Ora Pământului: Oraşe şi monumente din întreaga lume, în beznă timp de 60 de minute FOTO 29.03.2021

29.03.2021 Ora Pământului: Oraşe şi monumente din întreaga lume, în beznă timp de 60 de minute FOTO Oraşe din întreaga lume şi-au stins luminile timp de o oră, sâmbătă, pentru a marca Ora Pământului (Earth Hour), o iniţiativă lansată de către World Wide Fund for nature (WWF) în 2007, cu scopul de a mobiliza în lupta împotriva



Ora Pământului: Oraşe şi monumente din întreaga lume, în beznă timp de 60 de minute FOTO

Oraşe din întreaga lume şi-au stins luminile timp de o oră, sâmbătă, pentru a marca Ora Pământului (Earth Hour), o iniţiativă lansată de către World Wide Fund for nature (WWF) în 2007, cu scopul de a mobiliza în lupta împotriva modificărilor climatice şi a salva natura, relatează Euronews.

Ora Pământului: Oraşe şi monumente din întreaga lume, în beznă timp de 60 de minute FOTO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava anunţă că s-a vindecat de coronavirus şi că şi-a reluat activitatea. „În cursul zilei de ieri am fost informat de DSP Suceava că rezultatele ultimelor două teste sunt negative și că îmi pot

Călin Popescu Tăriceanu i-a transmis ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, patru întrebări despre situaţia generată de coronavirus în România. Liderul ALDE vrea să afle numărul comunicărilor primite de

COVID-19. Kenny Dalglish, fostul mare jucător și antrenor al lui Liverpool, a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Scoțianul de 69 de ani fusese internat pe 8 aprilie pentru tratarea unei infecții, însă ulterior a fost testat pozitiv cu

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, informează că Primăria a stopat toate licitaţiile care urmau să aibă loc în viitorul apropiat. Oficialul spune că Primăria a elaborat mai multe scenarii care prevăd şi stoparea definitivă a mai multor

Infecţia COVID-19 a făcut-o pe Felicia mai puternică şi mai curajoasă, mai determinată să lupte cu orice preţ pentru viaţa şi sănătatea copilaşului ei. Femeia a învins boala şi a plecat acasă sănătoasă, unde o aşteaptă familia şi

Cea mai tânără româncă ucisă de COVID-19 avea 27 de ani și a luat virusul din spital, unde era internată pentru că suferea de leucemie. Prietenul tinerei, depistat și el pozitiv la COVID-19, a fost

Selly, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de la noi le-a făcut fanilor săi o surpriză de proporții! În plină pandemie, artistul a deschis cufărul cu amintiri și a publicat două fotografii pe care probabil le ținea numai pentru el. Pe

Apple Computer 1, lansat iniţial sub numele de Apple Computer, cunoscut mai târziu sub denumirea de Apple I sau Apple-1, este un computer desktop lansat de Apple Computer Company, în prezent Apple Inc, pe 11 aprilie

Campiontul din Belarus, unicul din Europa care n-a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, a continuat astăzi, cu remiza dintre Slutsk și Vitebsk, 1-1. Oaspeții de la Vitebsk au deschis scorul în minutul 31, prin Ion Nicolăescu, un

Starea actuală îi ține pe oameni neobișnuit de mult timp în case. Escrocii online au început să profite de asta și fac scheme eficiente, în timp ce investigațiile oficiale se mișcă tot mai greu. România are mai mulți polițiști pe cap de

Ionuț Negoiță a făcut vineri un apel disperat, declarând, și în Gazeta Sporturilor, că Dinamo are nevoie urgentă de bani, 180.000 de euro, pentru a lua licența sportivă. Cristi Borcea avea planul făcut pentru o revenire surpriză, însă a

Raed Arafat a vorbit despre modalitatea în care intervine un medic în plină pandemie de coronavirus. Dacă pacienții nu suferă de afecțiuni grave, atunci aceștia trebuie să aștepte pentru intervenții. ”Dacă poţi aştepta tratamentul este

Atacantul Florin Andone (27 de ani) nu va mai continua din vară la Galatasaray, echipa turcă fiind interesată de transferul italianului Mario Balotelli (29 de ani), de la Brescia. Presa din Turcia anunță că Galatasaray caută atacanți pentru

Conform unor date publicate de MAI, în Duminica Floriilor, aproximativ 850.000 de femei și 630.000 de bărbați își serbează onomastica, cele mai populare nume fiind Viorica și Florin. Iată ce nume de flori se sărbătoresc de Florii. Astfel,

Americanii de la Lazard Freres, o companie condusă de un fost consilier al lui Obama, STJ Advisors Group şi Deloitte Consultanţă sunt companiile care s-au înscris din nou pentru a câştiga contractul de consiliere pentru listare de 1,75 mil. euro

La puțin timp după ce a fost votat de fani drept cel mai bun fundaș al sezonului, Lucian Goian a fost inclus în echipa ideală a sezonului 2019-2020 al Super Ligii indiene de fotbal. De notat ar fi că echipa sezonului a fost alcătuită de

Amplasamentul compus din mai multe containere şi construit din donaţii la iniţiativa Asociaţiei BAVA este destinat salvării Institutlui Clinic Fundeni de Covid-19. Pacienţii urmează să fie triaţi în acest amplasament compus din şapte

Tomas Bach, președintele Comitetului Internațional Olimpic, a spus într-un interviu pentru cotidianul ”Die Welt” că o altă amânare nu este posibilă Interviurile cu președintele Tomas Bach sunt rare, acesta preferând să-și spună punctul de

În medie, peste jumătate din morțile provocate de coronavirus sunt ale unor pacienți care au contact cu căminele de îngrijire. Fenomenul ar fi fost observat în mai multe țări de pe glob. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, cea mai mare

Un grup din Timişoara format din antreprenori şi companii private au pus bazele dezvoltării / construirii unui ventilator, ale cărui componente sunt printate 3D, ce ar putea fi folosite în spitale în lupta contra noului tip de coronavirus.