostul internațional român îi înlocuiește astfel în stafful lui Eugen Neagoe pe Emilian Dolha. Portarul cu aproape 200 de

Deportivo La Coruna, echipa atacantului Florin Adone, inaugurează runda a 22-a din La Liga cu un meci pe terenul lui Real Sociedad. Barcelona o vizitează pe concitadina Espanyol, iar Real Madrid se deplasează la Levante. Vineri, 2 februarie 22:00 Real

O femeie bolnava de leucemie, internata la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi, a murit, luni seara, dupa ce fusese diagnosticata si cu virusul gripal AH1N1. Citește mai

Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a primit o amenda de 5.000 de lei, in urma controlului efectuat, luni, de Directia de Sanatate Publica Timis, dupa ce unitatea medicala a internat pacienti in conditii greu de imaginat. Citește mai

Buze crapate, senzatii de usturime, greutate in a zambi larg. Iti suna cunoscut? Nu esti singura care are probleme legate de buze crapate. In plus, obiceiul pe care toata lumea il are – lingerea buzelor – agraveaza situatia. Ce e de

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, luni seară, că marţi urmează să aibă o întâlnire cu producătorii de medicamente, iar dacă nu se va ajunge la o înţelegere, va declanşa mecanismul UE de protecţie

Ultimii ani au fost foarte productivi pentru confecționerii de mobilier, accent mare fiind pus pe paturile suprapuse. Această soluție de mărire a spațiului de joacă a atras foarte mulți părinți, iar copiii s-au arătat încântați că pot sta

O conductă ce alimentează oraşul Zimnicea cu apă potabilă a suferit o avarie, iar localnicii nu au apă de mai bine de 12

Un proiect din Primul Război Mondial a fost descoperit, ieri, într-o pădure din comuna Turcineşti, de lângă Târgu

În timp ce PSRM şi PCRM condamnă declaraţiile simbolice de unire semnate de mai multe Primării din ţară, liderul PAS, Maia Sandu, consideră că astfel de acţiuni sunt fireşti în anul

Prognoza de creştere economică pentru 2018 a fost majorată de la 5,5% în prognoza din toamna lui 2017 la 6,1% în prognoza de iarnă 2018. Ipoteza unei creşteri atât de puternice ce vine după un avans al PIB de 7% în 2017 este un semnal ce poate

Ioan Simion, cunoscut în principal pentru afacerile din domeniul petrolier dezvoltate sub umbrela companiei Confind Câmpina, a angajat 230 de oameni în spitalul construit cu 22 de milioane de euro în localitatea Poiana Câmpina (judeţul

Bursă newyorkeză a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la închidere indicele Dow Jonea a consemnat o scădere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuaţie zilnică de la criza financiară din 2008,

Panică pe Wall Street. Cea mai mare prăbușire a Dow

Românca Bernadette Szocs a reuşit să producă marea surpriză la Top 16, turneul rezervat celor mai bune jucătoare de tenis de masă din