Orban: Obiectivul nostru este de a reuşi ca Legea bugetului de stat să fie adoptată până la data de 31 decembrie 05.12.2019

05.12.2019 Orban: Obiectivul nostru este de a reuşi ca Legea bugetului de stat să fie adoptată până la data de 31 decembrie Obiectivul Guvernului este ca Legea bugetului de stat pe anul 2020 şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat să fie adoptate până la data de 31 decembrie, astfel încât orice român să ştie pe ce



Obiectivul Guvernului este ca Legea bugetului de stat pe anul 2020 şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat să fie adoptate până la data de 31 decembrie, astfel încât orice român să ştie pe ce cheltuieli...

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, salturi în evoluția stării organice curente, instabilitatea câte unui segment fiziologic mai șubred în funcție de tabloul clinic al fiecărui nativ sau privind, privind, în general, axa

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, evenimente de importanță minoră sau trecătoare care îl pot pune, totuși, pe câte un nativ, la încercare. Situații bizare care îl obligă pe nativ să fie prudent, retractil sau, chiar, defensiv. În

Prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe omologul său grec, Alexis Tsipras şi pe premierul Bulgariei, Boyko Borissov. După-amiază, la Palatul Snagov va avea loc o nouă reuniune în format cvadrilateral România -

Fumatul de shisha, numit si narghilea, provine din Orientul Mijlociu si anumite zone ale Asiei, dar a devenit recent mai popular in Europa, in special printre tineri. Este un mod de a fuma tutun printr-un recipient cu un furtun sau tub conectat. Tubul

O nouă mutare-bombă pe piața mass-media autohtonă. De data aceasta, este vorba despre o schimbare de post pe ”relația” Antena 3 – Digi 24. Astfel, Digi 24 are un nou redactor-șef. Este vorba despre jurnalista Adriana Duțulescu, care a

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

La Teatrul Municipal Gheorghe Pastia din Focşani a avut loc lansarea volumului „Constantin Balaci – ultimul tur de manivelă“, scris de Florin Balaci, fiul cineastului. Tot la Teatru a avut loc şi o expoziţie de aparatură radio şi televiziune

Circulaţia rutieră în Pasajul Unirii va fi restricţionată pe ambele sensuri, începând de vineri seară şi până luni, la ora

Ucrainenii sunt aşteptaţi duminică la urne pentru turul întâi al unui scrutin prezidenţial cu un favorit mai puţin obişnuit şi cu mize considerabile pentru ţara lor, care traversează o criză fără precedent de la obţinerea independenţei

După opt luni de concediu maternal, în care a adus pe lume cel de-al treilea copil şi s-a concentrat pe creşterea copiilor, ştirista Lavinia Petrea revine la Pro

O navă japoneză a plecat vineri să se alăture unui grup de vase care vor vâna 127 de balene în apele de coastă ale Japoniei, în pofida criticilor internaţionale, a informat agenţia de presă Kyodo, citată

Ultima duminică a lunii martie aduce cu sine schimbarea de la ora de iarnă la cea de vară.Anul acesta, trecerea la ora de vară se va face exact pe 31 martie, când românii îşi vor da ceasurile înainte,

Candidatul PNL care deschide lista pentru alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan, a declarat vineri, la Lugoj, că PSD nu doreşte o reconfigurare a Justiţiei, ci vrea "să-şi pună Justiţia la butonieră",

Premierul britanic Theresa May va continua eforturile pentru a obţine susţinerea deputaţilor din Camera Comunelor pentru acordul privind Brexitul, respins vineri de aceştia din urmă pentru a treia oară,

Ionel Augustin, 63 de ani, avertizează că jocul de diseară este unul de totul sau nimic pentru trupa lui Rednic. -Domnule Augustin, cum vi se pare meciul cu Hermannstadt?-Am spus de mult că vor fi probleme mari în play-out! Jocul se anunță

Te invităm să-ți revitalizezi trupul, mintea și spiritul într-o atmosfera de cinci stele și să te relaxezi în universul exclusivist din noul centru ANA Wellness & SPA at Crowne Plaza Bucharest, ce aduce noutatea și unicitatea

Dinamo - Hermannstadt, primul meci al etapei a 3-a din play-out, se joacă azi, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 20:45 » Dinamo -

Când lumea este dependentă de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrări ca la carte, românii încă preferă să meargă la cinematograf! În acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri

Cu siguranţă că vă doriţi mereu să locuiţi într-un spaţiu curat lipsit de mizerie şi de alte pericole de îmbolnăvire, datorate agenţilor patogeni. În ciuda faptului că sunt momente în care devine aproape imposibil să vă ocupaţi

Preşedintele Donald Trump a ameninţat, vineri, printr-un mesaj postat pe Twitter, că va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, săptămâna viitoare. Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul nu opreşte imediat orice