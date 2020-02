Orban: Vom grăbi cât mai mult procedurile pentru ca în 60 de zile să reuşim respingerea a două guverne 06.02.2020

06.02.2020 Orban: Vom grăbi cât mai mult procedurile pentru ca în 60 de zile să reuşim respingerea a două guverne Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat, miercuri seară, că doreşte să se ajungă cât mai repede la un deznodământ, după ce moţiunea a fost votată, iar PNL va grăbi cât mai mult procedurile pentru ca în 60 de zile să reuşim respingerea



Orban: Vom grăbi cât mai mult procedurile pentru ca în 60 de zile să reuşim respingerea a două guverne

Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat, miercuri seară, că doreşte să se ajungă cât mai repede la un deznodământ, după ce moţiunea a fost votată, iar PNL va grăbi cât mai mult procedurile pentru ca în 60 de zile să reuşim respingerea a două guverne.

Orban: Vom grăbi cât mai mult procedurile pentru ca în 60 de zile să reuşim respingerea a două guverne

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Lăutarul Nicolae Feraru (69 de ani), care a fost premiat de fostul preşedinte american Barack Obama, s-a declarat dezamăgit de felul în care lucrurile merg în România, mărturisind că îi este tot mai clar că respectul pentru muncă şi

Autoarea Kate Saunders, câștigătoare a Costa Children’s Award în 2014 și laureată în 2016 cu Carnegie Medal pentru cartea Five Children on the Western Front, se bucură anul acesta de nominalizarea la

TVR şi Primăria Braşov au avut, miercuri, primele discuţii oficiale privind organizarea în parteneriat a ediţiei de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, reprezentanţii municipalităţi braşovene

Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat surprinsă, miercuri, de afirmaţiile făcute de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, argumentând că a existat o deschidere totală din

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul organizează, conform tradiției, o întâlnire culturală dedicată comunității foștilor locuitori ai insulei Ada-Kaleh. Momentul mult așteptat

Preotul polonez care a organizat arderea publică a unor cărţi din celebrele serii ''Harry Potter'' şi ''Twilight'', considerate profanatoare, a prezentat scuze miercuri pentru acest ''act regretabil'', care

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de miercuri, iar valoarea tranzacţiilor a coborât la 19,26 milioane de lei (4,05 milioane de euro), de la 36,14 milioane de lei (7,59 milioane

Vremea va fi în general frumoasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla moderat în nordul Moldovei şi în sudul Banatului şi cel mult slab până la moderat în restul ţării. Maximele termice vor urca

Angajatorii din Bucureşti oferă salarii care încep de la 400 de euro net pe lună (circa 1.900 de lei net) pentru tinerii fără experienţă şi pot ajunge la 1.500 de euro (7.100 de lei net) pentru candidaţii seniori din vân­zări şi

Dinamo i-a prezentat azi pe mijlocaşul albanez Elvis Kabashi şi pe fundaşul central uruguayan Facundo Mallo. Cei doi sunt ultimii veniți în echipa lui Mircea Rednic, care este încă în căutări pentru construirea unui lot

Vot surpriză, miercuri, la moţiunea simplă pe Transporturi. Lia Olguţa Vasilescu a votat în favoarea moţiunii şi împotriva ministrului Răzvan Cuc. Vasilescu, care este în prezent purtător de cuvânt al PSD şi consilier pe probleme de

Curtea Constituţională a stabilit termen pentru data de 10 aprilie în cazul sesizării Camerei Deputaţilor pe tema completurilor specializate de la ÎCCJ. Citește mai

O firmă de avocatură a dat Disney în judecată pentru discriminare și susține că politicile corporatiste au un efect discriminatoriu în cazul femeilor şi se arată că Disney nu are un mecanism intern pentru a asigura

O pacientă revoltată de condiţiile insalubre de la Clinica de Hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova a postat pe pagina sa de socializare imagini surprinse cu dezastrul din interiorul

„Nu s-a decis dacă cele 36 de avioane multirol F-16 Fighting Falcon vor fi achiziţionate noi sau la mâna a doua”, a anunţat ieri la Adevărul Live ministrul Apărării, Gabriel Leş. Demnitarul a adus o serie de date suplimentare despre cele trei

Există o serie de tratative pentru o viitoare colaborare a Uzinei Automecanica Moreni cu General Dynamics şi UM Bucureşti pentru finalizarea programului de dotare a Ministerului Apărării Naţionale (MApN) cu blindate Piranha 5. Cel puţin asta

Angajaţii fabricii de condimente din Alba Iulia, distrusă în incendiul devastator de la începutul lunii februarie, au reuşit să reia cea mai mare parte a activităţii

Guvernul a decis, miercuri, printr-o ordonanţă de urgenţă, că Loteria Română va putea face parte din Fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu

Oboseala, nopţile pierdute şi stresul duc, în timp, la apariţia cearcănelor. Dacă nu ştii cum le poţi preveni şi cum le poţi trata, poţi folosi la tine acasă câteva metode simple şi

Ingrediente: 1kg somon, 90g pate de măsline cu capere și anșoa,150g unt, 60 ml vin, 150g orez, 50g ceapă Mod de preparare Somonul se pune la cuptorul încins la 170 de grade timp de 20 de minute.