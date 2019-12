Orban promite BERD, cel mai mare investitor instituţional din România, că va lista companii de stat la Bursă 04.12.2019

Delegaţia Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cel mai mare investitor instituţional în România, s-a întâlnit miercuri la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban, iar potrivit biroului de presă al Guvernului, cele două părţi au convenit şi listarea la bursă a unor companii de stat.

