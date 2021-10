Orange vine cu oferte noi la un an de la lansarea abonamentului complet digital YOXO 26.10.2021

Cea mai nouă universitate, de stat, din România se va deschide, cel mai probabil, vara viitoare la Botoşani. Este de fapt o extensie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza şi va avea specializări precum Litere, Informatică, Drept sau Administraţie

Dinamo București face schimbări importante la nivelul conducerii administrative și tehnice. Conform doardinamo.ro, fotbaliștii le-au transmis conducătorilor, în special lui Rufo Collado, să evite să mai vină

Bucureşti, inclusiv Ilfov, Cluj şi Constanţa se află pe podiumul judeţelor cu cel mai mare sold al depozitelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută la finalul primelor nouă luni din 2020, conform datelor

Ministerul Finanţelor a respins ieri toate ofertele primite de la bănci pentru emisiunea de obligaţiuni de 300 mil. lei, considerând preţul inacceptabil. La licitaţie au participat şapte dealeri primari, iar valoarea cererii a fost de 66 mil.

Canotorii vor petrece sărbătorile de iarnă lângă Roma, acolo unde vor sta în cantonament până în luna aprilie. Români are deja 7 bărci calificate la Jocurile Olimpice Pentru că nu se pot pregăti pe timp de iarnă pe lacul Snagov,

Tricolorii şi-au aflat adversarele din preliminariile Mondialului din 2022, după evenimentul care a avut loc, luni seară, în

Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, a preluat, marți dimineață, exercitarea mandatului de prim-ministru interimar, în urma desemnării sale de către președintele Klaus

Fost primar al orașului Oradea și membru cu ștate vechi în PNL, Ilie Bolojan este una dintre variantele de prim-ministru cu care liberalii vor să meargă la Cotroceni, după ce șeful statului i-a transmis lui Ludovic Orban că nu va mai fi

Iluminatul festiv din perioada Sărbătorilor costa doar 745.000 de euro în anul 2017, însă următorii doi ani au venit cu un adevărat „dezmăţ”, în contextul în care perioada de funcţionare a instalaţiilor nu a trecut de 48 de

Aproape 40% din cazurile de Covid din ultima săptămână au fost înregistrate în București și alte patru județe, arată raportul săptămânal întocmit de Institutul Național de Sănătate

Discounterul german Kik a ajuns la 54 de magazine în România după ce în 2020, în plină pandemie, compania activă în domeniul modei a inaugurat 17 unităţi cu care a acoperit mai multe oraşe din

Allianz-Ţiriac, al doilea cel mai mare asigurător din piaţa locală, a terminat primele nouă luni din 2020 cu un volum al primelor brute subscrise de peste 1 mld. lei, cu 2,5% mai puţin comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit

Loredana Groza a făcut senzație pe terenul de tenis, alături de Miki Buzărnescu și Monica Niculescu. Artista, în vârstă de 50 de ani, a îmbrăcat echipamentul specific și a realizat o ședință foto spectaculoasă. Loredana Groza s-a pozat în

Vremea se va rãci în toatã ţara şi va fi în general închisã. Aria precipitaţiilor, mai ales ploi, se va extinde dinspre sud-vest. La munte vor predomina ninsorile, temporar viscolite. Izolat se va

Fotbalul argentinian este din nou în doliu! La două săptămâni după moartea lui Diego Armando Maradona, fostul selecționer al Argentinei, Alejandro Sabella, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. El era spitalizat […] The post

Un vrâncean aflat în moarte cerebrală a salvat alte cinci persoane bolnave în urma prelevării de organe efectuate la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr Nicolae Oblu” din Iaşi, potrivit Agerpres. La Spitalul Clinic de Urgenţă

Procurorii din Republica Moldova au stabilit că fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat definitiv la patru ani şi opt luni de închisoare cu executare în România, a obținut cetățenia moldovenească prin încălcarea legislaţiei, scrie

Fiecare adult are o bautura preferata. La finalul unei zile stresante la job, in care ai avut un surplus de deadline-uri, sedinte agitate, colegi peste masura de cicalitori, zeci de minute in traficul infernal si cate

Tragedie fără margini într-un sat din județul Vaslui, unde un tânăr de doar 18 ani s-a sinucis din cauză că a picat examenul pentru permis de conducere. S-a întâmplat într-o familie din comuna Banca, satul […] The post Tragedie la

Paolo Rossi, campion mondial cu naționala Italiei în 1982, a decedat azi-noapte, la 64 de ani, din cauza unei „boli incurabile”, anunță Gazzetta dello Sport. Soția sa, Federica Cappelletti, a postat pe Instagram o poză cu ei împreună,