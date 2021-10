Ora de iarnă 2021. Cum se schimbă ora în această noapte 30.10.2021

30.10.2021 Ora de iarnă 2021. Cum se schimbă ora în această noapte Trecerea la ora de iarnă 2021 are loc în această noapte, în ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar odată cu această schimbarea, ziua va deveni cea mai lungă din an. 2021 ar putea fi ultimul an în care



Ora de iarnă 2021. Cum se schimbă ora în această noapte

Trecerea la ora de iarnă 2021 are loc în această noapte, în ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar odată cu această schimbarea, ziua va deveni cea mai lungă din an. 2021 ar putea fi ultimul an în care țările din Europa trec la ora de iarnă, după ce […]

Ora de iarnă 2021. Cum se schimbă ora în această noapte

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Craiovenii nu au mai ținut cont de regulile privind distanțarea fizică și au format coadă pentru a intra într-un magazin din incinta mall-ului, ce s-a inaugurat în această dimineață, relatează realitateadecraiova.net.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, miercuri, că ţara sa va începe administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 pe data de 27 decembrie, după ce un prim lot al vaccinului Pfizer a ajuns în țară, relatează

Un bucureştean îşi permite să cheltuiască în medie într-un an aproape 10.200 de euro, echivalentul a 850 de euro pe lună, arată calculele făcute de ZF pe baza datelor companiei de cercetare de piaţă

Trenul ajunge și la aeroport din 13 decembrie. Este ziua în care pleacă primul tren care unește Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni. Garniturile vor circula la un interval de 40 de minute, iar un bilet va costa 4 lei, arată un ordin al ministrului

Este doliu în lumea presei din România. Jurnalistul şi caricaturistul Octavian Andronic a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Potrivit unor surse, el se afla internat într-un spital de o săptămână, însă, […] The post Octavian

EXCLUSIV Răzvan Lucescu, dezvăluire secretă: "Am plecat de acolo plătind 2 milioane de euro! Din momentul ăla n-am mai

Un număr de 4.435 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 556.335. În ultima zi au murit 121 de pacienţi, iar un număr de 1.289 de persoane

CFR SA informează că, din cauza unor probleme tehnice neprevăzute, se înregistrează mici întârzieri în circulația trenurilor pe ruta ruta directă Gara de Nord - Aeroport. Dat fiind faptul că este prima

Quincy Promes a fost reținut de poliția din Amsterdam, pentru înjunghierea unei rude la o petrecere în iulie, incident soldat cu răni serioase la genunchi. Probleme serioase pentru un internațional olandez.

CFR și FCSB se întâlnesc astăzi, de la 21:00, în derby-ul etapei #13 din Liga

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu omul de afaceri care i-a vândut primarului din Voluntari postul de radio Sport Total FM. Afaceristul care deține pachetul majoritar al societății C.S.R. – Centrul […] The

Horoscop 14 decembrie Berbec Este posibil să fie nevoie să rezolvi o serie de probleme importante, în prima parte a zilei. Spre finalul zilei încerci să îți aloci mai multe momente pentru tine. Horoscop

CFR CLUJ - FCSB. Darius Olaru (22 de ani, mijlocaș ofensiv) a comis o gafă imensă în a doua repriză a confruntării din Gruia, în minutul 73, când gazdele conduceau deja cu 1-0. În propria jumătate, Olaru, unul dintre liderii lui FCSB de la

Compania românească Tellence, furnizor de servicii high-tech software şi inginerie, îşi extinde colaborarea cu Redis Labs, cu sediul central în SUA, pentru a înfiinţa un centru de cercetare şi dezvoltare la Bucureşti în domeniul serviciilor

În urmă cu două săptămâni, imaginile groazei, cu pacienţi de care nu avea grijă nimeni şi mizerie de nedescris, din Spitalul Judeţean Reşiţa făceau înconjurul

Mai multe asociaţii nonprofit solicită guvernanţilor clarificări publice privind semnificaţia termenului „voluntariat”, în condiţiile în care voluntarii din reţeaua de spitale COVID-19 sunt

Statele Unite ale Americii au autorizat primul vaccin anti-coronavirus și vor începe o campanie de vaccinare a

Scriitorul britanic John le Carré, cunoscut pentru romanele sale de spionaj, a murit sâmbătă, la vârsta de 89 de ani, din cauza unei pneumonii, a anunțat agentul său, Johnny Geller, citat de BBC. „Cu mare tristeţe trebuie să confirmă că

Deputatul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcţia de premier, a comentat luni la Adevăru Live scenariul unui guvern de uniune naţională, precizând poziţia partidului în privinţa unor teme precum alegerea primarilor în două tururi,

Secretarul pentru Sănătate, Matt Hancock, a declarat că o nouă tulpină a SARS-CoV-2 se răspândeşte ameninţător în anumite zone din Anglia și cel puţin în 60 de regiuni diferite au fost