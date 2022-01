Oraşul din România unde toţi elevii şi studenţii primesc asistenţă stomatologică gratuită 22.01.2022

22.01.2022 Oraşul din România unde toţi elevii şi studenţii primesc asistenţă stomatologică gratuită În municipiul Constanţa sunt deschise 12 cabinete medicale şcolare unde preşcolarii, elevii şi studenţii beneficiază gratuit de asistenţă



Oraşul din România unde toţi elevii şi studenţii primesc asistenţă stomatologică gratuită

În municipiul Constanţa sunt deschise 12 cabinete medicale şcolare unde preşcolarii, elevii şi studenţii beneficiază gratuit de asistenţă stomatologică.

Oraşul din România unde toţi elevii şi studenţii primesc asistenţă stomatologică gratuită

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Prăbuşirea industriei grele a făcut ravagii în mai multe oraşe din judeţul Hunedoara. După trei decenii unule au ajuns să aibă şi de zece ori mai puţin

Joi, 11 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, de duminică, 7 martie, Loteria Română a acordat peste 54.000 de câștiguri în valoare totală

Vești triste în Familia Regală a Suediei! Prinţesa Victoria şi soţul ei s-au infectat cu temutul COVID-19 și, în prezent, ei se află în carantină alături de cei doi copii pe care îi au împreună: Prințesa […] The post Prinţesa

Cursul de schimb leu/euro făcut ieri un pas în spate, scăzând uşor, după şapte şedinţe consecutive de creşteri la maxime

Ceea ce DDB Spania anunța în urmă cu câteva zile, un posibil parteneriat Dinamo - Real Madrid, e pe punctul de a deveni realitate, într-o posibilă imensă lovitură de imagine! Surse din clubul bucureștean confirmă că au demarat contactele

Duminică, în Germania va începe ceea ce numeşte Superwahljahr (Anul Superalegerilor), când vor avea loc alegeri regionale în două landuri, Baden-Württemberg (sediul industriei auto) şi Renania-Palatinat (al fostului cancelar Helmut Kohl). În

In acest moment, peste 300 de ore de continut video este incarcat pe YouTube in fiecare minut si numerele cresc intr-un ritm exploziv de la o luna la alta. Video bloggingul a devenit un fenomen […] The post Un Clujean a transmis live cel mai mare

Un tânăr de 17 ani, din judeţul Suceava, a comis peste 100 de furturi, majoritatea pe raza comunei Şcheia. Adolescentul a fost condamnat de instanţa de

Băncile au o disponibilitate crescută în această perioadă, spune Paul Tufan de la Start Finance, companie de consultanţă financiară şi brokeraj, ele acordând atât credite de nevoi personale, cât şi credite ipotecare, iar clienţii au, de

”Fiecare nouă unealtă sigură şi eficientă contra COVID-19 este încă un pas pentru controlul pandemiei”, a comentat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, după ce insituția a

O pisică sălbatică a fost surprinsă de camerele de monitorizare ale Romsilva pe când traversa un mic pârâu într-o pădure din Parcul Natural

Continental România, cel mai mare producător de componente auto prezent pe piaţa locală, pregăteşte investiţii de 150 mil. euro în 2021, iar cei mai mulţi bani merg spre finalizarea proiectelor demarate în 2020, precum cele din centrul de

Bianca Pascu evoluează sâmbătă în etapa de Cupă Mondială de la Budapesta, acolo unde poate obține biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo La un an de la ultima competiție internațională, sabrera Bianca Pascu are sâmbătă o zi dificilă.

Fondurile de investiţii vor continua să caute ţinte pentru achiziţii chiar dacă perioada actuală marcată de incertitudine va

Privatizarea tutunului românesc, o afacere înecată în fum, care nu a fost niciodată cercetată

Moarte suspectă în cazul unei femei de 76 de ani, care a fost găsită fără suflare în apropierea unei clădiri dezafectate de pe strada 1 Decembrie din orasul Isaccea, județul

”Nu am făcut nimic rău şi nu ne pare rău”, a reacționat tânăra pakistaneză, după ce universitatea din oraşul Lahore i-a exmatriculat-o pe ea și pe iubitul ei, pentru că l-a cerut de soț în campus, în prezența mai multor

Un muncitor român în vârstă de 34 de ani a fost ucis, vineri dimineaţă, în abatorul Tönnies din Rheda-Widenbrück. Bărbatul a fost înjunghiat de un alt român, în timp ce se afla la banda de tranşare

Descoperire macabră în familia lui Petre Roman. Un văr de-al Silviei Chifiriuc a fost găsit mort în casa sa din Botoșani. Descoperirea macabră a avut loc zilele trecute în satul Tudor Vladimirescu, din comuna botoșăneană […] The post

Poliția germană a anunțat că a rezolvat un caz de jaf raportat în urmă cu nouă ani într-o locuință cu ajutorul ADN-ului găsit pe un cârnat din care a mușcat