Ora de iarnă 2022. Ceasurile s-au dau înapoi azi-noapte 30.10.2022

30.10.2022 Ora de iarnă 2022. Ceasurile s-au dau înapoi azi-noapte România a trecut duminică la ora de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00, astfel că ziua de 30 octombrie este cea mai lungă din acest an. Schimbarea orei are loc de două ori pe an, în martie și în octombrie. În luna martie se va trece la ora de



Ora de iarnă 2022. Ceasurile s-au dau înapoi azi-noapte

România a trecut duminică la ora de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00, astfel că ziua de 30 octombrie este cea mai lungă din acest an. Schimbarea orei are loc de două ori pe an, în martie și în octombrie. În luna martie se va trece la ora de vară, iar ceasurile se vor da […]

Ora de iarnă 2022. Ceasurile s-au dau înapoi azi-noapte

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Lucrătorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj au intervenit luni, 29 noiembrie, într-un cartier din municipiul Târgu Jiu, pentru a salva o pisică bolnavă dintr-un copac în care se urcase în urmă cu două

Femeile înzestrate cu păr rebel, se vor plânge mereu despre cât de greu le este să își coafeze părul. Mereu nemulțumite, dacă au părul creț și-l doresc drept și invers. Pare însă destul de ușor […] The post Cum să ai părul

Încrederea cetăţenilor în actualul şef al statului, Maia Sandu, dar şi în fostul preşedinte al ţării, Igor Dodon, scade semnificativ în sondaje, iar a liderului Partidului „ŞOR”, Ilan Şor – creşte. Asta arată datele sondajului

Preţurile la energie în Europa au doborât record după record încă înainte de venirea iernii şi această criză se va agrava pe măsură ce temperaturile vor începe să scadă, transmite

Producătorul şi furnizorul de gaze naturale Romgaz (SNG), cea mai valoroasă companie a statului român listată la Bursa de la Bucureşti, are la 30 septembrie 2021, cele mai recente date fi­nanciare disponibile, circa 3,4 mld. lei sub formă de

Rata de infectare cumulată la 14 zile cu noul coronavirus a scăzut, astăzi, sub pragul de 2 cazuri la mia de

Liviu Dragnea continuă dezvăluirile care zguduie scena politică din România. Fostul lider PSD a fost prezent la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu. Dragnea a povestit cum Ponta i-a spus că nu poate

Unul dintre cei mai cunoscuţi pianişti orădeni, Thurzó Zoltán, a început un concert maraton lung de 130 de ore, cu intenţia de a intra în Cartea Recordurilor şi de a doborî recordul unui artist indian care, în 2015, a cântat 127 de ore, 8

Ziua de 1 Decembrie vine la pachet cu o serie de manifestări şi parade militare, dar şi cu tradiţionala mâncare de fasole cu

ETF BET Patria-Tradeville (simbol bursier TVBETETF), singurul ETF listat la Bursa de Valori Bucureşti, număra 3.575 de investitori la 28 noiembrie 2021, în creştere cu 220% faţă de numărul raportat la 31 decembrie 2021, respectiv 1.115, conform

Emisiunea ”Asia Express” de la Antena 1 a ținut telespectatorii lipiți de micile ecrane în perioada aceasta. Cel de-al patrulea sezon al show-ului care se filmează în mai multe țări a fost câștigat de echipa […] The post Surpriza

În probabil cea mai însorită zi de 1 decembrie din ultimii ani, curg mesaje pe reţelele sociale, inclusiv din partea unor străini care au stabilit o legătură afectivă cu

UPDATE: Parada militară națională de la rcul de Triumf din Capitală București, organizată de Ziua Naţională a României - 1 Decembrie, a început. La ceremonie sunt prezenți președintele Klaus

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară, care face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România, fiind prima organizaţie de profil înscrisă oficial, le-a oferit spectatorilor un

În anul financiar 2020 – ce a început la 1 octombrie 2019 şi s-a încheiat la 30 septembrie anul trecut -, retailerul francez Auchan a avut 72 de milioane de clienţi, ceea ce înseamnă o medie de aproape 200.000 de oameni pe

Şapte autoturisme parcate pe străzi din municipiul Bucureşti au fost cuprinse de flăcări, miercuri, incendiile fiind provocate de un minor, care deja a fost dus la audieri, transmite Poliția Capitalei. Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie al

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 1 decembrie, că l-a informat pe premierul Nicolae Ciucă cu privire la propunerea ca Marian Neacşu să preia funcţia de secretar general al Guvernului, informează News.ro. Legat de condamnarea

Ianis Hagi (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost integralist în partida Hibernian - Rangers 0-1 din runda #16 a campionatului scoțian. Tot ce trebuie să știi despre liga Scoției: clasament + program Ianis Hagi a semnat prima ocazie a întâlnirii cu

Lanţul de restaurante Subway, prezent pe piaţa locală din primăvara lui 2012, a închis în ultimele şase luni cinci localuri din România şi a ajuns la o reţea de 34 de unităţi, conform site-ului propriu şi calculelor făcute de ZF pe baza

Continental Fast Line, o compa­nie înfiinţată în 2004 în Mioveni (judeţul Argeş), care transportă angajaţii unor producători locali, a finalizat anul trecut cu afaceri de 27,9 milioane de lei, în creştere cu 25,8% faţă de anul anterior,